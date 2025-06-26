國泰君安國際獲虛擬資產牌瘋炒後急回，券商股應如何部署？

穩定幣近期成火熱話題，內地也開始醞釀規範穩定幣，國泰君安國際(01788)近日則獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，成為首家可提供該項服務的中資券商，客戶可在其平台直接交易加密貨幣及穩定幣等虛擬資產。不過，有內媒指國泰君安國際非唯一升級牌照券商，且目前仍禁止中國內地居民參與交易。國泰君安國際昨日(25日)股價大升近兩倍，今早(26日)曾再炒高近90%高見7.02元，惟其後急回，最多倒跌逾15%。其他中資券商股也憧憬有望在虛擬資產交易分一杯羹，昨日齊炒上，今日也大多急回吐，儘管有大行唱好券商股，看來因此消息追入要格外小心。

（國泰君安國際網頁截圖）

內媒：國泰君安國際非唯一升級牌照券商 禁內地居民參與交易



國泰君安國際昨日中午發公告稱，公司全資附屬公司國泰君安證券(香港)有限公司正式獲證監會批准，將現有第1類(證券交易)受規管活動的牌照，升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合帳戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。國泰君安國際表示，至此成為首家可提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商，服務覆蓋提供虛擬資產交易服務、在虛擬資產交易服務過程中提供意見，以及發行、分銷包括場外衍生品在內的虛擬資產相關產品。

惟據《第一財經》引述直接參與虛擬資產牌照申請和系統對接事宜的業內人士透露，多家香港本地券商(如勝利證券(08540)、艾德證券等)已完成「第1號牌」(證券交易牌照)升級，國泰君安國際並非唯一一家升級牌照的中資券商，未來或有更多機構入局。據香港證監會披露，截至6月24日，一共有40家機構升級了1號牌，包括38家券商、1家銀行、1家互聯網公司。

上述業內人士又指，此次中資券商獲得的第1號牌(升級)僅是分銷屬性，券商並不能自建一個加密貨幣交易所，而是將客戶接入現存的加密貨幣交易平台。具體而言，其模式是在持牌交易所內設立綜合帳戶(Omnibus Account)，通過接入交易系統，為客戶提供BTC(比特幣)、ETH(以太幣)等主流合規幣種的買賣渠道，不涉及高風險山寨幣或空氣幣。目前，上述多家本地券商已開展同類分銷服務，其在客戶盡調(KYC)、適當性管理與投資者教育等合規要求上與國泰君安國際基本一致，且均禁止中國內地居民參與交易。

（AP圖片）

大摩：中資券商迎多個正面消息 料中金公司續獲估值重估



摩根士丹利發表最新報告指，該行所研究覆蓋券商股H股在過去5天股價上漲12.6%，相較恒生指數上漲3.3%，其中以招商證券(06099)領漲17.8%。而中金公司(03908)是今年迄今表現最佳的券商，總回報率達45%。該行認為，近期一系列正面消息顯示金融系統回歸審慎發展模式，有利於資本市場，料香港市場可望率先受益。更多開放措施、香港與內地的市場聯繫、更具包容性和多元化的A股IPO改革，以及可能加快的融資步伐，都是正面指標。而內地金融風險清理和消化已基本完成，金融系統已回歸審慎發展軌道。因此，注意到一系列推動券商上漲的正面發展，包括：本周全球地緣政治不確定性緩解，風險偏好提升；香港市場持續強勁的平均日成交量和IPO交易流量。



大摩又指，中國證監會的正面訊號顯示，自2023年以來的監管收緊正轉向更支持增長的立場：中證監主席討論利用資本市場融資支持科技企業；上海陸家嘴論壇重新引入未盈利企業的上市規則；跨境支付通一系列開放措施，支持資金流向香港；鼓勵消費品企業的IPO及私募股權及風險投資。該行預期中金公司將繼續實現ROE復甦和估值重估；富途(US.FUTU)的客戶資產流入和交易活躍度，將受益於香港市場的強勁趨勢；中信證券(滬:600030)若IPO步伐加快且對衍生品和賣空的限制放鬆，可加速在內地的市場份額增長。

花旗：受惠家庭資產向股票重新配置 首選中金公司中國銀河

花旗表示，自去年9月24日中國人民銀行推出證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)以來，對房地產市場和消費產生積極影響，該行看到監管機構擬利用股市創造財富效應、促進家庭消費的訊號。該行估計股票投資佔家庭總資產(574萬億元人民幣)的2.9%，相較於美國的24.7%為低，看到多項政策努力推動家庭資產向股票重新配置。家庭資產配置中股票投資每增加1個百分點，將為股市帶來超過5萬億元人民幣的資金流入。



花旗認為，得益於替代投資回報下降及監管機構支持恢復A股市場信心的政策，上證綜合指數有望突破先前高位3500點，進一步吸引家庭資產向股票重新配置。在這一正向反饋循環下，中國券商作為A股市場的代表將顯著受益。該行偏好具有併購主題的大型券商及有望從香港IPO反彈中受益的券商，首選中金公司及中國銀河(06881)。

林家亨：縱獲牌照惟生意難做 不宜因此追入券商股

（林家亨）



國農證券董事總經理林家亨在今早《開市Good Morning》節目指，國泰君安國際開通虛擬貨幣交易平台是好事，但不足以令其股價升近兩倍。事實上，很多香港券商包括中資券商都有虛擬貨幣牌照，在行業中沒秘密，大家都很公開，有很多港資券商年幾前已取得牌照，但卻透露生意難做，即使找到客戶，但銀行戶口是一個大問題，很多大銀行都不想為客戶開虛擬貨幣戶口。總之，任何股票價格都要反映基本因素，若取得牌照後生意也很難做，股價沒理由升那麼多，若自己持有此股，現價一定會沽貨，不會追入。

林家亨又指，券商有了虛擬貨幣交易平台不等同盈利會大增，很多已開通的券商都指生意非常少，連收支平衡都做不到，都是蝕錢，若以為有了平台就必賺是憧憬太多。另外，穩定幣一定要和有國家主權的貨幣掛鈎，作為中間人或經銷商，客戶輸錢與其無關，但至少初期肯定不會賺大錢，將來客戶買賣量也未必很樂觀。穩定幣始終和一個國家的貨幣掛鈎，只代表穩定，不代表一定升。

券商股今日普遍回吐，國泰君安國際跌4.32%收報3.54元，中金公司跌4.2%報17.8元，招商證券(06099)跌4.46%報14.58元，中信建投(06066)跌3.99%報10.6元，中信証券(06030)跌1.02%報24.3元，中國銀河跌3.88%報8.93元，HTSC(06886)跌3.68%報15.7元，國聯民生(01456)跌4.98%報4.39元，廣發證券(01776)跌2.51%報13.2元，申萬宏源(06806)跌4.56%報2.72元，申萬宏源香港(00218)跌6.88%報1.76元，惟勝利證券升44.89%報5.39元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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