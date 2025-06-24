恒指 | 以伊或停戰恒指重上兩萬四，中國宏橋飆6%，理想升逾4%

美國總統特朗普宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，市場氣氛修復。恒指高開逾百點後，反覆向上，突破十天線（約23861點）後再收復24000關，恒生指數報24126，升437點或升1.8%，主板成交超過950億元。

中國宏橋(01378)發盈喜，預期中期淨利潤較去年年同期增加35%左右，升6%，現報16.86元。

特斯拉股價周一（23日）上升逾5%，市場聚焦於公司在美國德州奧斯汀市正式推出備受矚目的自動駕駛的士服務RoboTaxi，帶動車企上揚，理想汽車(02015)升4.5%，報112.4元，比亞迪(01211)升3.5%，報130.5元。小米(01810)官方微博宣布，其首款SUV小米YU7將於周四（26日）晚上7時正式發布，小米升3.3%，報56.65元。

A股造好滬指突破三千四，內險亦受惠上揚，國壽(02628)升3.4%，報19.2元。

即月期指新報24126，升468點，平水。即月國指期貨報8749，升171點，低水4點。即月科指期貨新報5299，升125點，平水。上證綜合指數報3411，升29點或升0.9%，成交2841.38億元人民幣。深證成份指數報10193，升145點或升1.4%，成交4460.47億元人民幣。

撰文：經濟通採訪組

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