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港股 | 午市前瞻 | 北水大媽悶市熱炒小道消息 本地蝦毛跟唔跟？

10/07/2025

 

　　聯儲局會議紀錄顯示，普遍官員都希望在今年內減息，即使幅度有所分歧，官員亦認為關稅帶來的通脹壓力可能只是短暫而溫和。美股報升，港股仍在觀望中美進一步談判結果，表現窄幅上落，恒指半日報23914，升22點或不足0.1%，主板成交超過1257億元。恒生中國企業指數報8622，升25點或0.3%。恒生科技指數報5209，跌22點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 北水大媽悶市熱炒小道消息 本地蝦毛跟唔跟？

 

聶振邦：關注美國關稅談判進展

 

　　恒生指數今早低開26點，其後轉升，盤中最高升32點，但仍未突破24000點關口。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期的升跌方向不明確，現時未有利好消息催化大市，變相恒指短線傾向於現水平徘徊，支持位定於23800水平，至於阻力位定於24300，料下周恒指將出現小幅上升的情況。

 

　　聶振邦提及，市場傾向關注美國總統特朗普公布的最新關稅政策，似乎仍有很多貿易夥伴未能與美國達成共識。若後續的關稅談判進展仍然不明朗，將對美股走勢造成震盪，連帶拖累港股表現。他亦指，近期有較多資金流入新股或新消費股，加上港股短期未必出現很多利好消息，變相對恒指暫時未有帶來很大啟示性。

 

巨星傳奇飆1.9倍兼創新高，專家稱不宜沾手

 

港股 | 午市前瞻 | 北水大媽悶市熱炒小道消息 本地蝦毛跟唔跟？

周杰倫推出其官方二次元IP形象「周同學」公仔

 

　　近期北水持續湧入個別股份。當中，巨星傳奇(06683)及香港中旅(00308)於周三（10日）罕有打入「港股通（滬）」及「港股通（深）」十大成交榜。聶振邦解釋，雖然恒指近日缺乏方向性，不過大市成交額仍保持2300億元以上的水平，反映有愈來愈多內地投資者（尤其內地散戶）參與港股市場。他補充，內地散戶對消息面因素較為敏感，當一些未經核實的消息在各大投資群組廣傳後，隨即推動相關股份出現異動情況。

 

　　聶振邦提醒，上述受未經核實消息影響的股份，單日股價可能出現超過10%的上下波動，而且難以捉摸是受什麼因素推動股份「落鑊爆炒」。因此，散戶投資者風險承受能力不高，建議不應該沾手相關「北水爆炒股」。

 

　　巨星傳奇周三盤中最多曾升1.9倍，最高價見17元，創上市新高。網傳歌手周杰倫正式宣布入駐抖音，其帳號以其官方二次元IP形象「周同學」命名，頭像亦為「周同學」IP化身，令資金蜂擁流入該股。巨星傳奇周四(10日)升幅收窄，中午收市報13.56元，升9%。

 

　　聶振邦認為，巨星傳奇近期波幅相對較大，後續除非再有利好消息流出帶動股價，否則阻力位將繼續位於17元水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 北水大媽悶市熱炒小道消息 本地蝦毛跟唔跟？

巨星傳奇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 北水大媽悶市熱炒小道消息 本地蝦毛跟唔跟？

香港中旅股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 19:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2025 16:40
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