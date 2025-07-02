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《魚缸博客》英皇國際未必係咁嚴峻，關鍵係同銀行講唔講得掂數！

02/07/2025

《魚缸博客》英皇國際未必係咁嚴峻，關鍵係同銀行講唔講得掂數！

 

　　呢兩日最多人講應該就係英皇國際(00163)有166億債務違約，隨時可以被銀行Call Loan，博客第一個反應係：新世界都未Call，幾時先到英皇啊？

 

　　英皇盤數博客認真望過，其實有兩大「亮點」：第一大就係投資物業公允價值之變動，今年蝕成15億，去年就蝕12億，2023年蝕18億，2022年係蝕4億，2021年係蝕12億，2020年係蝕41億。所謂「投資物業公允價值」，如無意外應該係講緊英皇手持物業估價下跌，呢五年間大大話話就蒸發過百億；第二，就係旗下英皇娛樂酒店個衛星場賭牌交返俾馬交政府，間酒店就真係得番酒店，無賭場。

 

　　其實公司係過去一年都積極賣緊物業度過難關，但個樓市下跌連帶所有物業估值下跌，銀行貸款借到咁大，博客估計都可能都係同手持物業有關。但英皇國際係咪真係咁嚴峻？博客睇又未必，現時手持物業仲有300億銀左右，只要唔係「資不抵債」，就萬事有商量。

 

　　呢種百億元資產嘅公司，你Call佢loan，其實都係一齊攬炒，關鍵係同銀行講唔講得掂數：可以拖長去還，等樓市經濟慢慢好返，自然就可以度過；就算你要人地將自己物業套現還錢俾銀行，都要時間俾人地去執行啦下話？

 

　　所以就係話，個世界有危就有機，就算真係最後搞唔掂，以目前英皇手上嘅資產，其實城中可能好多富豪仲有興趣，某一兩間大地產商目前都手持百億計「現金」，差在幾時出手咁解。

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