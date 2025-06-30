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新股上市 | 藍思科技料與小米合作增加，汽車智能化趨勢確定

30/06/2025

　　由湖南女首富周群飛創辦、蘋果供應商龍頭之一，從事手機玻璃代工的藍思科技(06613)(深:300433)今日起至周五（30日至4日）中午招股，一手入場費3672.7元。公司計劃於下周三（9日）掛牌。

 

新股上市 | 藍思科技料與小米合作增加，汽車智能化趨勢確定

左起：藍思科技副總經理、財務總監劉曙光；副總經理、中國區總裁、董事會秘書江南；證券事務代表周天舒（許英略攝）

 

　　藍思科技副總經理、中國區總裁、董事會秘書江南指出，雖然內地汽車行業增長目前放緩，但向新能源、智能方向發展趨勢可獲確定，因此智能汽車相關開發、玻璃需求等前景廣闊。

 

　　另一方面，江南提到，在人形機器人行業潛在垂直整合，以實現公司成立相關組裝基地目標。

 

　　藍思科技引入小米(01810)附屬Green Better等共10名基石投資者。江南指出，小米目前為公司五大客戶之一，相信雙方未來會有更多發展，包括在小米智能手機、汽車、家電、穿戴產品等合作。

 

　　對於披露期內3年公司毛利率均呈下跌趨勢，藍思科技副總經理、財務總監劉曙光指出，由於毛利率偏低的整機組裝業務佔比上升，加上海外生產基地建設原因，令毛利率下降。他指出，未來會關注科技成份較高或高端的產品，以改善毛利表現。

 

　　劉曙光亦稱，在H股上市可對產品研發提供資金，以及支持海外產能擴張。江南則指出，目前會在增強越南、泰國製造能力，以滿足海外市場需求。公司提到目前未有受關稅影響，希望產能維持平穩。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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