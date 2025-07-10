比特幣 | 再創新高，渣打料年底見20萬美元，相關ETF可以點部署？

加密貨幣市場再現強勁升勢，受惠於市場風險胃納提高，加上機構投資者需求持續增加，全球最大加密貨幣比特幣(Bitcoin)昨日(9日)首度突破11.2萬美元大關，創下歷史新高，年初至今累計升幅約19%。比特幣ETF今日(10日)普遍造好，升逾2%。值得留意，市場普遍預期，在聯儲局主席鮑威爾明年任期結束後，比特幣有望迎來新一輪上漲周期。渣打銀行預計，比特幣將在第三季末升至13.5萬美元，並在年底升至20萬美元，潛在驅動因素包括鮑威爾提前被替換以及美國穩定幣法案通過。比特幣高處未算高？可否買入相關ETF？

（AP圖片）

分析：流動性充裕及美減息預期升溫 資金持續流入加密貨幣

比特幣昨日首度突破11.2萬美元大關，據交易平台數據，比特幣盤中一度高見112009美元，日內升幅達3.1%。比特幣今年已第三次刷新歷史新高紀錄。1月20日美國總統特朗普正式就任美國總統當日，比特幣自7萬美元起動，首度突破10.8萬美元大關。5月22日，隨著中美貿易戰傳出緩和訊號，比特幣價格再度躍升至111970美元高點。這次突破11.2萬美元關口，標誌著比特幣在短短10個月內實現價格翻倍。

比特幣創新高的同時，帶動環球股市及其他高風險資產同步上揚，反映市場風險胃納明顯改善。市場分析指，資金持續流入加密貨幣及科技板塊，受惠於全球流動性充裕及對美國減息預期升溫。

市場料關稅消息最差時間已過 比特幣下一目標看11.5萬美元

事實上，正當白宮持續公布多國對等關稅稅率，未來或影響美國通脹水平，但最新公布的6月份聯儲局會議紀錄顯示，普遍官員都希望在今年內減息，即使幅度有所分歧，官員亦認為關稅帶來的通脹壓力可能只是短暫而溫和。會議紀錄減息方向正面，抵銷關稅憂慮，美股三大指數昨日齊齊向上，其中英偉達(US.NVDA)股價日內一度升2.7%，成為史上首家市值突破4萬億美元的公司，納指一度升至20645.41點，創盤中新高，收市升0.94%，報20611.34點。

儘管特朗普宣布新一輪關稅措施，但市場普遍認為，關稅消息最差的時候已經過去了。風險偏好上升推動美股、比特幣等風險資產不斷上漲。Hunting Hill首席投資長Adam Guren指，比特幣突破11.2萬美元反映了ETF資金流入、機構採用率上升以及有利宏觀環境的複合效應。最新數據顯示，貝萊德旗下現貨比特幣ETF(IBIT)所持有的比特幣數量突破70萬枚，佔比特幣總供應量的3.5%。Kronos Research首席投資長Vincent Liu表示，交易員應對潛在的獲利了結或宏觀經濟變化保持警惕，這些因素可能引發回調，但目前趨勢仍然堅決看漲。分析師普遍認為，比特幣下一個目標點位看11.5萬美元。

渣打：比特幣第三季料見13.5萬美元 年底有望達20萬美元



渣打近期發布比特幣2025年下半年展望報告指，第三和第四季比特幣交易所交易基金(ETF)的資金流入和企業財務部門對比特幣的購買量有望超過第二季水平(245000枚比特幣)，第三季潛在驅動因素包括美聯儲主席鮑威爾提前被替換以及美國穩定幣法案通過。此外，預計到第四季，市場將不再擔憂比特幣的減半周期。料比特幣到第三季末升至約13.5萬美元，到第四季末將升至20萬美元。

渣打認為，美國的政策和監管發展可能在第三季推動比特幣價格上漲。特朗普最近表示，他將提前(在10月，即鮑威爾當前任期於5月到期之前)任命美聯儲主席鮑威爾的替代者，這就是其中一個驅動因素。這可能會導致市場提前消化更多的美聯儲降息，也會增加投資者對美聯儲獨立性的擔憂——這兩者都對期限溢價有利。美國國債期限溢價的上升與比特幣價格相關，並促成了渣打對第二季比特幣將創下新的歷史新高的判斷。由於特朗普明確要求替換鮑威爾，並提出了10月這個日期，預計這方面的進展將進一步推動比特幣在第三季上漲。



渣打又指，在監管方面，明確美國對穩定幣監管的《GENIUS法案》似乎有可能在第三季通過。該法律的通過將進一步擴大數字資產的用例，並使它們更深入地進入主流。這可能會鼓勵更多散戶投資者首次投資數字資產，而比特幣將是主要受益者。

莫灝楠：比特幣年底或見15萬美元 華夏比特幣跌5至10%可吸

（莫灝楠facebook截圖）

南華金融集團副總監莫灝楠指，自己對比特幣看法一向較正面，主要因無論有沒有穩定幣概念，很多因素都對比特幣有利，首先比特幣發行有限，且大家都已當其為另類黃金資產看待，現時其市值卻仍只有黃金的10%左右，如果大家都當其為避險資產，或者看作不同於現實世界資產，比特幣相對黃金市值佔比有機會提高。若從穩定幣方面來看，穩定幣其實是將資金轉入虛擬貨幣市場的一個門檻或中轉站，若其應用愈來愈廣泛，理論上也有利比特幣，兩方面的發展沒太大衝突，總之若整個加密貨幣市場發展向好，理論上可看好比特幣。

至於渣打銀行料比特幣年底升至20萬美元，莫灝楠認為有些誇張，但升至14萬、15萬美元應不太難，惟短期則未必再升很多，因之前很多催化劑都已發酵，待回調再買會有較大獲利空間，最理想回至10萬美元以下買入，或者回到10萬幾美元已可買入。若看好比特幣，可留意相關股份如Strategy(US.MSTR)、Coinbase(US.COIN)及Circle (US.CRCL)等，若想買比特幣ETF則可揀華夏比特幣(03042)，假設比特幣回至10萬幾美元，即該ETF跌約5至10%便可買入。本身ETF的資產完全跟現貨比特幣，基本上扣除些少管理費支出，其走勢與比特幣完全一樣，亦省卻去交易所或券商開戶口等動作。

比特幣ETF今日造好，華夏比特幣升2.3%收報13.79元，FA南方比特幣(03066)升2.59%報37.96元，FA三星比特幣(03135)升2.64%報38.1元，博時比特幣(03008)升2.36%報8.665元，嘉實比特幣(03439)升2.51%報13.88元。以太幣ETF亦上升，FA南方以太幣(03068)升6.52%報13.4元，嘉實以太幣(03179)升6.67%報6.795元，博時以太幣(03009)升6.62%報2.158元，華夏以太幣(03046)升6.75%報6.725元。炒幣股表現同樣強勢，博雅互動(00434)升16.58%報7.03元，歐科雲鏈(01499)升8%報0.405元，新火科技控股(01611)升5.41%報4.09元，雄岸科技(01647)升4.55%報0.092元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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