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盤前攻略 | 中東停火美股續高升 恒指升勢料未完惟防高位回調

25/06/2025

　　以色列與伊朗停火雖仍生枝節，但預計無礙停火進程，此外聯儲局主席鮑威爾周二出席眾議院聽證會時，雖表明不急於減息，惟同時不排除7月減息的可能性。國際油價近日持續下跌，降低美國通脹的威脅，美股周二繼續高走。道指收升507點或1.2%，收報43089點；標普500指數高收67點或1.1%，報6092點；納指領跑，高收281點或1.4%，報19912點。

 

盤前攻略 | 中東停火美股續高升 恒指升勢料未完惟防高位回調

 

　　油價周二繼續下跌，航空股得益，美國航空升4.3%，聯合航空及達美航空升逾2%。晶片股上揚，英偉達升逾2%；博通高收4%；AMD升近7%。但日前推出無人的士服務的特斯拉逆市跌2.4%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數急升3.31%。阿里巴巴升3.46%，報117.01美元；京東升3.13%，報32.58美元；百度升2.90%，報86.68美元；理想升1.60%，報28.53美元；小鵬升3.54%，報19.85美元；蔚來升2.04%，報3.50美元；嗶哩嗶哩升3.96%，報20.70美元。

 

夜期高水，ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升188點，報24341，高水164點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.86%，折合131.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.22%，折合48.7港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.31%，折合516.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.59%，折合57.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.93%，折合418.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.29%，折合95.3港元。


　
恒指升勢料未完，惟累積升幅大

 

　　恒指昨日最多升逾500點，熊證屍橫遍野，涉及被強制收回或提早離場的熊證超過2600張，淡友損兵折將。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數減至4564張，重貨區撤至24500至24599區間，該區也是最多新增區，總數734張之中有325屬新增。好友昨日大舉搶攻，有部分已經獲利離場，重貨區雖然維持於23100至23199區間，但總數減少365張至693張。更貼近恒指現價的多個區間皆屬新增，由23200至23799六個100點區間合共新增1030張，顯示好友仍有信心大市升勢未完。
　


　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升255點，報24436，高水259點，預料恒指高開約200點。中東局勢緩和，油價下跌有利控制通脹在較低水平，為聯儲局未來減息鋪路。外圍股市持續造好，加上發改委上月曾預告6月底會公布穩就業穩經濟措施，預料港股短期內易升難跌。不過恒指已經連升3日，累升940點，今日再升就過千點，當心在高位有小幅度回調。

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