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新股上市 | 羅兵咸上調全年新股集資額至最多2200億，港有望重奪全球第一

02/07/2025

　　羅兵咸永道香港發表2025年IPO上半年回顧及展望報告指出，對香港IPO市場持積極樂觀態度，展望IPO市場於2025年下半年可繼續保持升勢，集資公司數目預測上調至全年將有90至100家企業於香港上市，集資額亦由年初預測的1300億至1600億元，上調至2000億至2200億元，同時預期香港有望重奪IPO集資額全球第一。

 

新股上市 | 羅兵咸上調全年新股集資額至最多2200億，港有望重奪全球第一

（柳英傑攝）

 

　　報告指出，2025年上半年香港IPO市場共集資1071億元，較去年同期上升七倍，躍居全球首位，為近十年來同期第二高，並已超越2024年全年集資額。回顧2025年上半年，香港共有44家新股上市，包括42家在主板上市、1家GEM 轉至主板公司及1家De-SPAC，較2024上半年上升47%，主板新股以零售、消費品及服務為主，其次為工業及材料與醫療和醫藥。

 

黃金錢料新股上市熱潮將延續至明年上半年

 

　　羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，A+H股上市已經成為新趨勢，企業透過兩地上市，可充分利用兩地上市平台接觸不同投資者，滿足企業需求。預測IPO集資額為2000億至2200億港元，香港有望重奪IPO集資額全球第一。明年新股市場亦有望在多家大型新股上市的推動下持續活躍。

 

　　他指出，如果下半年美國落實減息相信可以令新股市場受惠，惟市場上仍有不少不確定因素，例如關稅政策影響、大而美法案通過與否等都在影響市場。但在市場不確定性增加時，仍不乏公司來港上市，他認為香港的新股上市熱潮將可以延續至明年上半年。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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