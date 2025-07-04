內地果鏈兩巨頭登陸香江，創辦人都係工廠妹出身！

最近香江IPO市場真係熱鬧，蘋果手機玻璃供應商藍思科技(深:300433)前排開始招股，從備案到通過港交所聆訊，僅用咗83日時間，創造咗蘋概股IPO嘅最快紀錄；前晚iPhone代工商立訊精密(深:002475)宣布公司正在籌劃赴港上市，而AirPods代工商場歌爾股份(深:002241)早前就公布咗分拆子公司赴港上市計劃，屆時蘋概股三巨頭有望喺香江會師。

今日著重傾下最近比較熱門嘅立訊精密同藍思科技，兩家公司除咗都屬於蘋概股之外，兩位創始人嘅發家之路都十分相似，都係曾經嘅工廠仔工廠妹，憑住一雙手同不停進修嘅努力，一步一腳印成就神州改革開放年代嘅財富神話。

藍思科技嘅創始人周群飛出身湖南，細個嘅時候屋企好窮，初二就輟學，之後南下深圳玻璃廠打工。雖然佢喺工廠打工好辛苦但佢冇忘記進修，日頭返工，夜晚仲去讀夜校，會計、揸車、電腦、報關等等，無理三七廿一通通跑去學。後來，佢見自己喺工廠已經冇咩可以再學，就心雄走去創業，同自己嘅親戚喺小小間嘅農民房度搞起咗家庭作坊，運用自己喺玻璃廠學到嘅技術，從做手錶玻璃開始，到後來轉型生產手機玻璃。

周群飛最大嘅轉機就係同蘋果搭上咗線。當年蘋果第一部iPhone要搵玻璃屏幕供應商，原合作廠商技術不達標，周群飛就帶領團隊日夜攻關，最終通過嚴苛嘅認證，成為蘋果嘅核心供應商。跟住後尾智能手機爆發，藍思就麻雀變鳳凰，成為手機玻璃市場嘅大佬。

至於立訊精密嘅創始人王來春嘅創業故事亦十分勵志，佢係富士康最早期嘅女工之一，做嘢勤力出晒名，由流水線工人一路做到課長，已經係當時普通員工能夠升到嘅最高職位，換而家嘅話嚟講，就係喺台資廠望到「玻璃天花板」。人有料就自己有野心，佢唔甘心繼續喺工廠生活，1997年毅然辭職，帶住積蓄創業，同哥哥王來勝一齊收購香港立訊公司，喺2004年創立立訊精密，一開始係負責接收富士康外包訂單，去到2010年決定獨立行走，將業務重心調整成自主生產連接器，同年喺深交所上市，

讓王來春喺果鏈起飛，就係佢識得用「買」去搵機會！2011年，佢收購咗昆山聯滔60%股權，直接打入蘋果供應鏈，成為果鏈嘅一員。之後，佢再接再厲，2016年收購咗蘇州美特，成功切入蘋果AirPods嘅聲學板塊，仲靠住研發同管理，將產品良品率做到接近100%，贏得咗蘋果嘅信任。

藍思同立訊精密唔單止創始人經歷相似，就連赴港嘅時機亦相近，點解？其一當然係順應國家號召，將優質A股公司帶到港股，其二，香江亦為兩間公司提供一個更廣闊嘅舞台。兩家公司成也蘋果，敗也蘋果。前期靠蘋果起飛，但而家蘋果出貨量放緩，加上內地品牌崛起，佢哋都面臨好多壓力。藍思、立訊嚟香港上市，除咗可以籌募資金，仲可以等國際投資者認識自己，股東構成更加國際化，未來希望更進一步，可以去蘋果化，擺脫「果鏈代工廠」呢個標籤。請請！

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