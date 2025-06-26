港匯 | 港匯觸7.85弱方保證水平，金管局今晨承接94.2億元沽盤
26/06/2025
港元匯率再觸及每美元兌7.85港元的弱方兌換保證，據金管局資料，按聯匯機制，其今晨承接94.2億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於明日（27日）跌至1640.98億港元。
撰文：經濟通新聞部
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26/06/2025
港元匯率再觸及每美元兌7.85港元的弱方兌換保證，據金管局資料，按聯匯機制，其今晨承接94.2億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於明日（27日）跌至1640.98億港元。
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