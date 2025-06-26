  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港匯 | 港匯觸7.85弱方保證水平，金管局今晨承接94.2億元沽盤

26/06/2025

港匯 | 港匯觸7.85弱方保證水平，金管局今晨承接94.2億元沽盤

 

　　港元匯率再觸及每美元兌7.85港元的弱方兌換保證，據金管局資料，按聯匯機制，其今晨承接94.2億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於明日（27日）跌至1640.98億港元。

 

撰文：經濟通新聞部

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

71.000

異動股

00175

吉利汽車

15.980

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,351.45
    +369.02 (+0.859%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,137.08
    +44.92 (+0.737%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,140.51
    +166.96 (+0.836%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.993
變動率︰+7.606%
較港股︰+5.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.122
變動率︰+0.948%
較港股︰+0.02%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.724
變動率︰-2.625%
較港股︰+0.85%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.641
變動率︰-10.029%
較港股︰-0.73%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.690
變動率︰+3.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.785
變動率︰+2.023%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.955
變動率︰+1.189%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌105.200
變動率︰-1.811%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升374.035
變動率︰+5.252%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.140
變動率︰+4.766%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升133.315
變動率︰+2.811%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升93.357
變動率︰+2.703%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 71.000
  • 00175 吉利汽車
  • 15.980
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.020
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.140
  • 01378 中國宏橋
  • 17.880
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 42.400
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 19.680
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.400
  • 02318 中國平安
  • 51.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 27.200
  • 目標︰$30.00
  • 00123 越秀地產
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 01113 長實集團
  • 34.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/06/2025 16:43  《盤後部署》恒指四連升終止料高位整固，滔博價量齊升值搏

26/06/2025 18:48  【新股上市】富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025 18:14  按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等41家機構獲虛擬資產交易服務牌照

26/06/2025 16:47  【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

26/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

26/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升泡泡瑪特目標逾五成，摩通升老鋪目標逾８％

26/06/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

以伊之戰，敘利亞成關鍵
人氣文章

影視娛樂

姜濤西環墮海獲救報平安！入行以來常感不適暈倒，工作量多，MIRROR曾20小時拍MV
人氣文章

Shopping What’s On

太古坊Redress期間限定二手店︰大量高質男女裝服飾$50起，本地設計師升級改造系列限量發售
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

極簡、小眾、性價比高！台灣大熱YouTuber自家服裝品牌推薦：mouggan、Studio Doe、JACNANA！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港芭蕾舞團《吉賽爾》與《芙烈達》短評：華麗古典舞碼與現代失落靈魂之間的躊躇
人氣文章

港女講男．妮洛

步入30歲，戀愛想法大不同？談情說愛外，還有更多東西值得追求！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專科醫生分享醫學級別的減肥方法：哪些藥物能有效減肥？減肥針是甚麼？「胃水球」可以減10%體重？
人氣文章
港女花800港元看中醫，疑為20元淘寶藥投訴退款，對方處理引發不滿
人氣文章
62歲李連杰12年前確診甲亢老態盡現，坦言曾患自閉症靠一件事走出困境
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 01:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/06/2025
新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處