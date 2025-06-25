恒生：破紀錄資金淨流入及低息利消費，維持今年港經濟增2.5%

恒生銀行經濟研究部報告指，商品貿易是2024年香港經濟增長的重要因素，足以抵銷了本地需求，特別是私人消費的下滑，但美國對包括香港在內的世界其他經濟體徵收關稅，對外圍環境構成挑戰，或會影響貿易作為今年香港經濟增長支柱的地位。恒生認為，儘管與貿易和關稅相關的外圍不確定性仍將持續，一些積極因素預計將在今年餘下時間為消費帶來支持，維持2025年香港經濟增長2.5%的預測。

初步數據顯示關稅未有對香港整體出口造成顯著影響

該行指，貿易數據表現出韌性，今年首4個月香港出口仍錄得12%的強勁增長，初步數據顯示關稅未有對香港整體出口造成顯著的影響，令人感到意外。儘管如此，香港出口能否在今年餘下時間繼續保持強勁增長仍存在諸多不確定性。首先，對東盟地區出口顯著上升體現了貿易夥伴多元化的益處，但美國已就東南亞國家作為「轉口基地」以規避美國貿易壁壘的潛在途徑發出警告。其次，若然美國維持對中國內地和香港的高關稅，其他經濟體是否有能力消化新增的商品供應存有疑問。

該行提及，儘管對外貿易繼續為經濟提供支持，但今年到現時為止，本地需求，尤其是私人消費，仍然低迷。2025年第一季，私人消費支出較去年同期下降1.1%。私人消費已連續四個季度處於收縮區間，為2020年以來持續時間最長的一次。商品消費，尤其是耐用品需求的下降，是整體消費萎縮的主要原因。不過，與典型的經濟衰退不同，私人消費減少並不是因收入下跌而起，主要是反映資產價格下跌和經濟不確定性導致消費者信心疲軟。

破紀錄資金淨流入和低利率支撐消費和經濟

該行指，雖然消費信心疲軟，但過去一年流入香港的資金明顯增加，對港元資產的需求上升，累計流入香港的淨資金已從2024年初的3660億美元，大幅上升至今年4月的5060億美元。淨資金流入在2024年第四季已經超越了2021年的高位，扭轉了之前下滑的趨勢。事實上，自2024年以來，香港的資金淨流入創下了自2000年有紀錄以來的新高。

該行提及，資金流入通常與資產市場表現關係密切，因為資金流入代表著對港元資產有更強勁需求。這或是香港股市今年比較其他主要股市表現優異的關鍵原因。同樣，房地產市場或許也受惠於資金流入，今年以來樓價跌幅放緩並趨穩。展望未來，資產市場帶來的正面財富效應或有助於改善消費者信心。

該行表示，其次，資金流入也有助於降低本地利率。儘管目前尚不確定本地利率與美國利率之間的息差能否維持，但隨著聯儲局今年繼續減息，本地利率應會維持下降趨勢，而低利率將再次支撐消費者信心和整體經濟。

撰文：經濟通採訪組

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