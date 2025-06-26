  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

國泰君安國際獲虛擬資產牌瘋炒後急回，券商股應如何部署？

26/06/2025

　　穩定幣近期成火熱話題，內地也開始醞釀規範穩定幣，國泰君安國際(01788)近日則獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，成為首家可提供該項服務的中資券商，客戶可在其平台直接交易加密貨幣及穩定幣等虛擬資產。不過，有內媒指國泰君安國際非唯一升級牌照券商，且目前仍禁止中國內地居民參與交易。國泰君安國際昨日(25日)股價大升近兩倍，今早(26日)曾再炒高近90%高見7.02元，惟其後急回，最多倒跌逾15%。其他中資券商股也憧憬有望在虛擬資產交易分一杯羹，昨日齊炒上，今日也大多急回吐，儘管有大行唱好券商股，看來因此消息追入要格外小心。

 

國泰君安國際獲虛擬資產牌惹憧憬，券商股獲大行唱好瘋炒可否追入？

（國泰君安國際網頁截圖）

 

內媒：國泰君安國際非唯一升級牌照券商　禁內地居民參與交易


　　國泰君安國際昨日中午發公告稱，公司全資附屬公司國泰君安證券(香港)有限公司正式獲證監會批准，將現有第1類(證券交易)受規管活動的牌照，升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合帳戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。國泰君安國際表示，至此成為首家可提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商，服務覆蓋提供虛擬資產交易服務、在虛擬資產交易服務過程中提供意見，以及發行、分銷包括場外衍生品在內的虛擬資產相關產品。

 

　　惟據《第一財經》引述直接參與虛擬資產牌照申請和系統對接事宜的業內人士透露，多家香港本地券商(如勝利證券(08540)、艾德證券等)已完成「第1號牌」(證券交易牌照)升級，國泰君安國際並非唯一一家升級牌照的中資券商，未來或有更多機構入局。據香港證監會披露，截至6月24日，一共有40家機構升級了1號牌，包括38家券商、1家銀行、1家互聯網公司。

 

　　上述業內人士又指，此次中資券商獲得的第1號牌(升級)僅是分銷屬性，券商並不能自建一個加密貨幣交易所，而是將客戶接入現存的加密貨幣交易平台。具體而言，其模式是在持牌交易所內設立綜合帳戶(Omnibus Account)，通過接入交易系統，為客戶提供BTC(比特幣)、ETH(以太幣)等主流合規幣種的買賣渠道，不涉及高風險山寨幣或空氣幣。目前，上述多家本地券商已開展同類分銷服務，其在客戶盡調(KYC)、適當性管理與投資者教育等合規要求上與國泰君安國際基本一致，且均禁止中國內地居民參與交易。

 

國泰君安國際獲虛擬資產牌瘋炒，券商股獲大行唱好可否追入？

（AP圖片）

 

大摩：中資券商迎多個正面消息　料中金公司續獲估值重估


　　摩根士丹利發表最新報告指，該行所研究覆蓋券商股H股在過去5天股價上漲12.6%，相較恒生指數上漲3.3%，其中以招商證券(06099)領漲17.8%。而中金公司(03908)是今年迄今表現最佳的券商，總回報率達45%。該行認為，近期一系列正面消息顯示金融系統回歸審慎發展模式，有利於資本市場，料香港市場可望率先受益。更多開放措施、香港與內地的市場聯繫、更具包容性和多元化的A股IPO改革，以及可能加快的融資步伐，都是正面指標。而內地金融風險清理和消化已基本完成，金融系統已回歸審慎發展軌道。因此，注意到一系列推動券商上漲的正面發展，包括：本周全球地緣政治不確定性緩解，風險偏好提升；香港市場持續強勁的平均日成交量和IPO交易流量。


　　大摩又指，中國證監會的正面訊號顯示，自2023年以來的監管收緊正轉向更支持增長的立場：中證監主席討論利用資本市場融資支持科技企業；上海陸家嘴論壇重新引入未盈利企業的上市規則；跨境支付通一系列開放措施，支持資金流向香港；鼓勵消費品企業的IPO及私募股權及風險投資。該行預期中金公司將繼續實現ROE復甦和估值重估；富途(US.FUTU)的客戶資產流入和交易活躍度，將受益於香港市場的強勁趨勢；中信證券(滬:600030)若IPO步伐加快且對衍生品和賣空的限制放鬆，可加速在內地的市場份額增長。

 

花旗：受惠家庭資產向股票重新配置　首選中金公司中國銀河

 

　　花旗表示，自去年9月24日中國人民銀行推出證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)以來，對房地產市場和消費產生積極影響，該行看到監管機構擬利用股市創造財富效應、促進家庭消費的訊號。該行估計股票投資佔家庭總資產(574萬億元人民幣)的2.9%，相較於美國的24.7%為低，看到多項政策努力推動家庭資產向股票重新配置。家庭資產配置中股票投資每增加1個百分點，將為股市帶來超過5萬億元人民幣的資金流入。


　　花旗認為，得益於替代投資回報下降及監管機構支持恢復A股市場信心的政策，上證綜合指數有望突破先前高位3500點，進一步吸引家庭資產向股票重新配置。在這一正向反饋循環下，中國券商作為A股市場的代表將顯著受益。該行偏好具有併購主題的大型券商及有望從香港IPO反彈中受益的券商，首選中金公司及中國銀河(06881)。

 

林家亨：縱獲牌照惟生意難做　不宜因此追入券商股

 

國泰君安國際獲虛擬資產牌瘋炒後急回，券商股應如何部署？

（林家亨）


　　國農證券董事總經理林家亨在今早《開市Good Morning》節目指，國泰君安國際開通虛擬貨幣交易平台是好事，但不足以令其股價升近兩倍。事實上，很多香港券商包括中資券商都有虛擬貨幣牌照，在行業中沒秘密，大家都很公開，有很多港資券商年幾前已取得牌照，但卻透露生意難做，即使找到客戶，但銀行戶口是一個大問題，很多大銀行都不想為客戶開虛擬貨幣戶口。總之，任何股票價格都要反映基本因素，若取得牌照後生意也很難做，股價沒理由升那麼多，若自己持有此股，現價一定會沽貨，不會追入。

 

　　林家亨又指，券商有了虛擬貨幣交易平台不等同盈利會大增，很多已開通的券商都指生意非常少，連收支平衡都做不到，都是蝕錢，若以為有了平台就必賺是憧憬太多。另外，穩定幣一定要和有國家主權的貨幣掛鈎，作為中間人或經銷商，客戶輸錢與其無關，但至少初期肯定不會賺大錢，將來客戶買賣量也未必很樂觀。穩定幣始終和一個國家的貨幣掛鈎，只代表穩定，不代表一定升。

 

　　券商股今日普遍回吐，國泰君安國際跌4.32%收報3.54元，中金公司跌4.2%報17.8元，招商證券(06099)跌4.46%報14.58元，中信建投(06066)跌3.99%報10.6元，中信証券(06030)跌1.02%報24.3元，中國銀河跌3.88%報8.93元，HTSC(06886)跌3.68%報15.7元，國聯民生(01456)跌4.98%報4.39元，廣發證券(01776)跌2.51%報13.2元，申萬宏源(06806)跌4.56%報2.72元，申萬宏源香港(00218)跌6.88%報1.76元，惟勝利證券升44.89%報5.39元。

 

國泰君安國際獲虛擬資產牌惹憧憬，券商股獲大行唱好瘋炒可否追入？

 

國泰君安國際獲虛擬資產牌惹憧憬，券商股獲大行唱好瘋炒可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評券商股及大市，立即重溫


其他券商股相關新聞：
《外資精點》大和：國泰君安獲批虛擬資產服務利好ＯＳＬ
《異動股》歐科雲鏈急飆逾五成領漲概念股，穩定幣概念炒作熱爆
內媒：國泰君安國際非唯一申請虛擬資產牌照中資券商
《Ａ股焦點》穩定幣概念股持續上漲，京北方第二日漲停

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

71.000

異動股

00175

吉利汽車

15.980

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,356.80
    +374.37 (+0.871%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,137.21
    +45.05 (+0.739%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,140.53
    +166.98 (+0.836%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.993
變動率︰+7.606%
較港股︰+5.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.122
變動率︰+0.948%
較港股︰+0.02%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.725
變動率︰-2.625%
較港股︰+0.85%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.641
變動率︰-10.029%
較港股︰-0.73%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.690
變動率︰+3.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.785
變動率︰+2.000%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.980
變動率︰+1.287%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌105.190
變動率︰-1.820%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升375.622
變動率︰+5.699%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.150
變動率︰+4.803%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升133.320
變動率︰+2.815%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升93.349
變動率︰+2.694%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 71.000
  • 00175 吉利汽車
  • 15.980
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.020
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.140
  • 01378 中國宏橋
  • 17.880
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 42.400
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 19.680
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.400
  • 02318 中國平安
  • 51.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 27.200
  • 目標︰$30.00
  • 00123 越秀地產
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 01113 長實集團
  • 34.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/06/2025 16:43  《盤後部署》恒指四連升終止料高位整固，滔博價量齊升值搏

26/06/2025 18:48  【新股上市】富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025 18:14  按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等41家機構獲虛擬資產交易服務牌照

26/06/2025 16:47  【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

26/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

26/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升泡泡瑪特目標逾五成，摩通升老鋪目標逾８％

26/06/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

亞洲電影大獎宣傳片：盧鎮業+岡田將生夥拍青年演員 發掘香港特色街道追尋電影夢想
人氣文章

政政經經．石鏡泉

停火？果上試24400
人氣文章

玩樂 What’s On

尖沙咀8月CHIIKAWA DAYS大型特展︰三大打卡專區及首賣飲茶系列精品，門票7月5日開賣
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

姚樂怡，拼命女郎
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

懶人最愛的偽素顏粉底！一盒KO防曬、遮瑕、提亮，秒速完成底妝！
人氣文章

港女講男．妮洛

約會初期禁忌！還在認識階段就談性、探聽對方隱私？隨時被Out！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
不用節食也能瘦！醫生推薦每天3分鐘的簡單運動，一年減10kg腰圍減5cm
人氣文章
營養學家推薦一種顏色蔬菜，富含營養保護眼睛、補鐵抗氧化新文章
人氣文章
夏天養生 │ 夏至陽盛轉陰，補養陽氣為秋冬做準備！推介南瓜淮山湯補脾腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 01:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/06/2025
新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處