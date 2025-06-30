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恒指 | 渣打：恒指12個月目標25500點，上調亞洲股票評級至超配

30/06/2025

恒指 | 渣打：恒指12個月目標25500點，上調亞洲股票評級至超配

 

　　渣打財富方案全球首席投資總監辦公室發布2025年下半年市場展望。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東緊張局勢緩和及中美達成貿易框架細節，支撐全球股市表現，建議投資者超配環球股票，特別看好亞洲（日本除外）市場，當中以中國及南韓股市最具吸引力。中國離岸股市尤受青睞，預計未來12個月恒生指數可挑戰基本情境目標25500點。若中國內地進一步加大財政及貨幣刺激措施，並有效扭轉物價疲弱，恒指有望上試樂觀情境目標26000至28000點。

 

料美元持續疲弱，9月首次減息，年底前減息兩次

 

　　鄭子豐預測，美元指數下半年將持續走弱，料觸及96點，回調至2022年疫情時期水平。他指出，美國就業數據轉差及通脹趨緩料將促使聯儲局於9月首次減息，今年底減息兩次達50基點，未來12個月預計減息3次，共75個基點。

 

上調亞洲股票評級至超配，料未來一年金價達3500美元

 

　　鄭子豐表示，美元走弱將帶動資金流入新興市場，歷史數據亦顯示美元疲軟有利股市表現，特別是非美股市表現更佳。因此將亞洲（日本除外）股市評級上調至超配，建議投資者增持風險資產。

 

　　鄭子豐建議投資者超配新興市場本幣政策債券，並預測黃金價格在未來12個月可達每盎司3500美元，反映其作為避險資產的吸引力。

 

撰文：經濟通採訪組

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