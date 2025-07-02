開市Go | 大而美法案獲通過，澳門賭收勝預期，車企出成績表

要聞盤點

1、美股三大指數收市各有升跌，特朗普的「大而美」稅改及預算法案在參議院獲得通過，眾議院周三將進行最終投票。特斯拉(US.TSLA)日內急挫逾5%。道指收市升400.17點，或0.91%，報44494.94點；標普500指數跌6.94點，或0.11%，報6198.01點；納指跌166.84點，或0.82%，報20202.89點。中國金龍指數上升15點。日經期貨截至上午8時02分下跌85點。

2、美國聯儲局主席鮑威爾於葡萄牙舉行的央行會議上再次強調，在考慮減息前，聯儲局將繼續觀察更多經濟數據，特別是關稅對通脹的實際影響，顯示貨幣政策取向仍以審慎為主。鮑威爾指出，雖然包括美國總統特朗普在內的外界人士多次公開要求立即並大幅減息，但當前美國經濟基本面穩健，聯儲局認為最審慎的做法是等待並了解更多情況，觀察這些影響會帶來甚麼變化。

3、特朗普視為第二任期立法核心的稅改與預算法案（又稱大而美法案），經過逾24小時激烈辯論後，於參議院以50比50平票僵局，最後由兼任參議院議長的副總統萬斯投下關鍵一票，最終險勝過關。另外，法案現已送交眾議院進行最終表決，特朗普要求國會於7月4日前完成立法，但由於黨內對預算赤字、社會開支削減等分歧猶存，外界預計通過時間或需延後。

4、美國供應管理協會(ISM)最新公布，6月份製造業指數為49，高於市場預期的48.8，亦較前值48.5有所提升，顯示美國製造業活動維持穩定，經濟基本面持續改善。

5、特朗普表示，不考慮延長7月9日的貿易談判限期，並指不確定能否於限期前與日本達成貿易協議。美國財政部長貝森特亦提及，美國與印度接近達成貿易協議，同時相信中國將遵守近日達成的協議，加快稀土礦物及磁體的出口速度。

6、中指研究院發布房地產市場研究報告，6月中國百城二手住宅均價每平方米為13691元人民幣，按月下跌0.8%，按年則下跌7.26%，當前多數城市二手房市場延續「以價換量」行情。中指研究院預計，下半年各級政府將全力推進已出台政策落地見效。

7、6月中國財新製造業採購經理指數(PMI)錄得50.4，按月升2.1個百分點，重回擴張區間。財新分析指，內地製造業景氣重回擴張，但企業預期仍然有待改善。另外，財新網表示基於集團戰略規劃的整體考量，將自今年7月起正式終止對標準普爾中國PMI的冠名。

8、中共總書記習近平主持中央財經委員會會議時表示，縱深推進建設全國統一大市場，需治理企業低價無序競爭，規範政府採購和招標投標與地方招商引資等方面。

9、澳門博彩監察協調局公布，今年6月澳門博彩收入為210.6億澳門元，按年上升19%，按月下跌0.6%，表現勝預期。綜合今年上半年，澳門賭收達1187.7億澳門元，按年增長4.4%

10、香港金管局公布，周三(2日)清晨紐約交易時段，港匯觸發7.85「弱方兌換保證」。根據聯繫匯率機制，金管局按銀行要求向市場沽出美元、買入港元，涉及200.18億港元，本港銀行體系總結餘將於周四(3日)減少至1441.75億港元。

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