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澳門 | 演唱會陸續有來大行齊唱好，賭股連日造好可以點部署？

09/07/2025

　　受「歌神」張學友演唱會帶動，澳門6月賭收勝預期，7月及8月還有林憶蓮及陳奕迅等接力開騷，有大行調查指澳門7月首周賭收更勝前兩個月。在多間大行齊唱好下，濠賭股今早(9日)延續近期強勢逆市造好，其中新濠國際(00200)、銀娛(00027)及美高梅(02282)都已連升7日，若想吸納應如何部署？

 

演唱會陸續有來大行齊唱好，濠賭股連日造好可以點部署？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）


張學友演唱會吸引逾9萬歌迷入場　林憶蓮陳奕迅等接力開騷

 

　　據澳門銀河資料，「張學友60+巡迴演唱會」於澳門銀河綜藝館舉行，舉行日期為今年6月20至22日、6月27至29日、7月4至6日，即張學友演唱會於7月初仍會舉行。而澳門銀河綜藝館是澳門最大的室內綜藝館，亞洲最大的室內綜藝館之一，容納多達1.6萬位賓客。據悉張學友演唱首輪公開發售即火速售罄，兩度加場，最終一連9場演出吸引超過9萬名歌迷到場。

 

　　另據澳門銀河資料，「IAN CHAN (陳卓賢)“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025 - 澳門」將於今年7月18至19日在澳門銀河綜藝館舉行，而「陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 – 澳門(最終站)將於8月1至3日及8月8日至10日在澳門銀河綜藝館舉行。此外，「林憶蓮《迴響 Resonance》2025 巡迴演唱會澳門站」將於7月19日、20日、26日與27日在威尼斯人綜藝館舉行，而威尼斯人綜藝館最多可容納1.4萬名觀眾。

 

摩通：澳門7月首周賭收勝前兩月　最看好美高梅銀娛


　　摩通近日發表研報指，澳門博彩業表現強勁，根據摩通調查，7月首6天的博彩總收入為43億澳門元，日均收入達7.16億澳門元，較6月的7.02億澳門元及5月的6.84億澳門元為高，表現受惠於張學友演唱會及夏季旺季因素。即使假設本月餘下時間每日收入回落至6.5億澳門元，7月份博彩收入仍可望錄得雙位數按年增長，優於該行原先預期的高單位數增長。


　　摩通指，澳門博彩業已達到周期性轉捩點，過去3個月的博彩收入持續優於季節性表現及市場預期。該行過去6周已兩度上調對澳門博彩業的預測。預計2025年下半年博彩總收入按年增長約10%，遠高於市場共識約5至6%的增長預期。對澳門博彩股的投資建議排序為：美高梅及銀娛最為看好，其次為新濠博亞娛樂(US.MLCO)及金沙中國(01928)，再其次為永利澳門(01128)，之後為澳博控股(00880)，最後為新濠國際。

 

麥格理：銀娛為演唱會主要受益者　予目標價46.9元

 

　　麥格理稱，澳門博彩業7月開局強勁，渠道數據顯示，截至7月6日止一星期，日均博彩收入達7.16億澳門元，按年增長30%，相信是受到張學友演唱會等大型活動帶動客流，以及貴賓廳高贏率的推動。相較6月水平，中場增長2%至4%，貴賓廳基本持平。贏率介乎3.3%至3.5%，對比去年為2.9%至3.1%。


　　麥格理列銀娛為首選股，預計今年底全面投入營運的Cappella將有助集團搶佔高端中場市佔率，而且澳門銀河是張學友演唱會主辦場地，料成為主要受益者，評級「跑贏大市」，目標價46.9元。麥格理又提到，泰國娛樂綜合體法案可能暫緩，據當地媒體報道，新內閣或需重新審議新法案，預期泰國政府將優先著手處理美國關稅等議題。

 

滙豐研究：濠賭股下半年增長可期　上調銀娛美高梅目標價

 

　　滙豐研究表示，澳門第二季博彩總收入按年增長8%，按季增長6%，主要受惠於高端客戶需求回升。5月及6月份表現特別強勁，其中6月份博彩總收入達211億澳門元，按年增長19%。新開業的高端設施以及非博彩活動如G-Dragon及張學友演唱會，成功帶動需求增長。訪客人數增長亦有所加快。下半年預計博彩總收入按年增長將由6%上調至7%。雖然高端需求的可持續性仍需觀察，但新增供應及非博彩活動將繼續支持需求。

 

　　滙豐研究又指，澳門博彩股目前以2025年預測市盈率13.4倍交易，較同等增長的內地消費股更具吸引力。下半年盈利增長預期可達18%，高於消費股的17%。特別看好銀娛及美高梅，給予「買入」評級。銀娛目標價上調至42.5元，美高梅目標價上調至16.5元。其他博彩股包括永利澳門、金沙中國及澳博則維持「持有」評級。

 

瑞銀列銀娛美高梅為行業首選　中金偏好美高梅金沙


　　瑞銀表示，根據該行的渠道調查，澳門7月前6天的博彩收入平均約為7.16億澳門元/天，高於6月日均收益的7.02億澳門元，且顯著超出市場對2025年7月日均賭收6.3億澳門元共識預期，這得益於7月4日至6日的張學友演唱會及持續高企的貴賓廳贏率。與去年同期相比，7月前6天的博彩日均收入較2024年7月的6億澳門元增長19%。分板塊來看，該行的渠道調查顯示，中場博彩日均收入按月增長2%至4%，而貴賓廳基本持平，貴賓廳贏率高於正常水平，達3.3%至3.5%。行業目前2025年預估EV/EBITDA倍數約為9.6倍，與兩年平均水平基本一致，對行業持中性看法，銀娛和美高梅為行業首選。


　　中金指，對澳門博彩業看法趨向更樂觀，上調對澳門今明兩年博彩毛收入預測，預期分別按年升5%及3%，分別回復至2019年疫前水平81%及84%。該行亦上調對澳門博彩業今明兩年EBITDA預測3%及2%，預期分別回復至2019年疫前水平的89%及95%，以反映該行對博彩業收入預測及再投資率增加的調整。該行在澳門博彩股中，最偏好美高梅及金沙中國，其次為銀娛及新濠國際，再其次偏好依序為永利澳門、新濠博亞及澳博。

 

溫鋼城：濠賭股盈利開始逐步增長　銀娛金沙可分段吸納

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，市場正尋找落後板塊炒作，濠賭股此輪升勢正因之前股價一直落後，故就算沒有演唱會，也可藉暑假等因素炒升。近期銀娛、金沙及美高梅表現都較好，美高梅今年及明年預測盈利增長單位數，可說最壞時間已過去，開始逐步有增長，儘管增長未必很快。銀娛今年預期盈利增長也有16%，明年則有10%增長，現時市盈率15倍，不算太高，與歷史高位更沒法比，股價有機會升至43元，即距現價仍有10%水位，可以考慮吸納，當然待其回至之前頭肩底頸線約34元買入會較佳，但此類很久沒升過的股份一旦起動，很小機會回調太多，故建議分兩注買，現價先買一注，34元再買一注，43元為合理目標價位，較樂觀或可上望48至50元。

 

　　溫鋼城又指，濠賭股中以銀娛盈利增長較合理，而美高梅及永利澳門早一兩年有較大炒作，已吸納了一些購買力，短期未必有太大「著數」，銀娛與金沙則相差不遠。金沙預期今年盈利有8%增長，明年增長兩成，可能炒完銀娛會炒金沙，金沙短期阻力為之前頸線約20元，先看能否升至22.5元，亦建議分兩注買，現價先買一注，約16元買第二注。

 

　　濠賭股今早普遍造好，銀娛半日升0.79%收報38.5元，金沙中國升0.53%報18.84元，美高梅升1.99%報15.38元，永利澳門升6.17%報6.71元，新濠升3.27%報5.37元，澳博升3.78%報3.02元。

 

演唱會陸續有來大行齊唱好，濠賭股連日造好可以點部署？

 

演唱會陸續有來大行齊唱好，濠賭股連日造好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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《異動股》新濠國際七日累升37%，摩通稱7月首周賭收勝前兩月
《外資精點》摩通：澳門博彩業已達轉捩點，看好銀娛美高梅

 

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