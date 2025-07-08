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港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

08/07/2025

　　美國總統特朗普同時宣布將向日本、韓國、馬來西亞、塞爾維亞、南非等多國徵收關稅，消息拖累美股於盤中跌幅擴大，然而亞太股市並無掀起震盪，日韓股市表現更走高，港股開市未明朗，但盤中出口股拉漲，光伏及個別科網股回彈，恒指突破兩萬四，半日報24073，收升185點或0.8%，主板成交近1172億元。恒生中國企業指數報8681，升72點或0.8%。恒生科技指數報5297，升67點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

 

陳政深：第三季政經不穩削風險胃納

 

　　美國關稅措施陸續落實，但整體已收到信函的國家被美國加徵的稅率與談判前變化不大，連日本及韓國都與之前近乎一樣，隔晚道指一度重挫600點。惟亞太股市見韌勁，恒指半日反覆回升一度升過200點，突破兩萬四。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，港股短線維持高位整固，因應未來第三季政經局勢不明朗，有部分投資者開始獲利了結以避風險，限制港股近期表現。

 

　　美國對中國最終落實關稅未定，但陳政深認為中美關係早為市場所料，目前大趨勢並未改變下不認為市場對中美關係特別樂觀，尤其已落實有關東盟國家的關稅率不低，預計都與中國轉口貿易有關，以反映美國對中國的全方位限制，認為目前股市表現已反映關稅稅率預期。他指出基本面未有惡化跡象，恒指整固後向上機會較高，下方以50天線為支持，上方轉勢關鍵首關先看10天線約24100，次關再看年內高位24874，接連成功突破則有利港股後市表現。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

恒指今早收復兩萬四。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港交所上方水位不多，吼實420元好淡關鍵

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

 

　　近期港股成交高企，日均大市成交額普遍維持約2000億元上下。港交所(00388)公布今年6月的日均成交額為2302億元，較去年同期的1112億元大增107%；首六個月的日均成交金額2402億元，亦較去年同期的1104億元上升118%。港股市道回暖早已帶動港交所股價水漲船高，更在上月重上400元水平，屢創逾三年高；陳政深坦言港交所近期表現已反映成交暢旺的利好因素，兼已反映得七七八八，變相近期走勢亦與恒指同步，陷入高位整固。

 

　　技術走勢上他認為目前關鍵先看400元大關，高位整固波幅約400元至430元，以400元波幅底計上方水位亦不足一成，短炒值博率不高。因此，他建議持貨可以中間位約420元為參考，如連日未能企穩420元，便要準備獲利了結。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

港交所股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

富衛可博轉虧為盈炒上

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

 

　　新股旺場亦是帶動港交所股價一大要素，陳政深指半年結前會有較多公司趕死線上市，令上月IPO市場更添熱鬧，相對7月來臨新股數目便相對較為淡靜。醞釀上市多年的富衛集團(01828)終在昨日(7日)完成目標，但整體招股反應不算熱烈，超購僅約36倍，昨日股價一度破發，但隨後資金於38元招股價水平全力護盤，昨日午市至今日上午都未有失守38元。

 

　　陳政深認為散戶參與富衛招股的確不算熱烈，但他認為富衛始終為傳統的保險股，有數得計下令大戶投資者更好拿捏，變相其實不會過看淡，股價走勢有望相對穩定。以基本面計算，富衛去年虧損大幅收窄九成，他看好今年轉虧為盈機會不小，估值對比同行亦算便宜，看好股價中線潛力，現價有值博空間。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普首波關稅落地 專家指港股前景不明觸發獲利盤

富衛集團今早捍衛招股價38元。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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