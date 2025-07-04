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港匯續弱金管局四度承接港元沽盤，分析料未來數日再入市干預

04/07/2025

　　港匯持續走弱，再次觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局日內兩度入市，在紐約時段買入127.56億元，沽出美元。連同稍早時買入的168.78億元，金管局日內合共承接296.34億元沽盤，本港銀行體系總結餘下周一（7日）將降至1145.41億元。金管局6月以來，已四度承接港元沽盤，累接590.72億元。

 

港匯續弱金管局四度承接港元沽盤，分析料未來數日再入市干預

（資料圖片）

 

　　金管局總裁余偉文於6月26日本輪首次接港元時，便解釋多重因素結合引致港匯觸發7.85「弱方兌換保證」，港元市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴濶，引發買美元沽港元的套息交易，令港元匯率轉弱；上市公司派息高峰期接近尾聲；非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠；半年結相關的港元資金需求已大致完成籌措，市場對港元需求有所減少。

 

溫嘉煒：未來數日金管局或需再次入市干預

 

　　大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒預測，港元利率將在偏低位持續一段時間，待本地流動性進一步收緊、港元拆息上揚後，港元方可脫離弱勢過去一兩個月套息活動未如預期活躍，主因是港元貸款需求疲弱，不足以推動套息交易顯著收窄港美息差。

 

　　他指出，儘管金管局已多次入市承接港元沽盤，香港銀行體系結餘仍處於約1100億元的充裕水平，且整體拆息水平維持較低，顯示港元流動性依然強勁，並料港元匯率短期內將持續偏近弱方兌換保證水平，未來數日金管局或需再次入市干預。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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