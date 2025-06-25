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港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

25/06/2025

　　《經濟通通訊社25日專訊》以色列與伊朗停火雖仍生枝節，但預計無礙停火進程，此外聯儲局主席鮑威爾周二出席眾議院聽證會時，雖表明不急於減息，惟同時不排除7月減息的可能性。美股走高，恒指突破兩萬四後仍有動力上升，半日報24362，升185點或0.8%，盤中逼近6月11日高位24400水平。半日主板成交超過1299億元。恒生中國企業指數報8820，升59點或0.7%。恒生科技指數報5340，升42點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

 

聶振邦：內地或推政策港股難大跌

 

　　中東緊張局勢降溫，外圍股市造好，港股連升第四日。恒指今早高開150點，最多曾升251點，高見24428，逼近6月11日高位24439。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，以伊衝突緩和，環球股市氣氛轉好，造就港股持續上升。不過，恒指上升亦需要成交金額配合。恒指昨日收漲487點，成交有2400億元，今明兩日若維持升勢，加上成交保持在2400億至2500億元附近，則7月有機會挑戰今年高位24874，甚至25000點。聶振邦指，3月份恒指有6個交易日高收於24000點以上，成交金額約3000億元。因此，這一波的升浪是否持續，很大程度上看成交金額是否能配合。

 

　　聶振邦表示，由於恒指連升四日，累升最多1191點，不排除有部分投資者會先獲利。短期間不排除恒指在高位反覆，即使繼續上升，預料升勢將放慢。不過，現時市場的利淡因素不多，即使恒指高位回調，預料幅度不會太大。加上發改委早前表示，會在6月底公布穩就業穩經濟措施，為恒指提供一定的支持。此外，內地為刺激消費，不斷推出新政策。商務部日前組織千縣千鎮新能源汽車消費季活動，就帶動一眾新能源車炒起。聶振邦預計，類似的活動還將陸續推出，惠及不同消費板塊。因此，即使大市回調，預料在23800點附近應該有支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

恒指接近6月11日以來高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

地產股過去兩個月跑贏大市

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

（互聯網圖片）

 

　　財政司司長陳茂波日前表示，本港樓市由2021年9月歷史高位至今年4月，已經調整28%。目前息口穩定並趨向回落，供樓利息亦隨之下調，他形容樓市在現水平已「穩住」。今日地產股走勢不俗，恒隆(00101)升幅達半成，長時間居於藍籌升幅榜前三位置，新地(00016)及九置(01997)最多亦升逾4%。而備受債務困擾的新世界(00017)更一度飆9%。聶振邦表示，過去兩個月，恒指雖然從關稅戰後低位持續反彈，但反彈幅度不及地產股。以新地及九置為例，今日高位比4月低位均上升約44%，恒地(00012)期內更累升近57%，而恒指期內最多只升27%。

 

　　對於地產股近期走勢強勁，聶振邦認為，主要是地產市道好轉，歸因於股市持續暢旺引發財富效應，而且由於政府去年撤辣，並大舉引入高才通，市場早已累積一定的購買力，再加上對未來減息的預期，令地產市道被看高一線。聶振邦指，聯儲局7月減息的機會不高，因為該局強調需要多看一段時間的通脹數據才能決定，現時距離7月只有一次的通脹數據可供參考，因此預料要多看幾個月才可能決定減息，不過美國利率整體趨勢仍是下調趨勢，為投資者帶來憧憬，減息預期既刺激地產市道，亦帶動地產股高走。此外，大行近期亦頻頻唱好，美銀就看好收租股如希慎(00014)及九置。在芸芸地產股中，聶振邦認為，長實(01113)也值得關注，該股這兩個月累升只有約33%，股價有機會追落後。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

長實股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

恒地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破兩萬四仍有勁 挑戰高位須一因素配合

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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