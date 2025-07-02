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受演唱會帶動澳門6月賭收勝預期，濠賭股獲大行唱好急升可以點揀？

02/07/2025

　　澳門公布6月博彩收入按年升19%至210.64億澳門元，勝市場預期，且為疫情重啟後單月表現第二佳。有分析指，6月本是傳統淡季，賭收成績亮麗相信是由多種因素結合帶動，包括奢華酒店開業及具號召力演唱會等，全年賭收有機會達到政府最初估算的2400億澳門元。有大行隨即唱好濠賭股，其中大摩料銀河娛樂(00027)及美高梅(02282)未來60天內會跑贏大市，兩者連同其他賭股今早(2日)齊升逾半成，新濠(00200)更飆逾一成。賭股此前受年初賭收增長放緩影響，表現普遍跑輸大市，是否可再看好？當中可揀買哪一隻？

 

受演唱會帶動澳門6月賭收勝預期，濠賭股獲大行唱好急升可以點揀？

（銀河娛樂旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

澳門6月博彩收入按年升19%　首6個月升4.4%


　　澳門博彩監察協調局公布，6月份博彩收入210.64億澳門元，按年升19%，按月則跌0.6%，優於市場預期的197.5億澳門元。今年首6個月，博彩收入1187.71億澳門元，按年升4.4%。

 

　　值得一提，今年初澳門賭收有放緩趨勢，1月賭收更按年跌5.6%，之後幾個月賭收增速也是個位數字，直至5月及6月有回升態勢，兩個月均錄得超過200億澳門元賭收。澳門去年賭收達2280億澳門元，今年初政府估計全年賭收是2400億澳門元，但5月時修訂為2280億澳門元，現時上半年賭收已達修訂目標的52%，相信今年不難達標。

 

澳門日報：多種因素結合淡季不淡　全年賭收或達2400億


　　據《澳門日報》報道，6月是傳統旅遊淡季，澳門賭收應有所回落，但6月賭收成績亮麗。有分析指是因奢華酒店開業，拉動一班高端旅客來澳；同時，具有號召力的演唱會助攻，帶來具消費力的客源。此外，衛星場主也發力，多種因素結合。

 

　　《澳門日報》又引述學者指，現時客量已恢復疫前2019年的九成多，其中內地、香港客量更超出2019年水平，推動賭收上升，很大可能是客量增加所致，加上現時六大博企均針對新的巿場環境，調整營銷和引客策略，如推出具特色的表演活動、演唱會、藝術文化展等，這些元素對高端客形成一定吸引力。如果旅客量保持升勢，有望帶動賭收續升，更有機會達到政府最初估算的全年賭收2400億澳門元目標。

 

瑞銀：賭收超預期或受張學友演唱會等帶動　首選銀娛


　　瑞銀發表研報指，澳門6月博彩收入達到約211億澳門元，按年增長19%，這意味平均日均博彩收入為7.02億澳門元，按月增長3%，顯著高於市場預期的6.45億澳門元。超預期表現可能受到強勁的活動帶動，例如張學友演唱會，以及倫敦人酒店和卡佩拉酒店的業務增長推動。6月最後8天的需求進一步加速，日均博彩收入約7.83億澳門元，而前22天的平均值為6.73億澳門元。市場現時預期7月澳門日均博彩收入為6.3億澳門元，按年增長5%，但按月下降10%，因基數較高和活動影響。該行行業首選銀娛。

 

　　花旗稱，澳門6月博彩總收入高於該行及市場預期；整個上半年按年增長4%。此外，6月底最後8天的日均收入達7.83億澳門元，表現強勁。該行維持下半年樂觀展望，預計下半年博彩收入將按年增長6%，主要受惠於去年基數較低及澳門精彩的活動安排。另受惠於低基數效應，加上多名歌手即將舉辦的演唱會，預計7月博彩收入將按年增長5%，達195億澳門元，日均收入約6.29億澳門元。

 

大摩料銀娛及美高梅股價未來60天內跑贏大市

 

　　摩根士丹利則預期銀娛股價在未來60天內將相對大市指數上升，估算發生機率逾80%。該行指，2025年第二季博彩總收入按年增長8%，有助支持行業EBITDA率。期內銀娛的市場份額有所提升，部分受惠於新投入營運嘉佩樂酒店及舉辦演唱會，因此預計公司第二季業績強勁，預測季內EBITDA按年增長8%，高於市場預期，維持其「大市同步」評級，目標價35元。

 

　　大摩又預計美高梅股價在於未來60天內相對大市指數上升，估計發生的機率超過80%。該行認為，市場對美高梅的預期似乎過於保守。儘管該公司在4月和5月保持穩定的市場份額，但目前市場預測公司2025年EBITDA較第一季年化水平低出約10%。同時，其第二季博彩總收入按年及絕對值計算均高於第一季，因此預期進一步支持上調盈利預測。就第二季物業EBITDA預測而言，大摩的預測較市場共識高出8%，維持其「增持」評級，目標價14.5元。

 

郭家耀：內地經濟影響賭收疑慮消除　銀娛受惠非博彩元素36元可吸

 

受演唱會帶動澳門6月賭收勝預期，濠賭股獲大行唱好急升可以點揀？

（郭家耀facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，近兩個月澳門賭收表現都較理想，主要受多個綜合因素帶動，包括5月份一些假期因素，最近則有演唱會舉行，引導人流到當地，並帶挈博彩收益，此趨勢當然令市場鼓舞，因年初表現令大家頗擔心，怕會受內地經濟因素影響，博彩意欲也受限制，最近兩個月就消除了此方面疑慮，而濠賭股經歷一段時間跑輸大市後，近期都有一定程度回升。踏入下半年，特別是暑假旺季，預計賭收維持理想。

 

　　郭家耀又提到，現時賭收結構明顯與以往不同，貴賓廳業務因為監管環境改變，與疫情前水平相差甚遠，相反中場及高端中場的業務最近已超越了疫情前水平，相信情況會繼續，尤其很多博企都加了很多非博彩元素於自己的物業，令家庭客去澳門旅遊意欲上升，也會帶動其博彩收入以外其他收益表現，相信此因素會繼續發酵，有正面催化作用，但同時也要考慮不同的營運商在非博彩元素方面部署有頗大差異，最近受歡迎的項目往往集中於一兩家營運商的物業舉行，其人流及收益數字當然較亮麗，其他能否跟上現時新的消費趨勢就要逐間考慮。

 

　　郭家耀續指，當中於銀娛物業舉行的演唱會都相當成功，吸引到人流，其酒店房間供應也隨著相當多酒店落成而增加，銀娛第四期亦繼續動工，相信推出後會進一步加強其非博彩元素，表現更能從其他競爭對手中區分出來。股價方面，銀娛最近可能因博彩收益數字因素升得較急，如稍為回調至36元附近可中線買入，目標定於去年高位約45元水平應不算奢望。

 

　　濠賭股今早普遍繼續急升，銀娛半日升6.46%收報37.1元，金沙中國(01928)升6.85%報17.46元，美高梅升6.83%報13.76元，永利澳門(01128)升6.46%報5.77元，新濠升12.38%報4.54元，澳博(00880)升5.14%報2.66元。

 

受演唱會帶動澳門6月賭收勝預期，濠賭股獲大行唱好急升可以點揀？

 

受演唱會帶動澳門6月賭收勝預期，濠賭股獲大行唱好急升可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評濠賭股及大市，立即重溫

 

 

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