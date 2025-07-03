科技股 | 美團遭南非股東唱淡，阿里淘寶閃購推巨額補貼，與京東齊齊走弱可以點部署？

美團(03690)主要股東南非Naspers唱淡美團國際擴張前景，直言不排除減持美團股份，阿里巴巴(09988)則繼續加碼即時零售戰場，集團旗下淘寶閃購宣布直接補貼消費者及商家共500億元人民幣。今日(3日)多隻科技股隨大市下跌，其中正陷於電商大戰的「AMJ」(阿里巴巴、美團及京東)走勢特別差，近日亦齊遭大行下調目標價，是否未到吸納時候？應如何部署？

（AP圖片）



美團南非股東Naspers唱淡Keeta國際擴張 揚言減持



騰訊(00700)幾年前以實物分派股份方式減持美團，令騰訊股東之一南非Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus一併成為美團股東。Prosus行政總裁Fabricio Bloisi公開唱淡美團國際擴張策略，直言自己「缺乏信心」，不排除會減持美團股份。

據報道，Bloisi日前在業績會上被問及如何看待美團拓展海外後將與旗下公司的競爭。他直言美團在國際市場取得成功的可能性較小。Bloisi又指，美團將面臨激烈競爭，「作為美團的股東，我感到失望，因為我認為他們失敗的風險增加了」。他指，美團風險在於過度擴張，雖然Keeta在香港及中東首次落地的投資做得很好，但其計劃二次擴張中東，並同時意圖進入印度、拉丁美洲市場，「我們對現今的國際擴張策略缺乏信心」。



Bloisi表示，如果Prosus冀加強拉丁美洲部分業務，而某些生態公司有機會比美團增長更快、更好，「我們可以出售部分美團股份，或者出售我們認為合理的所有股份」。值得注意的是，近月美團傳出擬擴張南美布局消息，尤其劍指巴西市場，意味將與Prosus旗下外賣iFood公司正面打對台，而且Prosus亦持有Foodpanda母企Delivery Hero股份。



花旗：Keeta在沙特表現令人滿意 予美團目標價192元

不過，花旗發表最新研報指，該行近期體驗了美團在沙特阿拉伯的外賣配送服務Keeta，並觀察到該地區不同平台的服務表現，Keeta在沙特阿拉伯的表現令人滿意，主要受惠於實惠的價格、免費配送及相對良好的配送體驗。與競爭對手相比，Keeta在雜貨及非食品類別方面仍有發展空間，維持「買入」評級，目標價192元。



花旗指，沙特阿拉伯對過度定價和騎手保護的監管可能會影響Keeta的定價策略，但這可能有助於減少虧損。展望未來，預計Keeta將在沙特推出預付優惠券以刺激訂單頻率和變現能力，並計劃在2025年底前進入1至2個海灣合作委員會國家。預計美團2025年淨利潤為388.08億元人民幣，2026年為471.26億元人民幣，2027年為630.76億元人民幣。

阿里成立首個「AI全球能力中心」 淘寶閃購推500億人幣直接補貼

另邊廂，阿里雲在新加坡舉辦的全球峰會上公布成立首個「AI全球能力中心」(AIGCC)，表示將支援超過5000家企業及10萬名開發者，提供先進AI模型與雲計算資源。阿里雲又公布，已於周二(1日)在馬來西亞啟用第三個數據中心，並預計10月將於菲律賓新增第二個數據中心。阿里雲在全球基礎設施布局將擴展至29個地域及90個可用區。以電商業務著稱的阿里正在加大AI布局，圍繞通義千問AI模型構建獨立產品，並拓展雲服務。阿里還宣布在泰國、墨西哥和韓國進行基礎設施投資。

此外，阿里旗下淘寶閃購近日宣布，由7月2日起12個月內將向消費者及商家直接提供500億元人民幣補貼。淘寶閃購稱，會通過發放大額紅包、免單卡、官方補貼一口價商品等方式給消費者帶來優惠、便捷的服務和體驗，進一步激發消費活力，並同時上線店鋪補貼、商品補貼、配送補貼、免佣減佣等措施，促進商家生意增長。此前淘寶閃購指，上線兩個月，日訂單突破6000萬單。

另阿里公布，截至6月30日止季度期間，以8.05億美元的總價回購總計5600萬股普通股，相當於700萬股美國存託股，有關回購在美國市場進行。回購金額按季升約34%。

富瑞：中國即時零售市場競爭激烈 降阿里京東美團目標價



富瑞近日發表研報指，近期食品外賣與即時商務趨勢顯示，領軍企業致力打造一站式消費者應用，涵蓋多元服務，滿足本地即時需求與傳統電商的多種消費場景，重點推薦阿里巴巴、京東(09618)及美團。行業主要發展包括：阿里宣布餓了麼與飛豬整合入中國電商平台，三者在策略與執行上高度協同。截至今年6月23日，淘寶即時商務與餓了麼合計日訂單超過6000萬。美團積極拓展本地即時服務，推出美團閃購、小象超市及美團優選等多種模式。美團閃購與百萬家線下門店合作，實現30分鐘配送，並擁有超過3萬家閃購便利店強化供應鏈。小象超市計劃覆蓋所有一線及二線城市。美團優選則聚焦核心區域，依託供應鏈和倉儲網絡形成競爭優勢。京東應用JD app日活用戶快速增長，新用戶轉化處於早期階段，交叉銷售比率上升；食品外送產品組合健康，單位經濟效益可通過多方面提升。



富瑞指，綜合來看，中國即時零售和本地服務市場競爭激烈，阿里、京東、美團等巨頭均在加碼投入，爭奪市場份額，推動行業快速發展，維持上述個股「買入」評級，惟基於行業趨勢調整目標價，阿里目標價由151元降至148元，京東由257元降至233元，美團由185元降至165元。



高盛：阿里增餐飲外賣及即時零售投資 降目標價至146元



高盛稱，阿里美股於過去一個月股價下跌16%，該行總結了投資者關於以下問題的主要關注點：餓了麼及飛豬併入中國電商業務集團的戰略重組、淘寶閃購的最新進展及即時零售競爭格局、阿里在618購物節的表現。考慮到業務勢頭強勁，但餐飲外賣、即時零售業務投資增加，該行下調對阿里2026至2028財年每股盈利預測4%至13%，同時上調2026至2028財年集團收入預測2%至4%，並將阿里美股目標價由159美元降至150美元，H股目標價由154港元降至146港元。



該行指，維持對阿里「買入」評級，因其仍為多項公司及行業驅動因素的主要受益者，包括：對核心業務(電商+雲)的投資以重燃增長；作為中國最大的超大規模雲服務提供商，帶來AI/雲業務上行空間；潛在的國內消費刺激政策及持續的AI驅動廣告科技升級，推動CMR(客戶管理收入)增長及淘寶天貓利潤穩定；股東回報(三年股票回購計劃+年度股息)。

熊麗萍：若內捲問題纾緩AMJ都可再吼 博反彈先揀阿里

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍指，美團、阿里及京東都面對頗為嚴重的內捲情況，尤其京東一插手外賣及直送等，跟著又做網上旅遊，大家都擔心此方面競爭還未完結，而幾間公司股價之所以「升唔起」，因它們都正在重整業務，以應對相互的競爭。其實，美團於125元以下值博，近日舉行的中央財經會議也強調要解決內捲問題，提到內捲，矛頭首先會指向電商，但若美團股價仍繼續跌則未宜吸納。



對於下半年部署，熊麗萍指，在「ATMXJ」(即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東)中，雖然阿里及騰訊近期走勢都較弱，大市上升都無份升，但上半年總算與恒指同步，原因是其去年底股價都處於較低位，當時阿里連90元也不到，不過，以現價計，阿里估值仍算便宜，若內捲問題可以纾緩，AMJ都可再吼，有貨宜繼續持有，若要博反彈可吼阿里，雖然其業務較複雜，但除電商外，可留意其AI部分。騰訊相對安全，進取些則可博美團。

美團今日跌2.54%收報122.8元，阿里跌2.93%報106.2元，京東跌2.11%報125.3元。其他科技股表現各異，騰訊微跌0.1%報501元，百度(09888)升0.77%報84.65元，網易(09999)升0.29%報208.8元，小米(01810)跌3.41%報58.1元，快手(01024)跌0.73%報61.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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