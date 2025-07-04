美股 | 「大而美」法案過關，非農數據報喜，美股續創新高

特朗普的「大而美」稅改法案周四（3日）在眾議院通過程序性投票，預計將於周五（4日）簽署法案。且美國6月非農就業數據超預期，失業率降至4.1%。美股三大指數收市大漲，納指與標普500指數再創新高。

標普500指數日內高見6284.64點，納指一度升至20624.51點，兩者同創盤中新高。道指收市升344.11點，或0.77%，報44828.53點；標普500指數升51.93點，或0.83%，報6279.35點；納指升207.97點，或1.02%，報20601.10點。

英偉達(US.NVDA)升1.3%，微軟(US.MSFT)升1.6%，Meta(US.META)升0.8%，蘋果(US.AAPL)收市升0.5%，特斯拉(US.TSLA)跌0.1%。

美國6月非農業新增職位達14.7萬個，顯著高於市場預期的11萬個，反映勞動市場仍具一定韌性。同期失業率回落至4.1%，亦優於預期的4.3%，較上月4.2%有所改善。

另外，美國上周新領失業救濟人數錄得23.3萬人，較前一周減少4000人，優於市場預期的24.1萬人。前值亦由23.6萬人上調至23.7萬人。

美元兌日圓顯著反彈

美匯指數先跌後回升，在美國6月非農就業數據公布後，美元出現反彈，日內報97.12，上升0.37%。美元兌日圓顯著反彈，升至145.02，較前一交易日上漲0.96%。歐元兌美元走勢轉弱，盤中跌至1.175，較前一交易日下跌0.37%，結束連日升勢。

現貨黃金及紐約期金今日於高位震盪，現貨金價報約3329美元，紐約期金則報3337美元，下跌0.64%。布蘭特期油報每桶68.77美元，日內跌0.49%；紐約期油則報約66.92美元，跌幅約0.78%。

周五因美國獨立日假期，美國股市將休市一天。

撰文：經濟通國金組

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