抽水發債｜本港地產商水緊，樓市黑暗時期未過去？
10/07/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 19:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2025 16:41
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