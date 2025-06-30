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半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

30/06/2025

　　年初美國總統特朗普入主白宮引爆環球局勢，油金市場首當其衝。國際油價今年來低見55.3美元，高見80.77美元，而金價則勇往無前衝破3500美元創歷史新高。當中東停火降低原油需求，削弱黃金避險光環之際，第三季油價會否下試60美元？金價又是否還有動力衝高？投資者該押注黃金ETF還是金礦股？

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（資料圖片）

 

　　第三季度資金轉舵到新消費板塊以及醫藥板塊，新消費陣營誕生蜜雪冰城(02097)上市飆205%、老鋪黃金(06181)以1015元躋身「港股最貴股票」的資本神話，惟老鋪黃金84倍PE直面80%的天量解禁，泡泡瑪特(09992)季漲47%卻遭官媒狙擊，新消費板塊高估值狂歡能否挺過第三季考驗？

 

　　醫藥板塊憑三生製藥(01530)60億美元「出海雙料王」暴漲109%、石藥(01093)53億美元巨單催動熱浪。當訂單紅利將股價推至高位，第三季資金會否獲利了結轉戰新戰場？

 

金價3500美元面臨較大阻力

 

　　今年上半年，美國總統特朗普向全球貿易夥伴開打貿易戰，加上以伊衝突、俄烏戰爭等環球政經局勢不穩，拖累全球股市在4月曾出現股災。市場避險需求急速升溫，帶動國際金價由年初每盎司約2700美元水平，飆升至6月初的3447美元歷史高位。

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中東地緣局勢最嚴峻的時間已經過去，市場避險情緒陸續降溫，中長線而言相對油股較看好黃金板塊。曾永堅提及，國際金價近期走勢催化很多早期入市的投資者或持金多年的個體戶，在現階段沽貨套現，故認為國際金價在每盎司3500美元將面臨較大的阻力位。他補充，市場對美元資產的信心持續減弱，各國政府及央行會持續「偷位入巿」買入黃金儲備，為國際金價提供持久上升的動力。

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（資料圖片）

 

　　曾永堅指出，國際金價一直下試今年展開的上升軌道底部，若短期跌破每盎司3300美元關口，國際金價或須整固一段時間，才能夠重拾升浪。他亦指，雖然金礦股能受惠黃金價格上升，不過各企業的黃金蘊藏量、開採營運成本各異，會影響股價未必對等金價走勢。若看好黃金中場線走勢的投資者，不妨留意各類黃金ETF，其中最為看好SPDR金(02840)。

 

料紐油第三季跌至每桶60美元

 

　　動盪不安的環球局勢亦一度影響國際油價上半年走勢，國際油價於今年1月已見全年高位，不過其後走勢反覆，到5月更加跌穿每桶60美元水平，創上半年最低位。雖然及後發生的以伊衝突，再推升國際油價至約每桶77美元，但表現仍未重回年初的每桶逾80美元水平。曾永堅表示，國際油價最強勢的時間已於上半年出現，在中東地緣政局最嚴峻的情況下，紐約期油及布蘭特期油曾經一度飆升。不過隨著以伊雙方暫時停火、美國介入戰爭，中東石油減少供應的威脅明顯降溫，加上美國本土石油及天然氣供應填補空間增加，美國總統特朗普亦不希望期油價格大幅上升，導致國際油價在短期內難以再被炒高。

 

　　曾永堅預計，紐約期油今年第三季回落至每桶60美元的機會較大，估計季內將會在60至75美元區間上落。他表示，不建議投資者在來季入手三桶油及細價油股，尤其是中石化(00386)最為不看好，主要考慮到該股的盈利能力最直接影響其派息表現，公司的下游業務亦可能承受較高的成本負擔。若中國仍然受貿易戰陰霾影響，下游業務需求難以於短期變得樂觀。

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（資料圖片）

 

新消費股看好蜜雪及泡泡瑪特

 

　　新消費股在第二季度漲勢如虹，尤其是「新消費F4」--老鋪黃金、泡泡瑪特、蜜雪、毛戈平(01318) 表現矚目，更是於6月5日攜手刷新上市新高。半新股蜜雪冰城表現最為亮眼，股價一度攀升至618.5元，較招股價202.5元飆升2.05倍，泡泡瑪特緊隨其後季內漲幅46.90%，高見283.4元。毛戈平升勢相對溫和，但季內漲幅仍錄得23.42%。至於表現最為吸睛的當屬老鋪黃金，曾在6月5日升破1000元大關兼創上市新高，當時一手價格超過10萬港元，雖然此後老鋪黃金股價有所回落，但經受住禁售期考驗，在上半年最後一個交易日重返千元，成為港股市場暫時唯一一隻「金牛股」。

 

　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，新消費股中大部分是半新股，因其新股屬性而受市場追捧。另一方面，這類企業盈利增速領先，在內地整體消費行情較弱中尤為亮眼，被市場視為具有成長性股份，疊加資金面驅動，因此股價大幅上揚。


　
　　然而，新消費F4在股價同創新高後，季末亦集體進入調整階段。黃偉豪認為，這只能說明新消費股熱度稍有冷卻，但尚難言熱度已完全消退。他表示，新消費股已累積一定升幅，部分資金選擇獲利了結。另外，部分新消費股作為半新股，將迎來解禁期，原始股東潛在減持壓力亦會造成股價回調。　

 

　　老鋪黃金6月27日迎來上市後最大規模限售股解禁，12名股東合計持有約1.43億股可沽出，佔總股本逾80%。惟股價表現硬淨，未見顯著波動。黃偉豪坦言，目前不建議投資者考慮這隻股票，市盈率已達97倍，預期市盈率為40倍，估值偏貴，現階段股價明顯靠市場情緒推動，投機成份重。他提醒，在禁售期已過且股價已大幅攀升後，投資者需格外留意股東的減持動作。

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（官方圖片）

 

　　黃偉豪指出，儘管老鋪黃金以古法黃形成差異化優勢，但零售板塊的估值峰值通常僅約30倍，常態水平約20倍。即使考慮到市場對其業務創新性的溢價，合理市盈率應在40倍左右。他表示，暫時未能看到能匹配老鋪黃金84倍PE的盈利增速潛力，若未來業績無法達到預期，相信屆時股價可能面臨修正壓力。

 

　　另一邊廂，泡泡瑪特在Labubu正當紅之際卻慘遭官媒批評，當日股價曾挫逾半成。《人民日報》發文批評盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，呼籲加強監管，引發投資者對泡泡瑪特面臨內地監管風險的擔憂。黃偉豪表示，內地的政策風險確實不能忽視，他回顧道，泡泡瑪特上市初期曾因內地加強對盲盒的監管，導致股價長期承壓。但泡泡瑪特已與以往不同。黃偉豪直言，市場資金重新回歸泡泡瑪特不僅是因為其IP強勁，更是看到其海外市場的亮眼增長。他相信即使內地監管趨嚴，海外市場亦可抵消部分影響，未至於形成全面打擊。黃偉豪看好泡泡瑪特，建議未持貨的投資者於230元水平買入，中長線上望頂部283.4元。　

 

　　此外，黃偉豪同樣看好蜜雪。他指出，蜜雪主打加盟模式，核心業務聚焦原材料分銷，對毛利率有保證及盈利穩定性較高，故對其營運能力看法正面。他建議投資者可於11元附近布局，目標價為頂部618元。

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（官方圖片）

 

中外藥企合作暗示政策綠燈

 

　　醫藥股亦表現活躍。4月初市場聚焦於2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)，沾上ASCO概念的個股便獲熱炒。近一個月來，中國創新藥企對外授權巨額訂單更是捷報頻傳，先是三生製藥(01530)獲輝瑞購新藥SSGJ-707獨家許可，總金額超60億美元，其中首付款12.5億美元，創下中國創新葯出海首付款和總金額的「雙料紀錄」；緊接著，石藥集團(01093)與阿斯利康簽訂戰略研發合作協議，交易總額高達53.3億美元，醫藥板塊熱度不斷。

 

半年結－風起雲湧 | 中東降溫油金分化 新消費及醫藥股熱浪淘金

（資料圖片）

 

　　黃偉豪表示，醫藥股第二季度確實表現正面，但熱度未必能延續至第三季，預測醫藥股第三季度的表現偏中性。他指出，第二季度的醫藥股在日常公布研發進展外，出現了很多大額訂單，基本面正面。但由此也導致部分個股大幅上揚，估值較貴。另外，醫藥股走強得益於其他板塊缺乏吸引力，資金集中流入醫藥股。但若第三季度出現其他具有吸引力的板塊，可能導致資金從醫藥股中流出。

 

　　就醫藥股目前的基本面而言，黃偉豪表示，投資者可以考慮中長線持有公布了大額訂單的醫藥股，其中他最看好石藥。他指出，石藥在傳統業務穩健的基礎上，近年來在創新葯領域覓得良好增長，再加上近期公布的重大合作。從中長期來看，盈利能力有保障，可中長期持有，建議等回調至7.7元買入，第一站目標價9.48元，第二站目標價10.2元。　

 

　　醫藥一直是美國重點監管的領域之一，繼美國嘗試通過《生物安全法案》後，今年五月，特朗普又預告徵收進口藥品關稅。市場擔憂，一旦中東問題在第三季度取得進展，美國將重新把戰略重心轉回印太地區。不過，黃偉豪表示，上述股份的業務與美國的關聯性不高，即使特朗普出台了相關醫藥政策，其影響亦有限。而且近期中外藥企合作被市場解讀為政策放寬的信號，暫時來看第三季度突然終止合作或者收緊政策的可能性較低。

 

撰文：經濟通通訊社記者林倬樑、汪澤妍

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