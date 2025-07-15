李寧次季銷售額錄低單位數增長，遭大行唱淡股價下挫，寧吼其他體品股？

李寧(02331)公布今年第二季營運數據，零售流水按年只錄得低單位數增長，比起另一體育用品股361度(01361)最近公布第二季主品牌及童裝品牌零售額均增長10%，明顯較遜色。李寧隨即遭多間大行唱淡，股價今早(15日)一度跌近4.4%低見15.28元，或仍未到吸納時候，惟其他體品股股價只個別發展，或許更值博。值得一提，內地剛公布上月社會消費品零售總額按年增長4.8%，差過市場預期，並創4個月最慢增速。

（李寧官網截圖）

李寧次季零售流水按年錄低單位數增長 線下渠道錄低單位數下降



李寧公布，第二季度李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得低單位數增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得低單位數下降，其中零售(直接經營)渠道錄得中單位數下降，批發(特許經銷商)渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增長。



截至2025年6月30日，李寧銷售點於中國數量(不包括李寧YOUNG)共計6099個，較上一季末淨增加11個，本年迄今淨減少18個。在淨減少的18個銷售點中，零售業務淨減少19個，批發業務淨增加1個。而截至2025年6月30日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1435個，較上一季末淨減少18個，本年迄今淨減少33個。

大和：下半年前景疲弱降目標價至14元 美銀：盈利前景有限

大和發表研報指，李寧第二季營運表現遜於管理層預期，但與市場增長預測則大致相符。另管理層亦似乎對下半年業務看法保守及前景預期疲弱，似乎會於中期業績期間下調今年全年淨利潤率指引。管理層指，銷售疲弱情況已延續至第三季度，反映消費需求持續疲弱，預示下半年仍面臨壓力。基於下半年前景較差，下調公司2025至26年每股盈利預測13%至17%，今年淨利潤率預測則降至8.5%，下調目標價9.7%，由15.5元降至14元，維持「遜於大市」評級。

美銀亦將李寧目標價由16.3元降至16元，維持「中性」評級。該行表示，李寧第二季零售銷售按年錄得低單位數增長，較第一季增速放緩，為支持零售銷售，公司加大折扣力度。雖然公司維持2025年全年指引，包括收入持平及淨利潤率高單位數增長，但同時強調存在風險。由於折扣及廣告推廣支出增加，構成利潤壓力，公司盈利前景有限，下調其2025、26年盈利預測分別8%、2%。預計李寧今年上半年收入將錄低單位數增長，但由於折扣力度加大，預期毛利率將按年減少，加上預期宣傳費用上升以及投資性房地產可能出現減值虧損，預計上半年純利將下跌高雙位數。基於零售業務不確定性及利潤壓力，或會進一步降低公司下半年盈利前景。

瑞銀：折扣加大料持續至第三季 里昂：下半年淨利潤率壓力增

瑞銀稱，李寧次季銷售額按年升低單位數，符合該行預期。管理層提到第三季銷售疲軟、折扣力度加大及毛利率承壓，加上明年行銷費用預算增加，均為負面訊息。零售銷售方面，7月至今趨勢與次季相若，折扣幅度加大。管理層預期情況將持續至第三季，並認為全年毛利率將按年下跌；要達成全年指引有難度，但會全力爭取。次季線上及線下折扣均有低單位數升幅，以維持健康庫存水位，目前庫存銷售比為4個月，予目標價15.7元及「中性」評級。

里昂估計李寧第二季零售銷售按年增幅僅達約1%，增長較首季有所放緩，雖符合市場預期但低於集團內部目標。期內線上銷售錄中單位數增幅，較錄得低單位數降幅的線下渠道優勝，惟「618購物節」表現仍較遜色。李寧以加大折扣作為代價，將渠道庫存維持在約4個月健康水平，相信7月至今銷售及折扣壓力仍持續，加上贊助費用及營銷開支預期增加，估計全年廣告促銷費用比率將升至雙位數，令下半年淨利潤率壓力較上半年增加，維持「持有」評級，目標價為16元。

野村指，李寧次季銷售放緩的情況大致符合市場預期，全渠道零售銷售按年增長約1%，DTC渠道銷售錄中個位數跌幅，同時批發及網上渠道銷售分別增長低單位數及中單位數百分比，均較首季放緩。雖然李寧次季銷售放緩屬預期之內，但管理層對下半年維持銷售趨勢及保護利潤率方面持審慎態度，重申其「中性」評級，續予目標價16.2元。

內地6月消費品零售總額增4.8%遜預期 創4個月最慢增速

另外，國家統計局今早公布，6月社會消費品零售總額42287億元人民幣，同比增長4.8%，增速遜於預期的5.4%，並較5月的6.4%大幅回落，創4個月最慢增速；環比則下降0.16%。另1至6月，社會消費品零售總額245458億元人民幣，同比增長5%，比一季度加快0.4個百分點。



按消費類型分，6月，商品零售額37580億元人民幣，同比增長5.3%；餐飲收入4708億元人民幣，增長0.9%。1至6月，商品零售額217978億元人民幣，增長5.1%；餐飲收入27480億元人民幣，增長4.3%。1至6月，全國網上零售額74295億元人民幣，同比增長8.5%。其中，實物商品網上零售額61191億元人民幣，增長6%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.7%、1.4%、5.3%。

陳樂怡：李寧營運指標落後同業未宜吸納 行業首選安踏及361度

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，李寧季度營運數據如想像中疲弱，也差過公司內部指引，好的方面在於壓低了庫存，降至健康水平，但要付上促銷及減價更多的代價，而且管理層更新了6至7月的營運表現，可見仍處於偏疲弱狀態，故下半年可能仍有需要擴大折扣，以繼續去庫存，或應對因消費市道較審慎而要谷消費的情況。而現時消費降級的大環境對主打CP值的361度有利，公司也會傾向開超品店，即開大舖頭，產品種類較豐富，期望達到在一場景下，大家可以一站式購物，其與李寧在零售流水的差別亦已反映於股價。李寧股價雖低殘，但現時消費市道較差，大家亦較關注其單品牌策略，不似安踏(02020)可靠多品牌。總之，李寧與同業比較，營運指標仍較落後，相信仍要待未來一兩季或業績期時給予多些更新指引，以判斷其趨勢有否改善，現階段不建議吸納。

陳樂怡續指，行業首選安踏，二線或CP值高選擇則可揀361度，其中安踏之前於90元有較大支持，下一支持可能要去到250天線大概83元附近，於90元以下可分注吸納，但料到公布季績時可能才有些提振，其實體育用品板塊未見資金積極流入，不過Nike(US.NKE)剛過去一個季度於大中華地區表現勝預期，展望也稍趨正面，國際品牌可能會搶回一些份額，滔搏(06110)可能有些機會。至於361度則於20天線見明顯支持，4.8、4.9元可吸納，估值方面，其預測市盈率仍低於5年平均，且比同業仍有較大折讓，故其技術走勢於上述幾隻體品股中也最強。

李寧半日跌2.86%收報15.6元，連跌5日，累計跌幅7.58%，成交7.11億元。其他體品股表現各異，安踏升0.11%報88.8元，特步(01368)跌1.31%報5.28元，361度升1.42%報5.01元，滔搏無升跌報3.08元，中國動向(03818)跌1.19%報0.415元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他李寧相關新聞：

《外資精點》美銀降李寧目標價至16元，憂下半年盈利前景

《外資精點》大和下調李寧目標價至14元，下半年前景疲弱

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情