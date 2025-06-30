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英皇國際全年蝕逾48億元，遭核數師曝銀行貸款逾期

30/06/2025

英皇國際全年蝕逾48億元，遭核數師曝銀行貸款逾期

　　英皇國際(00163)公布，截至2025年3月31日止全年虧損擴大至48.41億元，而對上一年同期虧損20.29億元；每股基本虧損1.02元，而對上一年同期每股基本虧損0.56元；不派末期息。

 

　　期內收入13.76億元，升41.5%；毛利4.73億元，跌33.8%；稅前虧損擴大至23.56億元，而對上一年同期稅前虧損21.22億元。

 

德勤：166億逾期貸款或馬上遭call loan

 

　　然而，市場關注公司核數師德勤並未就年度業績發放「無保留意見」，而發放「不發表意見」，意即對公司財務數據有懷疑。德勤指出，英皇國際上年度虧損逾48億元，截至上年度集團逾166億元借貸已逾期及╱或已違反貸款協議的若干條款，銀行可能要求立即償還該等銀行借貸（俗稱call loan），因此銀行借貸已於今年3月31日分類為流動負債，可能會對集團持續經營的能力構成重大疑問。

 

　　德勤指集團已在落實計劃及措施以持續緩解流動資金狀況及改善財務狀況，董事已編製涵蓋自報告期末起計不少於十二個月期間的集團現金流量預測，並繼續採用持續經營會計基準編製　集團綜合財務報表，而持續經營假設是否成立，取決於該等計劃及措施的結果，包括能否：(i)成功與銀行磋商，就財務重組計劃達成一致；(ii)成功物色買家以出售特定物業；及(iii)成功實施成本控制措施。

 

未有足夠審計憑證，證明能於本年度內改善財務狀況

 

　　鑑於集團的計劃及措施尚處於初步實施階段或仍在落實中，且德勤並未收到來自相關銀行及潛在買家的書面合約協議或其他佐證文件以延長持續經營評估，該行無法取得認為必要的充足適當審計憑證，以評估現金流量預測所依據的假設和估計以及集團目前採取的計劃及措施的成功可能性，故對報告發表「不發表意見」。

 

　　英皇國際(00163)今早現價跌15.1%，報0.202元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅15.8%。該股成交約17萬股，涉資4萬元。英皇系全線捱沽；英皇鐘錶珠寶(00887)跌6.2%，報0.45元；英皇文化產業(00491)跌12.8%，報0.041元；英皇資本(00717)跌13.6%，報0.095元；英皇娛樂酒店(00296)跌1.8%，報0.28元。

 

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

 

撰文：經濟通市場組

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