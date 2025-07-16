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樓市 | 經絡︰MMI創3年新低，料本月回升至約2厘半

16/07/2025

樓市 | 經絡︰MMI創3年新低，料本月回升至約2厘半

 

　　根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2025年6月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報2.05厘，按月急跌75點子，創3年新低。

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，6月份超過九成半經絡按揭新客戶選用H按計劃，而金管局於5月尾至6月份四度入市，使本港銀行體系總結餘曾升至1740億元水平，熱錢湧入使HIBOR急速下跌，6月份平均一個月HIBOR報0.68厘，相比起5月份的1.47厘急跌79點子，MMI亦跟隨大幅回落。

 

料MMI本月回升至約2厘半

 

　　近月港元觸發「弱方兌換保證」，金管局多番入市買港元，本港銀行體系總結餘會跌穿1000億元，跌至864.29億元，使HIBOR反覆回升，今日一個月HIBOR報1.17厘，已連續8個工作日維持1厘以上水平。曹德明表示，以普遍H按計劃「H+1.3厘」計算，今日H按實際按息為2.47厘，仍較封頂息率3.5厘低出1.03厘。由於HIBOR本月開始回升，料MMI將跟隨回升至約2厘半水平。

 

　　曹德明續指，現時港美息差仍闊，套息交易仍有利可圖，未來亦有機會觸發「弱方兌換保證」，將推使金管局再度入市買港元，屆時銀行體系總結餘或跟隨回落，HIBOR亦有機會上試1.5厘水平，建議有意置業人士需要定時留意市況及息口走勢。

 

撰文：經濟通採訪組

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