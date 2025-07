澳門 | 演唱會陸續有來大行齊唱好,賭股連日造好可以點部署?

受「歌神」張學友演唱會帶動,澳門6月賭收勝預期,7月及8月還有林憶蓮及陳奕迅等接力開騷,有大行調查指澳門7月首周賭收更勝前兩個月。在多間大行齊唱好下,濠賭股今早(9日)延續近期強勢逆市造好,其中新濠國際(00200)、銀娛(00027)及美高梅(02282)都已連升7日,若想吸納應如何部署?

(銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖)



張學友演唱會吸引逾9萬歌迷入場 林憶蓮陳奕迅等接力開騷

據澳門銀河資料,「張學友60+巡迴演唱會」於澳門銀河綜藝館舉行,舉行日期為今年6月20至22日、6月27至29日、7月4至6日,即張學友演唱會於7月初仍會舉行。而澳門銀河綜藝館是澳門最大的室內綜藝館,亞洲最大的室內綜藝館之一,容納多達1.6萬位賓客。據悉張學友演唱首輪公開發售即火速售罄,兩度加場,最終一連9場演出吸引超過9萬名歌迷到場。

另據澳門銀河資料,「IAN CHAN (陳卓賢)“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025 - 澳門」將於今年7月18至19日在澳門銀河綜藝館舉行,而「陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 – 澳門(最終站)將於8月1至3日及8月8日至10日在澳門銀河綜藝館舉行。此外,「林憶蓮《迴響 Resonance》2025 巡迴演唱會澳門站」將於7月19日、20日、26日與27日在威尼斯人綜藝館舉行,而威尼斯人綜藝館最多可容納1.4萬名觀眾。

摩通:澳門7月首周賭收勝前兩月 最看好美高梅銀娛



摩通近日發表研報指,澳門博彩業表現強勁,根據摩通調查,7月首6天的博彩總收入為43億澳門元,日均收入達7.16億澳門元,較6月的7.02億澳門元及5月的6.84億澳門元為高,表現受惠於張學友演唱會及夏季旺季因素。即使假設本月餘下時間每日收入回落至6.5億澳門元,7月份博彩收入仍可望錄得雙位數按年增長,優於該行原先預期的高單位數增長。



摩通指,澳門博彩業已達到周期性轉捩點,過去3個月的博彩收入持續優於季節性表現及市場預期。該行過去6周已兩度上調對澳門博彩業的預測。預計2025年下半年博彩總收入按年增長約10%,遠高於市場共識約5至6%的增長預期。對澳門博彩股的投資建議排序為:美高梅及銀娛最為看好,其次為新濠博亞娛樂(US.MLCO)及金沙中國(01928),再其次為永利澳門(01128),之後為澳博控股(00880),最後為新濠國際。

麥格理:銀娛為演唱會主要受益者 予目標價46.9元

麥格理稱,澳門博彩業7月開局強勁,渠道數據顯示,截至7月6日止一星期,日均博彩收入達7.16億澳門元,按年增長30%,相信是受到張學友演唱會等大型活動帶動客流,以及貴賓廳高贏率的推動。相較6月水平,中場增長2%至4%,貴賓廳基本持平。贏率介乎3.3%至3.5%,對比去年為2.9%至3.1%。



麥格理列銀娛為首選股,預計今年底全面投入營運的Cappella將有助集團搶佔高端中場市佔率,而且澳門銀河是張學友演唱會主辦場地,料成為主要受益者,評級「跑贏大市」,目標價46.9元。麥格理又提到,泰國娛樂綜合體法案可能暫緩,據當地媒體報道,新內閣或需重新審議新法案,預期泰國政府將優先著手處理美國關稅等議題。

滙豐研究:濠賭股下半年增長可期 上調銀娛美高梅目標價

滙豐研究表示,澳門第二季博彩總收入按年增長8%,按季增長6%,主要受惠於高端客戶需求回升。5月及6月份表現特別強勁,其中6月份博彩總收入達211億澳門元,按年增長19%。新開業的高端設施以及非博彩活動如G-Dragon及張學友演唱會,成功帶動需求增長。訪客人數增長亦有所加快。下半年預計博彩總收入按年增長將由6%上調至7%。雖然高端需求的可持續性仍需觀察,但新增供應及非博彩活動將繼續支持需求。

滙豐研究又指,澳門博彩股目前以2025年預測市盈率13.4倍交易,較同等增長的內地消費股更具吸引力。下半年盈利增長預期可達18%,高於消費股的17%。特別看好銀娛及美高梅,給予「買入」評級。銀娛目標價上調至42.5元,美高梅目標價上調至16.5元。其他博彩股包括永利澳門、金沙中國及澳博則維持「持有」評級。

瑞銀列銀娛美高梅為行業首選 中金偏好美高梅金沙



瑞銀表示,根據該行的渠道調查,澳門7月前6天的博彩收入平均約為7.16億澳門元/天,高於6月日均收益的7.02億澳門元,且顯著超出市場對2025年7月日均賭收6.3億澳門元共識預期,這得益於7月4日至6日的張學友演唱會及持續高企的貴賓廳贏率。與去年同期相比,7月前6天的博彩日均收入較2024年7月的6億澳門元增長19%。分板塊來看,該行的渠道調查顯示,中場博彩日均收入按月增長2%至4%,而貴賓廳基本持平,貴賓廳贏率高於正常水平,達3.3%至3.5%。行業目前2025年預估EV/EBITDA倍數約為9.6倍,與兩年平均水平基本一致,對行業持中性看法,銀娛和美高梅為行業首選。



中金指,對澳門博彩業看法趨向更樂觀,上調對澳門今明兩年博彩毛收入預測,預期分別按年升5%及3%,分別回復至2019年疫前水平81%及84%。該行亦上調對澳門博彩業今明兩年EBITDA預測3%及2%,預期分別回復至2019年疫前水平的89%及95%,以反映該行對博彩業收入預測及再投資率增加的調整。該行在澳門博彩股中,最偏好美高梅及金沙中國,其次為銀娛及新濠國際,再其次偏好依序為永利澳門、新濠博亞及澳博。

溫鋼城:濠賭股盈利開始逐步增長 銀娛金沙可分段吸納

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指,市場正尋找落後板塊炒作,濠賭股此輪升勢正因之前股價一直落後,故就算沒有演唱會,也可藉暑假等因素炒升。近期銀娛、金沙及美高梅表現都較好,美高梅今年及明年預測盈利增長單位數,可說最壞時間已過去,開始逐步有增長,儘管增長未必很快。銀娛今年預期盈利增長也有16%,明年則有10%增長,現時市盈率15倍,不算太高,與歷史高位更沒法比,股價有機會升至43元,即距現價仍有10%水位,可以考慮吸納,當然待其回至之前頭肩底頸線約34元買入會較佳,但此類很久沒升過的股份一旦起動,很小機會回調太多,故建議分兩注買,現價先買一注,34元再買一注,43元為合理目標價位,較樂觀或可上望48至50元。

溫鋼城又指,濠賭股中以銀娛盈利增長較合理,而美高梅及永利澳門早一兩年有較大炒作,已吸納了一些購買力,短期未必有太大「著數」,銀娛與金沙則相差不遠。金沙預期今年盈利有8%增長,明年增長兩成,可能炒完銀娛會炒金沙,金沙短期阻力為之前頸線約20元,先看能否升至22.5元,亦建議分兩注買,現價先買一注,約16元買第二注。

濠賭股今早普遍造好,銀娛半日升0.79%收報38.5元,金沙中國升0.53%報18.84元,美高梅升1.99%報15.38元,永利澳門升6.17%報6.71元,新濠升3.27%報5.37元,澳博升3.78%報3.02元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

