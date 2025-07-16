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港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

16/07/2025

 

　　受惠英偉達向中國恢復供應H20晶片刺激，科網股連續第二日上升，帶動恒指高開超過百點，盤中高見24867，距離3月高位24874點只有一步之遙，隨即沽壓湧現，半日升幅收窄至68點或0.3%，報24658，主板成交逾1579億元，北水好淡相搏。恒生中國企業指數報8911，升33點或0.4%。恒生科技指數報5464，升33點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

 

港股量價齊升屬好現象

 

　　恒指今日維持強勢，高開過百點後，指數一度升至24867，直逼3月高位24874。惟A股不濟上證指數倒跌，拖累港股升幅大為收窄。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場信心轉強，恒指接連上升，而且升市有高成交額配合。上周五（11日）港股成交高達3200億元，昨日（15日）成交亦接近2900億元，現時有點像3月份的升市，價量齊升。儘管指數仍不排除有上落，但聶振邦認為，恒指整體走勢仍強，即使今日不破3月高位，預料未來兩三日仍有機會破，只是時間問題。

 

　　聶振邦指，昨日內地公布的第二季度GDP好過市場預期，特別是4月份美國推出對等關稅政策，市場一度擔心對內地第二季度經濟增長帶來壓力，現時數據顯示，內地第二季度經濟仍具韌力。內地時隔十年再次召開中央城市工作會議，於7月14日至15日一連兩日在北京舉行。雖然最新講話並無觸及太多實際的行動，但市場預期中央或在7月或8月會進一步推出刺激消費或經濟措施。另外，早前電商平台特別是美團(03690)和京東(09618)因為推出價格優惠，股價持續下調，現時股價開始有見底反彈的跡象，電商股持續反彈，加上資金近日追捧科技股，同樣支持恒指繼續向上。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

恒指今早衝擊三個月高位24874點。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

英偉達H20晶片獲解禁，有人歡喜有人愁

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

 

　　英偉達晶片H20獲華府解禁，允許重新供應內地市場。據聞一眾科技巨頭如騰訊(00700)、字節跳動等均已申請購入。聶振邦表示，內地對高質量晶片需求殷切，本土生產的晶片無法滿足需求。現時H20解禁，對科企發展AI注入強心針。儘管年初DeepSeek聲稱以相對較低質量的晶片發展出媲美Open AI的產品，但不等於其他科企有同樣的能力。因此，H20的解禁對科企的AI發展至為重要。當中擁有通義千問的阿里(09988)和擁有文心一言的百度(09888)股價反應較大，連續兩日股價急升。

 

　　百度股價今日盤中一度在飆半成，聶振邦認為主要是受到另一消息直接帶動，集團旗下自動駕駛服務蘿蔔快跑與網約車平台Uber建立戰略合作夥伴關係，蘿蔔快跑計劃將數千輛無人駕駛汽車，接入Uber全球出行網絡。此外，聶振邦認為，百度股價追落後亦是另一因素。該股上周五（11日）股價低見83元，與52周低位相差不遠。相反，阿里現價遠遠高於52周低位。此外，阿里仍要面對外賣平台及網購價格競爭的問題，預料股價升勢多少受影響。除了阿里和百度外，快手(01024)亦值得留意。快手的可靈AI帶動股價持續向上。不過，股價現時升至70元附近，接近2023年阻力位約72元，短期若能升穿該阻力位，後市有機會上望78元至80元。

 

　　在H20獲得解禁後，一眾晶片股昨日逆市下跌，中芯收跌近2%。聶振邦指，中芯早在公布首季業績時，就預告次季度收入很大機會按季下跌。現時H20解禁，不排除對中芯次季收入帶來進一步打擊。中芯代工比重高，而且相對於其他本土晶片商，中芯的晶片規格相對較高，因此，H20解禁對其衝擊料最顯著，因此預料中芯股價短期內受壓。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

百度股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

快手股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指半日衝擊三個月高 專家稱破頂只是時間問題

中芯國際股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 18:00
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 19:30
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