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開市Go | 大而美法案通過，阿里減持阿里健康，大基金沽中芯

04/07/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市報升，納指與標普500指數再創新高。特朗普的「大而美」稅改法案在眾議院通過程序性投票，預計將於周五簽署法案。美國6月非農就業數據超預期，失業率降至4.1%，市場料數據將緩解聯儲局的減息壓力。美股提早3小時休市，道指全日收市升344.11點，或0.77%，報44828.53點；標普500指數升51.93點，或0.83%，報6279.35點；納指升207.97點，或1.02%，報20601.10點。中國金龍指數上升30點。日經期貨截至上午7時41分下跌152點。

 

2、6月美國非農新增職位達14.7萬個，顯著高於市場預期的11萬個，反映勞動市場仍具一定韌性。同期失業率回落至4.1%，亦優於預期的4.3%，較上月4.2%有所改善。受數據影響，市場預期美聯儲7月減息機率不足5%，9月減息機率亦下降至67%。

 

3、美國商務部最新公布，2025年5月份工廠訂單按月大幅增長8.2%，不僅符合市場預期，更創下自2014年以來最大單月升幅。數據反映美國製造業需求持續回暖，對經濟前景帶來正面訊號。

 

4、美國供應管理協會(ISM)最新公布，6月份非製造業指數錄得50.8，較市場預期的50.5略高，並較5月份的49.9回升，結束近一年來首次萎縮走勢，顯示服務業活動持續擴張但增速放緩。

 

5、美國眾議院表決通過經參議院修訂的《大而美法案》，將於當地周五國慶日呈交特朗普簽署生效。最終投票結果為218票贊成、214票反對，兩名共和黨人與眾議院所有民主黨人投下反對票。

 

6、美國落實中美代表的框架貿易協議，多家晶片涉及軟件商表示，接獲美國商務部通知，已恢復對華供應；美國同時解除對華出口乙烷限制。

 

7、據外電報道，美國財長貝森特稱，在7月9日貿易談判限期之前，美國將公布大量貿易協議。全球約100個國家很可能要支付以10%為起點的對等關稅，

 

8、美國與越南達成貿易協議，美國會對越南所有轉口貿易徵收40%關稅，以阻止「洗產地」。中國商務部表態堅決反對以犧牲中方利益為手段達成交易，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

 

9、摩根大通發表研究報告，預計全球穩定幣市場規模於2028年將達5000億美元。該行指出，雖然穩定幣在數字資產及跨境支付領域的應用持續擴大，但其增長預測相對溫和，明顯低於部分市場分析師對未來三年市值達1萬億至2萬億美元的樂觀預期。

 

10、香港金管局在周四紐約匯市交易時段第二度入市，再買入127.56億港元，並沽出美元。連同稍早時買入的168.78億港元，金管局日內合共承接296.34億港元沽盤，香港銀行體系總結餘下周一將降至1145.41億港元。

 

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