半年結－風起雲湧 | 貿戰震盪惟外資增持呵護 恒指半年升四千點

港股上半年走勢反覆，恒生指數在年初開局已見上半年低位（即18671點），及後受內地人工智能(AI)平台「DeepSeek」帶來的AI開發成本下降，帶動科技股估值回升，令恒指在3月發力爬升至24800水平。

（資料圖片）

不過，年初上任的美國總統特朗普在4月公布，針對世界各地貿易夥伴實施對等關稅政策，隨即觸發全球股災，恒指在4月7日下跌3021點，創下港股單日最大點數跌幅。雖然各國談判代表相繼與華府就關稅問題達成共識，恒指逐步重拾升勢，但受以伊衝突、俄烏戰爭等環球動盪政局拖累，加上美聯儲7月減息可能性越來越低，恒指至今仍未突破3月的半年高位，累計全季上升4012.33點或20%。

中央政策引外資適度增持港股

回顧上半年港股表現，恒指高低波幅高達6200點，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，自從DeepSeek在年初橫空出世，以及三生製藥(01530)創新研發能力獲跨國製藥公司輝瑞(Pfizer)垂青，喚起全球資金追捧與中國科技發展相關的板塊，帶動估值重估。

另外，受惠中央政府自去年第四季起，分階段出台一籃子強而有力的支持政策以穩住內房，並向市場發出期望透過資本市場活力，帶動財富效應及消費動力的明確訊息。曾永堅認為，相關支持政策直接帶動中資金融股上揚，且吸引外資對港股適度增持。

（資料圖片）

恒胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪則表示，恒指第二季度的走勢主要受美國關稅戰主導，從4月初美國總統特朗普公布相關消息，導致恒指顯著跳空低開，再到後續美方與各國展開磋商，恒指開始回升，期間亦配合內地減息降準等政策合力推動恒指重上24000關。他提到，6月中東局勢的驟變對港股拖累不大，在上述兩大因素的支撐下可以看到，中東局勢一旦稍微好轉，恒指又有力回升。

特朗普難推更激進關稅戰，第三季恒指有望破兩萬五

展望第三季，黃偉豪表示，美方的關稅戰仍是主導因素，尤其是90天的關稅豁免將於7、8月份到期。屆時港股走向很大程度取決於中美在豁免到期後的表態。另外，還有美聯儲的減息時間以及中央政策支持都影響著下季恒指走勢，預期恒指第三季度將在19300點至25500點的範圍內上落。

曾永堅形容，特朗普的關稅戰已經去到最盡，預計未來無法再提出更激進的關稅政策，因現時美國經濟環境格局或未能承受更進一步的關稅風暴；至於中美倫敦會談的磋商成果，亦為其他貿易夥伴提供借鑒，即使是美國盟國，未來也未必會輕易屈服。他補充，特朗普發起關稅戰最惡劣的時刻已經過去，但並不代表關稅餘波完全消除，相信經貿不明朗狀況將於今年下半年繼續困擾市場，但影響程度會在邊際效應下逐步遞減，惟預料美國會繼續依賴關稅政策與各貿易夥伴「討價還價」。

（資料圖片）

曾永堅預期，恒指在今年第三季有望上試今年新高，但季內缺乏強大的催化劑協助指數企穩於25000水平。若往後要推動外資大幅度積極增加港股配置，將會建基於中國經濟基本面改善，帶動國內企業業績向好；或者中央政府再出台新一輪「大刀闊斧」的震撼性經濟政策。

留意地緣政治變動再觸發避險

曾永堅提及，俄烏戰爭膠著狀態可能於下半年持續，而且未必能輕易達成停戰和解協議。相反，隨著伊朗在今次以伊衝突中「露出底牌」，中東最嚴峻的局勢似乎已經告一段落，但仍需留意伊朗政權的後續變化。他亦提醒，投資者要留意美債波動、美元持續走弱、日圓套利交易、俄烏戰爭升級等風險，可能會推動金融市場避險情緒再次升溫，連帶恒指出現短期回吐壓力，拖累指數在最壞情況下試21800水平。

美聯儲減息難提前至7月

減息預期方面，在美聯儲理事沃勒及負責監管的副主席鮑曼的公開支持下，近期市場傳出降息將提前至7月的猜測。沃勒和鮑曼均表示，鑒於關稅尚未引發通脹上升，利率可能在7月下調，而日前美聯儲主席鮑威爾在國會作半年工作報告時亦未排除7月降息的可能性，引發市場遐想。但黃偉豪認為，美聯儲提前到7月降息的可能性較小，因為美聯儲關注的通脹以及失業率都未展現迫切需要降息的跡象，而且7、8月將迎來關稅豁免期限到期，未來各國的措施都具有較大的不確定性，因此美聯儲等到9月降息會比較合適。

（資料圖片）

下半年新股市場未必能承接動力

回顧今年上半年新股市場表現，合共有42隻新股成功在港上市，較2024年上半年的30隻新股為多。除了新股上市量按年增加，今年普遍新股上市後的表現亦頗為亮眼，包括在今年3月正式掛牌上市的蜜雪集團(02097)，首日開市報262元，較每股202.5元的定價高出29.4%，盤中最高見298元，較招股價升47.1%；以及在今年5月掛牌上市的寧德時代(03750)，首日開市價較招股價263元高開33元，曾高見311.4元，較招股價高18.4%。曾永堅認為，今年上半年本港新股市場表現良好兼有驚喜，無論新股的集資規模、甚或上市後的表現，均令投資者「皆大歡喜」。

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在今年6月接受媒體訪問時透露，當時有超過160間企業排隊申請在港上市，有接近20間公司的集資額超過10億美元。《路透》較早前亦報道，知名海外快時尚跨境電商SHEIN計劃將上市地點從倫敦改至本港，預計今年內實行上市。不過曾永堅預計，下半年新股市場整體表現未必能維持上半年的動力，主要由於較優質的「A+H」新股已於上半年上市。他亦提及，SHEIN最輝煌時間已經過去，歷經數次上市失敗及各類風波後，其估值一直被壓縮。

撰文：經濟通通訊社記者林倬樑、汪澤妍

【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解