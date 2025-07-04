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港匯 | 金管局日內兩度入市，再買入逾127億港元

04/07/2025

港匯 | 金管局日內兩度入市，再買入逾127億港元

　　港匯持續偏弱，再次觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局日內兩度入市，在紐約時段買入127.56億港元，沽出美元。連同稍早時買入的168.78億港元，金管局日內合共承接296.34億港元沽盤，本港銀行體系總結餘下周一將降至1145.41億港元。

 

撰文：經濟通國金組

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