穩定幣 | 官媒批美國布局穩定幣，或成收割別國貨幣主權「鐮刀」

央視旗下新媒體《玉淵譚天》24日晚發表題為《穩定幣，是美元的「救心丸」嗎？》文章，指出美國積極布局穩定幣，此舉並不只是為了化解美債風險，其更大的目標還在於加深美元對全球金融體系的影響。如果不能合理設計，反而忽視其風險屬性，將其用作增加債務的槓桿工具，拖延美元自身實質問題的解決，甚至作為收割別國貨幣主權的「鐮刀」，無疑將導致風險積聚，給美國金融體系的運行帶來反噬。

文章稱，當地時間6月17日，美國參議院以68票贊成、30票反對通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》，為與美元掛勾的穩定幣制定監管規則。該法案要求每發行1美元穩定幣，須有等值高流動性、安全資產作為支撐，範圍包括美元和短期國債等。這一要求，本質上是為了解決加密資產中長期存在的信用真空問題，為幣值穩定性注入「現實錨點」。與此同時，法案還首次將穩定幣納入反洗錢和金融監管體系。

目前，該法案仍需在眾議院獲得通過，隨後才能遞交總統簽署成為正式法律。可以預見的是，一旦正式落地，美國將成為全球首個將穩定幣納入主流金融監管體系的國家。這不僅將改變加密貨幣行業的生態結構，也可能為全球金融體系帶來新的挑戰。

美債危機下，維繫美元循環平衡正在被打破

長期以來，美國經濟依賴一個看似完美的閉環運轉：通過巨額貿易逆差，將美元輸出到世界各地；而各國又將手中大量的美元，通過購買美國國債的方式，回流至美國。美國則用這些借來的錢在全球投資，賺取足以覆蓋利息的豐厚回報。然而，最新的數據顯示，美國債務規模已高達36.2萬億美元，並且仍在以驚人的速度增長。更值得警惕的是一個質的變化：根據美國經濟分析局(BEA)的數據，2024年，美國在全球投資的初級帳戶淨收入出現虧損。這傳遞出一個嚴峻的信號。從國際收支的角度來看，維繫美元循環的平衡正在被打破。

美債危機下，穩定幣的出現，讓美國看到了一種新的可能。設想一下：個人以1美元購買1個由泰達公司發行的穩定幣(USDT)，由於背後有美債資產作抵押，用戶相信未來能夠等值兌換；而發幣公司可以用收到的這1美元，購買美債或進行二次投資。如此一來，穩定幣具備「鏈上」購買力，而這一美元又在現實金融系統中流通。

穩定幣不僅是解決美債「救心丸」，將成數字美元霸權窗口

文章指出，穩定幣的交易基於區塊鏈，點對點，去中心化，並不需要經過各國的央行體系。目前全球九成以上的穩定幣與美元掛勾，其使用早已跨越國界，這正是美國所樂見的。如果大家都在線上用穩定幣交易，相當於虛擬世界的「美元」，也會進一步擠壓現實世界中各國本幣的空間。

文章稱，如果穩定幣不加限制地傳播，美元的影響力將更加侵蝕他國的主權貨幣體系。意大利財政部長已發出警告，與美元掛鈎的穩定幣可能「排擠」歐羅。而對於那些本幣系統脆弱、通脹高企的發展中國家而言，這種衝擊將更為直接和猛烈。由此可見，在美國看來，穩定幣不僅僅是解決美債問題的「救心丸」，又將成為美元霸權向全球數字金融領域滲透的一個窗口。

文章又說，穩定幣是一個金融創新工具，金融資產金融交易的數字化也是一種未來的趨勢。但穩定幣背後牽動著金融穩定、監管和國家債務結構等一系列根本性問題，需要謹慎對待，徐徐推進。如果不能合理設計，反而忽視其風險屬性，將其用作增加債務的槓桿工具，拖延美元自身實質問題的解決，甚至作為收割別國貨幣主權的「鐮刀」，無疑將導致風險積聚，給美國金融體系的運行帶來反噬。

撰文：經濟通中國組

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