  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

恒生：破紀錄資金淨流入及低息利消費，維持今年港經濟增2.5%

25/06/2025

　　恒生銀行經濟研究部報告指，商品貿易是2024年香港經濟增長的重要因素，足以抵銷了本地需求，特別是私人消費的下滑，但美國對包括香港在內的世界其他經濟體徵收關稅，對外圍環境構成挑戰，或會影響貿易作為今年香港經濟增長支柱的地位。恒生認為，儘管與貿易和關稅相關的外圍不確定性仍將持續，一些積極因素預計將在今年餘下時間為消費帶來支持，維持2025年香港經濟增長2.5%的預測。

 

恒生：破紀錄資金淨流入及低息利消費，維持今年港經濟增2.5%

 

初步數據顯示關稅未有對香港整體出口造成顯著影響

 

　　該行指，貿易數據表現出韌性，今年首4個月香港出口仍錄得12%的強勁增長，初步數據顯示關稅未有對香港整體出口造成顯著的影響，令人感到意外。儘管如此，香港出口能否在今年餘下時間繼續保持強勁增長仍存在諸多不確定性。首先，對東盟地區出口顯著上升體現了貿易夥伴多元化的益處，但美國已就東南亞國家作為「轉口基地」以規避美國貿易壁壘的潛在途徑發出警告。其次，若然美國維持對中國內地和香港的高關稅，其他經濟體是否有能力消化新增的商品供應存有疑問。

 

　　該行提及，儘管對外貿易繼續為經濟提供支持，但今年到現時為止，本地需求，尤其是私人消費，仍然低迷。2025年第一季，私人消費支出較去年同期下降1.1%。私人消費已連續四個季度處於收縮區間，為2020年以來持續時間最長的一次。商品消費，尤其是耐用品需求的下降，是整體消費萎縮的主要原因。不過，與典型的經濟衰退不同，私人消費減少並不是因收入下跌而起，主要是反映資產價格下跌和經濟不確定性導致消費者信心疲軟。

 

破紀錄資金淨流入和低利率支撐消費和經濟

 

　　該行指，雖然消費信心疲軟，但過去一年流入香港的資金明顯增加，對港元資產的需求上升，累計流入香港的淨資金已從2024年初的3660億美元，大幅上升至今年4月的5060億美元。淨資金流入在2024年第四季已經超越了2021年的高位，扭轉了之前下滑的趨勢。事實上，自2024年以來，香港的資金淨流入創下了自2000年有紀錄以來的新高。

 

　　該行提及，資金流入通常與資產市場表現關係密切，因為資金流入代表著對港元資產有更強勁需求。這或是香港股市今年比較其他主要股市表現優異的關鍵原因。同樣，房地產市場或許也受惠於資金流入，今年以來樓價跌幅放緩並趨穩。展望未來，資產市場帶來的正面財富效應或有助於改善消費者信心。

 

　　該行表示，其次，資金流入也有助於降低本地利率。儘管目前尚不確定本地利率與美國利率之間的息差能否維持，但隨著聯儲局今年繼續減息，本地利率應會維持下降趨勢，而低利率將再次支撐消費者信心和整體經濟。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09879

米高集團

4.560

異動股

00218

申萬宏源香港

1.890

異動股

00858

精優藥業

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,070.43
    -18.59 (-0.043%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,102.82
    +10.64 (+0.175%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,005.06
    +92.53 (+0.465%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升93.218
變動率︰+2.371%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.456
變動率︰+1.628%
較港股︰+0.01%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.729
變動率︰+0.938%
較港股︰-0.65%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌510.950
變動率︰-1.019%
較港股︰-0.30%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.000
變動率︰+2.215%
JD 京東
按盤價(USD)︰升32.965
變動率︰+1.182%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.870
變動率︰+1.059%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.878
變動率︰-1.199%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升356.458
變動率︰+3.375%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升151.825
變動率︰+2.654%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.340
變動率︰-2.311%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌325.520
變動率︰-4.391%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09879 米高集團
  • 4.560
  • 00218 申萬宏源香港
  • 1.890
  • 00858 精優藥業
  • 0.085
  • 02318 中國平安
  • 51.450
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 3.612
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.460
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.550
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.500
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 00005 滙豐控股
  • 95.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.800
  • 02318 中國平安
  • 51.450
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 6.160
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 5.270
  • 目標︰$5.80
  • 00300 美的集團
  • 76.750
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/06/2025 16:52  《盤後部署》港股成交擴大創三個月新高，炒穩定幣OSL勿錯過

25/06/2025 19:35  【新股上市】傳富衛引入中東主權基金及日本險企兩基投，籌39億

25/06/2025 20:09  順豐(6936)據報擬通過配股及發可轉債，集資最多近44億元

25/06/2025 18:35  《新股上市》周六福暗盤收高近13%，每手賺310元

25/06/2025 18:35  《新股上市》聖貝拉暗盤收高逾22%，每手賺735元

25/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒７４億元，買國泰君安國際沽騰訊

25/06/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】花旗滙證大力唱淡航運股，摩通升新東方至「超配」

25/06/2025 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至１﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

柏寧酒店夏季限定：榴槤x即開生蠔x龍蝦自助餐！每位$438起 網上訂座可享有低至76折優惠
人氣文章

Shopping What’s On

七一著數優惠｜4街市推優惠及贈禮：天幕、香港仔、荔灣、東日街市
人氣文章

著數速遞

著數優惠︱手機八達通消費回贈高達5%、自動增值服務+迎新優惠解鎖$200增值額
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

俄羅斯鋼琴家Mikhail Pletnev獨奏會：冷峻輕盈的詩意融合
人氣文章

ChatENT．月巴氏

選擇相信，女神配對的表象
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

三角戀敗陣又如何？活得比他們好，才是最狠的報復
健康好人生 Health Channel
人氣文章
不用節食也能瘦！醫生推薦每天3分鐘的簡單運動，一年減10kg腰圍減5cm新文章
人氣文章
世界白蝕症關注日：打破偏見，新療法帶來治療曙光 新文章
人氣文章
小時候被媽媽嫌醜，49歲舒淇素顏露面震驚網民，保養秘方曝光新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 22:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/06/2025
新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處