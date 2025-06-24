小米 | 預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？

小米(01810)宣布，其首款SUV車型YU7將於本周四(26日)晚發布，小米創始人兼董事長雷軍透露，小米YU7共有九種顏色，目標挑戰特斯拉(Tesla)Model Y在內地銷量，同場還會發布小折疊手機Xiaomi Flip 2及小米平板7S Pro等新品。小米近日亦獲多家券商唱好，其中高盛予目標價65元，大和上調目標價至78元。小米今早(24日)最多升逾4%高見57.2元，已連升3日，並成功突破近期橫行區，升至3月中以來高位，是否仍可追入？

（AP圖片）



雷軍：小米YU7共九種顏色 目標挑戰Model Y銷量

小米官方微博宣布，其首款SUV車型YU7將於本周四晚上7時正式發布。小米創始人兼董事長雷軍在其個人微博上透露，小米YU7共有九種顏色，包括跑車色系、時尚色系、豪華色系和經典色系，同時介紹小米YU7的新配色流金粉(Dawn Pink)。該設計靈感來源於破曉時刻的日照金山，粉色漆面基底之上，疊加淺金色金屬顆粒，這是「生命力的夢幻禮讚」。



對於小米YU7能否超過特斯拉(Tesla)的Model Y在內地銷量，雷軍表示，Model Y是行業公認的「史詩級神作」，連續多年全球銷冠，非常厲害，而對小米產品力特別有信心，制定目標小米YU7要繼續挑戰Model Y。此外，雷軍透露，周四晚將同場發布小折疊手機Xiaomi Flip 2、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，以及一款「面向下一個時代的個人智能設備」等。

雷軍多次否認YU7低價傳聞 大行預測起售價25萬人幣

隨著小米YU7發布日期臨近，YU7的最終定價成為市場關注焦點。雷軍多次公開否認低價傳聞，強調YU7定位高端，對標特斯拉Model Y。在5月22日的新品發布會上，針對網友猜測YU7售價為19.9萬元人民幣的說法，雷軍斷然表示「不可能」，並透露YU7的目標定價「賣到30幾萬差不多」，會與特斯拉Model Y直接競爭。6月3日的投資者大會上，雷軍再次駁斥售價23.59萬元人民幣的傳聞，並強調YU7標準版的定價不會僅比小米SU7標準版(起售價21.59萬元人民幣)高出2萬元人民幣。

針對YU7的定價區間，多家大行發布了預測報告。美銀證券預估YU7售價區間為25萬至30萬元人民幣，2025年及2026年出貨量分別可達8.5萬輛及26萬輛。花旗銀行預測定價介乎25萬至32萬元人民幣，月銷量約3萬輛，年銷量有望達30萬至36萬輛，並認為YU7將顯著影響特斯拉Model Y在中國市場的份額。招商證券國際預測起售價約25萬元人民幣，直接競爭對手包括特斯拉Model Y(起售價26.35萬元人民幣)、蔚來EC6及小鵬G7。

高盛：關注YU7首日訂單量及多款新品 予目標價65元

另外，高盛近日發表研報指，相信接下來投資者將重點關注小米即將推出的YU7車型首日銷售訂單量，以及小米MIX Flip 2、紅米K80 Ultra 3、搭載玄戒O1芯片的小米Pad 7S Pro及首款AI智能眼鏡等新品，目前維持「買入」評級，目標價65元。



高盛又指，小米今年618購物節期間線上及線下總交易額(GMV)達355億元人民幣，同比增長35%，較去年「雙11」期間高出11%，達到高盛對小米第二季中國智能手機及AIoT收入預測的71%，表現符合預期。

大和：物聯網業務為主要盈利驅動力 升目標價至78元

大和亦重申小米「買入」評級，並將目標價從70元上調11%至78元。由於物聯網前景和盈利能力的改善，該行將其2025至27年每股盈利預測上調1至13%。該行認為，小米的物聯網業務作為2025至27年的主要盈利驅動力之一，以及其「人×車×家」三管齊下策略的核心組成部分，卻常常被市場忽略。小米目前正著眼於物聯網海外擴張，預測其2024至28年收入複合年增長率將達到30.1%。短期內將受國家補貼計劃的推動，而長期將受海外擴張和產品高端化的推動，帶動物聯網毛利率結構性改善。

天風證券則稱，小米將於本月底上市的YU7，其生態協同能力首次驗證小米人車家生態閉環，亦是延續或超越SU7的翻盤產品。該行表示看好小米的發展態勢，預計集團在新車周期下或加速升級，2025至2026年總收入或達4718億及6796億元人民幣，其中電動車和創新業務收入達964億及2506億元人民幣，經調整歸母淨利潤達429億及855億元人民幣。暫維持目標價54.05元及「買入」評級。

黃瑋傑：小米若突破57元上望59元 惟發布會後市場反應難料

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米近期股價橫行等待催化劑，今日破位可能是因為事先張揚YU7將於本周四發布，雷軍提到YU7有九種顏色，同場還有其他新品包括小折疊手機MIX Flip 2及搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro，他還賣關子提到會有一款「面向下一個時代的個人智能設備」；加上透露今次發布新品較多及時間較長，呼籲大家提前做好準備，惹來市場憧憬所以小米今日股價可以突破55元，下一阻力目標為57元，跟著看59元。

不過，黃瑋傑指，要留意小米今日股價強勢除因恒指今日升穿10天線，重上兩萬四外，市場對周四的新品發布會亦有所期待，但發布會過後要小心，要看市場如何反應，可能股價會更上一層樓，也可能市場覺得不滿意或未夠驚喜，股價卻已偷步升了上去，到時或會回調，故小米走勢較難估計。

小米半日升3.74%收報56.9元，連升3日，累積升幅7.26%，成交85.51億元。其他科技股也普遍造好，騰訊(00700)升0.79%報508元，阿里巴巴(09988)升2.08%報113.1元，美團(03690)升0.84%報132.5元，京東(09618)升1.36%報126.5元，快手(01024)升2.43%報59.05元，百度(09888)升1.44%報84.4元，網易(09999)升2.74%報209.8元，啤哩嗶哩(09626)升1.79%報159.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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