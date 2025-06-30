F4 | 老鋪黃金無視股份解禁再破頂，「新消費F4」齊獲大行唱好可以點揀？

港股今日稍見調整，新消費股卻再度熱炒，其中「新消費F4」之一的老鋪黃金(06181)上市滿一年，最近有大批限售股解禁，今日突卻飆逾一成半，重上「金底」兼破頂，高見1035元，有大行指公司早前於新加坡開業的新店人流暢旺，而同為內地新消費類金行股的周六福(06168)上市第三日亦再升兩成。另值得一提，泡泡瑪特(09992)及蜜雪集團(02097)最近入選《時代》雜誌2025全球最具影響力100強企業名單，連同毛戈平(01318)近日齊獲大行唱好，「新消費F4」可否繼續看好？應如何選擇？

（老鋪黃金香港網站截圖）

老鋪黃金大批限售股解禁 新加坡新店開業獲野村升目標

老鋪黃金於上周五(27日)在港上市滿一年，為上市後最大規模限售股解禁，12名主要股東合計持有約1.43億股將可沽出，佔總股本逾80%。此外，公司新加坡新店於6月21日正式開業，為該品牌在海外市場首間店舖，新店位於新加坡地標性高端商業項目濱海灣金沙，毗鄰一眾國際奢侈品品牌。野村近日發表研報指，公司在新加坡開設的首間海外精品店人流暢旺。摩通分析師前往調研後亦認為人流絡繹不絕，每小時有4至10張訂單成交，同時店舖整體服務和陳列水準與內地一線城市旗艦店無異。



野村又指，相信老鋪黃金的銷售增長勢頭將持續至下半年。公司已為其新專賣店爭取到更多優質位置，如香港國際金融中心商場及上海國金中心商場。店舖位置得到提升，不僅表明老鋪黃金的品牌知名度得到中國一線商場業主的認可，同時亦加強消費者對公司作為高端奢侈珠寶製造商的印象。另外，公司不斷推出多元化的招牌產品，有助支持其快速銷售，將其目標價由999元升至1023元，評級為「買入」。

泡泡瑪特、蜜雪等入選《時代》百大最具影響力企業

美國《時代》雜誌最近公布2025全球最具影響力100強企業名單(TIME100 Most Influential Companies 2025)，名單分為顛覆者(Disrupters)、創新者(Innovators)、領導者(Leaders)、巨擘(Titans)及先驅者(Pioneers)五大組別。其中，入選顛覆者的中資公司包括DeepSeek、泡泡瑪特(09992)及宇樹科技等；入選創新者的中資企業包括阿里巴巴(09988)、比亞迪(01211)(深:002594)等；入選巨擘的中資企業包括字節跳動、蜜雪集團及華為等；普拉達(01913)則入選領導者名單。

該雜誌指，由香港藝術家龍家昇融合北歐傳説設計的「醜萌」精靈，獨家授權給泡泡瑪特。隨着Labubu開箱影片在TikTok瘋狂洗版，收藏熱潮席捲全球，推動這家中國企業業績狂飆，2024年營收與利潤較前年翻倍增長。至於蜜雪，可能是西方世界最陌生的全球餐飲霸主，去年以門店計算，正式超越星巴克與麥當勞，成為全球最大連鎖餐飲集團。從鄭州街頭的刨冰攤起家，這家以冰淇淋與手搖飲聞名(且價格親民)的品牌，如今在中國大陸與亞太地區坐擁超過4.5萬家門店。

（AP圖片）

滙豐研究：料蜜雪受惠低端城市銷售強勁 予目標價544.1元

滙豐研究日前發表研報指，蜜雪冰城是全球最大的連鎖茶飲店，在中國擁有22.7%的市場份額。截至2024年底，集團在全球擁有46479間門店，其中中國內地41584間，海外4895間。蜜雪冰城的端到端供應鏈規模可進一步鞏固其在低價市場的領先地位。集團產品定價通常在每杯7元人民幣左右，其端到端供應鏈有助加盟商滲透低線城市。截至2024年，集團57.4%的門店位於三線及以下城市，高於行業平均的46.2%，首予「持有」評級，目標價544.1元。最牛目標價為806.8元，潛在升幅51%，最熊目標價為423.5元，潛在跌幅為21%。



該行預計，蜜雪2025年盈利增長23.1%，收入則增長24%，並料2024至27年期間，蜜雪的收入及淨利潤將分別實現17.5%及17.4%的年複合增長率。到2027年門店數量將達到69239間。海外擴張仍是增長選項。2024年首9個月，海外市場佔集團收入的5.1%，佔整體門店數量的10.6%。其中99%的海外門店位於東南亞，主要在印尼和越南。根據CIC預測，東南亞現製飲品市場規模將於2028年達到495億美元，2023至28年年複合增長率為19.8%。蜜雪主要風險為須留意今年9月2日及明年3月2日股份禁售期屆滿，上升動力為同店銷售勝預期及低端城市銷售強勁。

泡泡瑪特IP產品海外需求強勁 獲滙研麥格理齊升目標

另滙豐研究稱，在6月泡泡瑪特新進入的海外市場中，Labubu的Google搜索指數上升。基於強勁的產品勢頭，將其2025年海外收入預測進一步提高34%至143.25億元人民幣，並預計其將按年增長183%，佔今年集團預測收入的51%。另上調其2025年純利預測24%，預期2025年非國際財務報告準則純利將按年增長131%至78.56億人民幣，相信新系列的發布以及泡泡瑪特旗下的其他IP將可持續點燃海外市場的消費者興趣。而隨著Labubu 3.0的轉售價開始正常化，新庫存陸續投入市場，轉售利潤正常化有利於維護其IP，且公司的增長前景良好，預計2025至27年的每股盈利複合年增長率為29%，上調目標價53.8%至331.5元，維持「買入」評級。

麥格理更預期泡泡瑪特今年海外收入按年升2.45倍至175億元人民幣，佔總收入的57%，因市場對以The Monsters為首的IP產品有強勁需求。而根據市場資料，目前Labubu系列的二手價較官方發售價有2.6倍的溢價。另外，Sanrio(8136.JP)的授權及合作經驗，反映泡泡瑪特長遠可延長IP周期，甚至強化粉絲基礎及現有IP內容，以進一步變現，將其今明兩年每股盈利預測分別上調60%及61%，以反映需求強過預期，以及支出比例降低的預測，目標價由223元升至360元，予「跑贏大市」評級。

美銀：毛戈平具獨特競爭優勢 予目標價125元

美銀則首予毛戈平「買入」評級，目標價125元，該行指其旗下品牌MAOGEPING在中國化妝品市場排名第四，市場份額為3.7%，是國產品牌中排名最高。預計公司2024至27年收入及淨利潤年複合增長率分別為29%及30%。



該行認為，毛戈平具有獨特的競爭優勢，包括線上線下渠道均衡發展、擁有全國第二大自營專櫃網絡、專注於面部化妝品，以及東方美學 理念。目前公司線下渠道佔收入52%，線上佔48%，相比其他國產美妝品牌主要依賴線上渠道，毛戈平的渠道結構更為均衡。而公司在2024年擁有409個專櫃，其中378個為自營，分布在全國120多個城市，是全國第二大自營專櫃網絡。公司計劃每年新增25至30個自營專櫃，增速約7至8%。

溫鋼城：泡泡瑪特蜜雪門店有人流較值博 可現價買入

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，新消費股隔一段時間就會炒一轉，當中較喜歡泡泡瑪特，起碼見到日日都有人排隊搶購其產品，看來較實在，蜜雪冰城店舖亦有人流，主要是年青人，但行業競爭較大，其護城河不太闊，香港也有很多間此類餐飲公司上市，惟蜜雪冰城靠售價便宜及內地較大的網絡吸引投資者。至於老鋪黃金，有指公司其他店舖人流暢旺，但不見其香港旗艦店特別多人流，鄰店周大福(01929)人流看似更多，市盈率只有22倍，老鋪黃金市盈率卻高達70、80倍，實難說服自己買入。因此，會先揀泡泡瑪特，其次蜜雪冰城。

溫鋼城又指，泡泡瑪特早前股價下跌是因盲盒經濟問題，但似乎不是針對泡泡瑪特，只因股價升得多借故被質低，今日雖沒老鋪黃金升得那麼勁，但買下去會較有信心，始終隨便上網搜尋都感受到Labubu的熱潮，相反離開香港後，相信沒多少人認識老鋪黃金。泡泡瑪特可於現價先買一注，之前有個下跌小裂口處於約247元，回到該處可再買多一注，跌穿50天線220元才止蝕，目標價則難定，因其市盈率雖高，但盈利增長隨時可翻倍，消費者追逐潮流也不會嫌貴。蜜雪股價則比泡泡瑪特更波動，若於現價買入，跌穿早前低位460元要止蝕，目標價則可定於之前高位618元。

「新消費F4」今日齊上升，老鋪黃金升14.94%收報1008元，泡泡瑪特升3.41%報266.6元，蜜雪集團升1.28%報514元，毛戈平升1.6%報108.3元，周六福則升20.67%報48.45元。其他新消費概念股亦普遍急升，布魯可(00325)升5.61%報141.2元，巨子生物(02367)升6.36%報57.7元，滬上阿姨(02589)升4.41%報132.6元，古茗(01364)升6.46%報25.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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