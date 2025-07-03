新股上市 | 畢馬威上調港IPO全年集資額預測，上望2500億

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌在記者會上指出，預計今年全年香港IPO集資額逾2000億港元，最樂觀則上望2500億港元，較去年底1000至1200億港元預測有所上調。IPO宗數則料逾100宗，亦較去年底80宗預測樂觀。

左起：畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌；畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀（許英略攝）

劉大昌對下半年新股市場表現有信心。他引述數字顯示，截至今年6月底，主板申請且仍待處理宗數涉210宗，而A+H佔44宗，當中有2至3間企業集資額可超過100億港元。

被問及貿易戰不確定性對新股市場影響，他指出，目前新股以「A＋H」股為主，受關稅影響不大，且可見市場已消化貿易戰影響。

至於上半年，該行指出「A＋H」項目佔香港上半年總集資額逾七成，令香港居集資榜榜首。香港新股集資額1071億港元，按年升約7倍；宗數為42宗，按年升約四成。

另外，上半年全球IPO集資額609億美元，上市宗數544宗，分別按年上升5%；下降6%。

撰文：經濟通採訪組

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