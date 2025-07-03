信義系 | 傳內地光伏玻璃龍頭集體減產，信義系獲券商唱好翻生可再吼？

據報內地光伏玻璃龍頭擬集體減產三成，預計後續供應量將快速下滑，供需失衡狀況將獲得改善，光伏股昨日(2日)全線飆升，其中信義光能(00968)及信義玻璃(00868)都升近一成，有券商指仍等待內地推出更多供給側政策以助行業復甦，信義光能等將成主要受益者，信義系今早(3日)繼續逆市上升。另外，美國參議院近日通過「大而美法案」，勢限制當地新能源發展，中資相關企業出海機會有望提升，亦利好信義光能等內地清潔能源股表現，信義系可否再吼？

（信義光能網頁截圖）

傳內地光伏玻璃龍頭擬集體減產30% 業界：尚不能確定具體減產比例



據上海有色網報道，為破除「內捲式」競爭，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30%，預計後續國內光伏玻璃供應量將快速下滑，國內供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。



2024年光伏設備板塊短期景氣度築底，主要是產能過剩帶來的行業壓力。根據國家能源局數據，2025年5月國內光伏新增裝機92.9GW，按年增加388%，按月增加105.5%。國內1至5月累積新增光伏裝機197.85GW，按年增加150%。



多家光伏玻璃生產企業人士表示，尚不能確定具體減產比例安排。福萊特(滬:601865)證券部工作人員稱，目前公司生產經營正常。每家企業生產經營情況不同，去年下半年起已經開始對一些老舊窯爐進行檢修，會持續調整公司在生產端的情況。不過，也有企業人士稱，當前產能持續出清趨勢不變，但量值難以達到30%水平，預計在15%至20%之間。

里昂：仍待更多供給側政策助行業復甦 信義光能等將成主要受益者



里昂發表研報，認為近期太陽能股票的勢頭來自供應方面政策的一些積極訊號，包括7月1日，國家主席習近平召開會議，强調依法治理企業低價無序競爭，指導企業提升產品質量，推動有序退出落後產能；規範政府採購和招標。此外，官媒《人民日報》上周末曾發文指太陽能行業過度競爭，並推動高質量發展。上海有色金屬市場報告也稱，部分國內太陽能玻璃生產商計劃自2025年7月起減產30%。



里昂表示，對太陽能行業的看法保持不變。對太陽能需求持謹慎態度，供給端仍在等待更多催化劑或供給側政策以助行業復甦。預期將有關能源消耗控制、轉換效率及產量配額的關鍵措施會適度放鬆。在太陽能行業中，里昂相信多晶矽材料領軍者協鑫科技(03800)及太陽能玻璃龍頭信義光能、福萊特玻璃(06865)將成為供給側政策的主要受益者，因為行業整合度較高且成本曲線更陡峭，分別予目標價1.3元、4元及10元，均予「跑贏大市」評級。

交銀國際：光伏行業供給側將迎轉機 首選信義光能福萊特玻璃等

交銀國際稱，中央財經委員會第六次會議強調，依法依規治理企業低價無序競爭，推動落後產能有序退出。另外，6月29日《人民日報》在頭版發表評論文章《在破除「內捲式」競賽中實現高品質發展》。文章開頭即點名光電內捲，並直指困境成因。政策密集吹風，反映中央對光電產業目前困境的重視程度進一步提高，也已深刻了解困境成因並決心解決，後續針對性的實質政策可望出台，光伏供給側將迎轉機。

該行看好光伏製造龍頭的困境反轉機會，首選光伏玻璃龍頭信義光能、福萊特玻璃和顆粒矽龍頭協鑫科技，均予「買入」評級。

美參院通過大而美法案打壓新能源發展 中資相關企業出海機會提升



另外，特朗普視為第二任期立法核心的稅改與預算法案(又稱「大而美法案」)周二(1日)於參議院通過。特朗普上任以來側重化石能源，「大而美法案」提到，將對使用了特定進口組件的風能和光伏項目徵收新消費稅；同時將清潔能源項目獲得聯邦稅收抵補資格的完全投運截止日期大幅提前至2027年底，與市場普遍預期參議院將放寬補貼淘汰時間表相反，比眾議院版本的時間表更加激進。特朗普打壓國內潔淨能源發展，令中資新能源企業出海機會提升，亦有利信義光能及信義能源(03868)等內地清潔能源股表現。

不過，「大而美法案」雖已送交眾議院進行最終表決，但仍存暗湧。一些共和黨眾議員對參議院修改的內容不滿，人數可能超過20人，加上風暴延誤部分議員返回國會等複雜情况，隨時令大而美法案未能趕及夠票通過成為法律。

李偉傑：供給側政策對龍頭有利 信義光能先看3元信義玻璃或見9元

（李偉傑）

天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，美國大而美法案會令當地新能源企業更難經營，大家就會想到中資相關企業出海可能受惠，但要留意美國過去幾年有對中國光伏及太陽能產品徵收關稅，本身已屬美國堵塞進口的行業，故亦要看中美貿易磋商會否帶來變化，才可對行業有益處。另方面，內地對太陽能玻璃供給側的改變無疑為行業帶來了好消息，因過去很多不同企業進入此項目，令供求失衡，往後若有供給側政策推出，對信義光能及信義玻璃等龍頭企業會帶來較大益處，在產量降低、價錢提高下，可助行業走出困境，但仍要看政策何時正式出台，以及政策出台後會否為中小型企業帶來轉型潮，相信對玻璃行業會是好事，但要留意因政策改變供給側，不會即時刺激行業需求，若要持續長遠利好，就要改善行業內實際環境，其中太陽能玻璃方面，近期樓市好轉只令其需求慢慢回升，未致有很高期望。

李偉傑相信，信義光能及信義玻璃股價可做得好些，惟當政策推行透徹後，恐未必再如初時反應那麼強烈，故信義光能就算有反彈，暫只以補回上次美國宣布徵收關稅時的裂口約3元為初步目標，始終此板塊已積弱了一段時間，之後要再看供給側政策落地效用有多強烈浮現，到時再考量。信義玻璃則主要做浮法玻璃，較多用於汽車，受樓宇建築影響較輕微，故去年盈利倒退三成一，比信義光能倒退逾七成少，之前已補了裂口，現價也很近3月高位8.55元，但因現時炒作上述概念，短線或可挑戰9元，但能否再突破要視乎美國關稅政策。

信義光能半日升0.73%收報2.78元，信義玻璃升0.61%報8.31元，信義能源升16.24%報1.36元。其他光伏相關股升跌不一，福萊特玻璃升0.61%報9.84元，新特能源(01799)升0.52%報5.82元，協鑫科技(03800)跌2.75%報1.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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