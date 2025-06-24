  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

小米 | 預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？

24/06/2025

　　小米(01810)宣布，其首款SUV車型YU7將於本周四(26日)晚發布，小米創始人兼董事長雷軍透露，小米YU7共有九種顏色，目標挑戰特斯拉(Tesla)Model Y在內地銷量，同場還會發布小折疊手機Xiaomi Flip 2及小米平板7S Pro等新品。小米近日亦獲多家券商唱好，其中高盛予目標價65元，大和上調目標價至78元。小米今早(24日)最多升逾4%高見57.2元，已連升3日，並成功突破近期橫行區，升至3月中以來高位，是否仍可追入？

 

小米預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？

（AP圖片）


雷軍：小米YU7共九種顏色　目標挑戰Model Y銷量

 

　　小米官方微博宣布，其首款SUV車型YU7將於本周四晚上7時正式發布。小米創始人兼董事長雷軍在其個人微博上透露，小米YU7共有九種顏色，包括跑車色系、時尚色系、豪華色系和經典色系，同時介紹小米YU7的新配色流金粉(Dawn Pink)。該設計靈感來源於破曉時刻的日照金山，粉色漆面基底之上，疊加淺金色金屬顆粒，這是「生命力的夢幻禮讚」。


　　對於小米YU7能否超過特斯拉(Tesla)的Model Y在內地銷量，雷軍表示，Model Y是行業公認的「史詩級神作」，連續多年全球銷冠，非常厲害，而對小米產品力特別有信心，制定目標小米YU7要繼續挑戰Model Y。此外，雷軍透露，周四晚將同場發布小折疊手機Xiaomi Flip 2、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，以及一款「面向下一個時代的個人智能設備」等。

 

雷軍多次否認YU7低價傳聞　大行預測起售價25萬人幣

 

　　隨著小米YU7發布日期臨近，YU7的最終定價成為市場關注焦點。雷軍多次公開否認低價傳聞，強調YU7定位高端，對標特斯拉Model Y。在5月22日的新品發布會上，針對網友猜測YU7售價為19.9萬元人民幣的說法，雷軍斷然表示「不可能」，並透露YU7的目標定價「賣到30幾萬差不多」，會與特斯拉Model Y直接競爭。6月3日的投資者大會上，雷軍再次駁斥售價23.59萬元人民幣的傳聞，並強調YU7標準版的定價不會僅比小米SU7標準版(起售價21.59萬元人民幣)高出2萬元人民幣。

 

　　針對YU7的定價區間，多家大行發布了預測報告。美銀證券預估YU7售價區間為25萬至30萬元人民幣，2025年及2026年出貨量分別可達8.5萬輛及26萬輛。花旗銀行預測定價介乎25萬至32萬元人民幣，月銷量約3萬輛，年銷量有望達30萬至36萬輛，並認為YU7將顯著影響特斯拉Model Y在中國市場的份額。招商證券國際預測起售價約25萬元人民幣，直接競爭對手包括特斯拉Model Y(起售價26.35萬元人民幣)、蔚來EC6及小鵬G7。

 

高盛：關注YU7首日訂單量及多款新品　予目標價65元

 

　　另外，高盛近日發表研報指，相信接下來投資者將重點關注小米即將推出的YU7車型首日銷售訂單量，以及小米MIX Flip 2、紅米K80 Ultra 3、搭載玄戒O1芯片的小米Pad 7S Pro及首款AI智能眼鏡等新品，目前維持「買入」評級，目標價65元。


　　高盛又指，小米今年618購物節期間線上及線下總交易額(GMV)達355億元人民幣，同比增長35%，較去年「雙11」期間高出11%，達到高盛對小米第二季中國智能手機及AIoT收入預測的71%，表現符合預期。

 

大和：物聯網業務為主要盈利驅動力　升目標價至78元

 

　　大和亦重申小米「買入」評級，並將目標價從70元上調11%至78元。由於物聯網前景和盈利能力的改善，該行將其2025至27年每股盈利預測上調1至13%。該行認為，小米的物聯網業務作為2025至27年的主要盈利驅動力之一，以及其「人×車×家」三管齊下策略的核心組成部分，卻常常被市場忽略。小米目前正著眼於物聯網海外擴張，預測其2024至28年收入複合年增長率將達到30.1%。短期內將受國家補貼計劃的推動，而長期將受海外擴張和產品高端化的推動，帶動物聯網毛利率結構性改善。

 

　　天風證券則稱，小米將於本月底上市的YU7，其生態協同能力首次驗證小米人車家生態閉環，亦是延續或超越SU7的翻盤產品。該行表示看好小米的發展態勢，預計集團在新車周期下或加速升級，2025至2026年總收入或達4718億及6796億元人民幣，其中電動車和創新業務收入達964億及2506億元人民幣，經調整歸母淨利潤達429億及855億元人民幣。暫維持目標價54.05元及「買入」評級。

 

黃瑋傑：小米若突破57元上望59元　惟發布會後市場反應難料

 

小米 | 預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米近期股價橫行等待催化劑，今日破位可能是因為事先張揚YU7將於本周四發布，雷軍提到YU7有九種顏色，同場還有其他新品包括小折疊手機MIX Flip 2及搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，他還賣關子提到會有一款「面向下一個時代的個人智能設備」；加上透露今次發布新品較多及時間較長，呼籲大家提前做好準備，惹來市場憧憬所以小米今日股價可以突破55元，下一阻力目標為57元，跟著看59元。

 

　　不過，黃瑋傑指，要留意小米今日股價強勢除因恒指今日升穿10天線，重上兩萬四外，市場對周四的新品發布會亦有所期待，但發布會過後要小心，要看市場如何反應，可能股價會更上一層樓，也可能市場覺得不滿意或未夠驚喜，股價卻已偷步升了上去，到時或會回調，故小米走勢較難估計。

 

　　小米半日升3.74%收報56.9元，連升3日，累積升幅7.26%，成交85.51億元。其他科技股也普遍造好，騰訊(00700)升0.79%報508元，阿里巴巴(09988)升2.08%報113.1元，美團(03690)升0.84%報132.5元，京東(09618)升1.36%報126.5元，快手(01024)升2.43%報59.05元，百度(09888)升1.44%報84.4元，網易(09999)升2.74%報209.8元，啤哩嗶哩(09626)升1.79%報159.5元。

 

小米預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

其他小米相關新聞：
大行報告 | 阿里、美團、京東、小米、泡泡瑪特及三桶油最新評級/目標價
雷軍：小米YU7共九種顏色，目標挑戰特斯拉Model Y
【車企血戰】汽車經銷商會籲車企優化政策，返利兌現期縮至30天

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.160

異動股

01810

小米集團－Ｗ

56.900

異動股

06928

萬馬控股

0.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,011.28
    +429.50 (+1.009%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,084.48
    +59.31 (+0.984%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,906.34
    +275.36 (+1.403%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升50.474
變動率︰+5.324%
較港股︰+1.05%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升417.060
變動率︰+4.176%
較港股︰+0.54%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升71.139
變動率︰+3.542%
較港股︰+0.41%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升95.210
變動率︰+2.910%
較港股︰+1.18%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.025
變動率︰+5.392%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.050
變動率︰+4.739%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.770
變動率︰+4.106%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升105.970
變動率︰+3.943%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升336.740
變動率︰+9.477%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升91.661
變動率︰+7.532%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升22.435
變動率︰+5.875%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升137.070
變動率︰+5.780%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2025 12:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2025 12:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.160
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.900
  • 06928 萬馬控股
  • 0.300
  • 02329 國瑞健康
  • 0.064
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.260
  • 目標︰$20.70
  • 02592 --
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.130
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 34.050
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.700
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 02318 中國平安
  • 49.950
  • 00388 香港交易所
  • 414.800
  • 00005 滙豐控股
  • 94.100
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 34.050
  • 目標︰$39.00
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 1.710
  • 目標︰$1.90
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.600
  • 目標︰$80.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/06/2025 16:58  《盤後部署》以伊停火恒指急上二萬四，中海油跟跌不跟升股價落後

24/06/2025 19:03  螞蟻減持眾安在綫套現6.5億元，螞蟻：不影響業務合作

24/06/2025 18:00  維他奶：今年無減價計劃，回購股份助提升股東回報

24/06/2025 18:35  《新股上市》曹操出行暗盤潛水逾14%，每手蝕594元

24/06/2025 18:35  《新股上市》香江電器暗盤潛水近5%，每手蝕140元

24/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒８９億元，買美團沽小米

24/06/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】麥格理升京東美團降阿里目標，大和升小米目標一成

24/06/2025 16:26  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息 | 聯儲局理事沃勒釋放減息信號，最快或於7月決定新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

財識兼收．止凡

何伯與新何太 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從設計概念到首飾成品的橋樑！展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年》，看L’ÉCOLE珍藏手繪珠寶設計圖
人氣文章

港女講男．妮洛

約會初期禁忌！還在認識階段就談性、探聽對方隱私？隨時被Out！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

西裝配Cap帽！90年代的美國街頭時尚，成為了現今「西裝友」的隨性穿搭指南？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卓韻芝的「內疚斷捨離」：照顧者療癒心法新文章
人氣文章
心血管病丨63歲前亞視小生吳毅將曾險因大動脈血管撕裂變癱，醫生揭示三大高危因素
人氣文章
孕媽懷三胞胎最終只剩1胎，專家揭罕見原因或擁兩組DNA
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 00:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/06/2025
神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處