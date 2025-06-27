科技股｜小米發布會後ADR升一成，上望目標位？
27/06/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 15:21
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 15:05
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