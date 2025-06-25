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新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元

25/06/2025

　　電盈主席李澤楷旗下富衛集團早前已通過上市聆訊，短期內開展招股工作。摩根士丹利和高盛將擔任聯席保薦人，滙豐擔任財務顧問。據《彭博》引述消息指，阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下資管公司Mubadala Capital及日本壽險公司T&D Holdings將成為富衛集團的基石投資者，富衛集團估值約60億美元（約468億港元）。

 

新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元

（富衛官網截圖）

 

　　知情人士表示，富衛集團最快於本周四（26日）建簿，此次IPO預計將募集約5億美元（約39億港元）。

 

　　富衛集團截至2024年12月31日年度，錄得公司權益持有人應佔淨利潤2400萬美元（非國際財務報告會計準則計量指標），為集團應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤。2022及2023年度分別錄得虧損3.2億美元及7.33億美元。

 

　　集團擬將上市所得資金用於提高保險集團監管制度下的資本水平，並為營運實體提供增長資金，用於加強集團的股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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