美參院通過大而美法案，避險需求提振金價，紫金分拆國際業務上市看高一線？

美國參議院通過總統特朗普支持的「大而美」法案，市場擔心該法案將使美國財政赤字暴增，另美國關稅暫緩期將於7月9日屆滿，特朗普表示不會延長貿易談判限期，市場避險情緒升溫，加上美元持續走弱，金價終止近兩周跌勢，連續第二日錄得顯著升幅，現貨金價昨日(1日)一度抽高1.66%，高見每盎司3358美元，紐約期金亦升1.34%，至3352.41美元。金礦股今日普遍造好，其中紫金礦業(02899)擬分拆已整合了除中國以外所有黃金礦山資產的紫金黃金國際於主板上市，股價曾飆逾半成，或可看高一線？

（AP圖片）



美參議院通過特朗普大而美法案 分析：或令國債增逾3萬億美元

特朗普視為第二任期立法核心的稅改與預算法案(又稱大而美法案)，昨日(1日)經過逾24小時激烈辯論後，於參議院以50比50平票陷僵局，最後由兼任參議院議長的副總統萬斯投下關鍵一票，才險勝過關。該法案將4.5萬億美元減稅與1.2萬億美元減支措施合為一體，現已送交眾議院進行最終表決，特朗普要求國會於7月4日前完成立法，但由於黨內對預算赤字、社會開支削減等分歧猶存，外界預計通過時間或需延後。



Marex分析員Edward Meir表示，法案可能在未來10年令美國國債增加逾3萬億美元，債市或出現動盪，有避險資金流入金市，利好金價。

特朗普：不會延長7月9日關稅談判限期 不確定能否與日本達協議

另外，特朗普表示，不考慮延長7月9日的貿易談判限期，並指不確定能否於限期前與日本達成貿易協議。他指，美日如果未能在限期達成協議，意味日本進口貨在限期過後可能須支付30%至55%關稅，或者未來將公布的任何稅率。有關數字與特朗普4月2日公布對等關稅稅率不同，當時日本的關稅是24%。

美國財政部長貝森特則提及，美國與印度接近達成貿易協議，同時相信中國將遵守近日達成的協議，加快稀土礦物及磁體的出口速度，惟他警告，一些國家倘在7月9日前不能與美國達成貿易協議，可能須面對大增關稅後果。市場憂慮貿易戰再燃，也利好金價。

美經濟數據參差減息預期升溫 美匯指數維持弱勢

另美國將於周三(2日)及周四(3日)公布就業數據，可能影響聯儲局利率政策去向。現時聯儲局降息預期強烈，市場普遍預計今年9月將進入減息周期，美元資產吸引力下降。美國GDP增速下修、消費者信心指數大幅下滑，以及就業和消費指標均遜於預期，令經濟復甦前景蒙上陰影。儘管部分數據如JOLTS職位空缺高於預期，顯示勞動力市場仍具韌性，但整體經濟放緩及政策不確定性仍令市場保持謹慎。

美匯指數維持弱勢，昨盤中一度觸及96.37，日內基本持平，報96.79。美元弱勢亦利好金價，使得美元以外貨幣持有者可更便宜地購買黃金。

滙豐：金價至年底料3100至3600美元波動 上調今明年平均金價

滙豐銀行近日在一份報告指，預計今年餘下時間金價將在每盎司3100至3600美元之間波動，料年底金價處每盎司3175美元，2026年年底金價跌至每盎司3025美元。滙豐認為，即使金價下跌，3000美元以上的價格也鞏固黃金作為避風港和有效分散投資工具的地位。



滙豐亦將2025年平均金價的預估由每盎司3015美元調升至3215美元，2026年預估由2915美元上調至3125美元，主因考慮到當前全球政治經濟風險高漲，加上各國債務水準居高不下，有助支撐金價表現。該行指，如果金價進一步上漲至3300美元以上，央行黃金購買量將會放緩，如果金價回調至3000美元左右，央行黃金購買量可能會增加。在實體方面，估計如果金價進一步上漲至3500美元以上，可能會導致珠寶、金幣和小金條市場的需求下降，尤其是在印度和中國等經濟體。

花旗分析師則預期第三季金價將於3100至3500美元區間高位震盪，並指4月底的3500美元或已成短期高點，惟市場避險需求及美元弱勢仍為金價提供支撐。

紫金黃金國際提交主板上市申請 12億美元購哈薩克金礦項目

值得一提，紫金礦業最新公布，建議分拆全資子公司紫金黃金國際在主板上市，紫金黃金國際已通過其聯席保薦人向香港聯交所提交上市申請，香港聯交所已確認可進行建議分拆上市。紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開採公司，在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。其去年黃金銷售收入28.1億美元，按年升29.8%，全年收入29.9億美元，升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。此前報道指，紫金黃金國際集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)，預期用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能。



紫金礦業近日又公布，紫金黃金國際在新加坡的全資子公司金哈礦業，擬收購Cantech持有的哈薩克斯坦Raygorodok金礦(RG金礦)項目100%權益。是次交易以9月30日為基準日，收購對價按基準日「無現金、無負債」原則定為12億美元，具體所需支付的收購對價，由交易各方根據基準日財務報表中現金、營運資金及有息負債等情況據實調整。

郭家耀：長遠看好金價可買黃金ETF 紫金具分拆概念20元以下可吸

（郭家耀facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，看好金價相信都不會只看短線，美元大弱勢明顯會持續，大家仍很關注美國國債問題，變相令不止一般散戶，連央行也繼續增持黃金，以分散風險，在此背景下應會繼續利好黃金表現，但金礦股仍要看其產量增長，以及併購方面活動是否積極。若想做些長遠資產配置，買黃金ETF較簡單，始終黃金與其他風險資產相比，較適合作為避險資產。金礦股則非單純只看金價，亦需看市場氣氛對估值影響，雖然也可以考慮，但若純為對沖整體市場風險，並作為較長線配置，揀黃金ETF會較佳。

不過，郭家耀亦指，紫金具分拆概念，的確可令資產價值體現出來，短期對股價有正面幫助，尤其紫金於海外繼續有些併購行動，預計將有助其產量增長及受惠金價長遠上升，而在部署上，最近因受較多好消息刺激，20元以下買入會較佳，先看能否突破22元附近阻力。

金礦股今日普遍造好，紫金礦業升2.74%收報20.6元，招金礦業(01818)升2.21%報20.85元，山東黃金(01787)升5.69%報28.8元，中國黃金國際(02099)升1.55%報72.1元，靈寶黃金(03330)升0.97%報10.38元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升1.3%報2412元，價值黃金ETF(03081)升1.25%報79.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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