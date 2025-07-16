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開市Go | 美CPI增幅超預期，吉利私有極氪，科企快搶英偉達晶片

16/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市各有升跌，美國6月消費物價指數(CPI)按年升2.7%，通脹抬頭壓抑美聯儲減息預期，道指下跌逾400點，而納指在英偉達股價上升帶動下，創收市新高。道指收市跌436.36點，或0.98%，報44023.29點；標普500指數跌24.80點，或0.40%，報6243.76點；納指升37.47點，或0.18%，報20677.80點。中國金龍指數上升207點。日經期貨截至上午7時45分上升20點。

 

2、美國最新通脹數據顯示，今年6月消費物價指數(CPI)及核心CPI按年升幅同步擴大，雙雙創下自今年2月以來的四個月新高。據美國勞工統計局公布，6月CPI按年升2.7%，高於5月的2.4%，亦略高於市場預期的2.6%；按月則錄得0.3%的升幅，為年初以來最大升幅之一。核心CPI按年升2.9%，高於5月的2.8%，惟略低於市場預期的3%。核心通脹按月上升0.2%，與前月持平。

 

3、美國財政部長貝森特在公開發言中表示，聯儲局主席鮑威爾應於2026年其主席任期屆滿時，同時退出聯儲局理事會職務。他指出，依據歷來慣例，聯儲局主席在卸任時多數會一併辭任理事一職，以避免為市場帶來額外政策訊號干擾。鮑威爾目前尚未明確表態卸任後是否保留理事職務。

 

4、美國總統特朗普宣布，華府已與印尼達成貿易協議，雙方就關稅與市場准入達成重大突破。根據協議，美方將對自印尼進口商品徵收19%關稅，較原定於8月1日實施的32%大幅下調。作為回報，美國商品進口至印尼則免徵關稅，美國企業亦將獲得「全面准入」印尼市場。

 

5、美國眾議院以233票對196票，否決《快速審理包括穩定幣法案》、《資產監管法案》，以及另一條阻止聯儲局建立央行數字貨幣的法案程序投票。加密貨幣相關的美國上市公司周二(15日)股價受壓。

 

6、石油出口國組織(OPEC)在最新的月度報告中，維持對今明兩年全球石油需求增長預測不變，並表示經濟前景強勁。OPEC解釋，儘管全球存在貿易衝突，但下半年經濟表現可能勝預期，且煉廠的原油吸收量將保持高位，這有助於支撐需求前景。

 

7、據報字節跳動旗下「TikTok」正試圖與加拿大面談協商安全解決方案，以避免在當地面臨關閉的命運。另外，TikTok已經自本月開始，凍結用於文化項目及贊助活動的開支。

 

8、美國龍頭晶片商AMD表示，已獲得美國政府批准向中國客戶交付「MI308」型號人工智能(AI)晶片，集團正預備即時開始交付安排。

 

9、港匯持續偏弱，再觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局再度入市，在紐約時段買入148.29億港元，沽出美元。本港銀行體系總結餘預計跌穿1000億元，跌至864.29億元。

 

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