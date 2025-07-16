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證監會：本港去年管理資產總值增13%，資金流入急升81%

16/07/2025

　　證監會發布《2024年資產及財富管理活動調查》，指出香港作為卓越的國際資產及財富管理中心正步入佳境，去年其管理資產總值按年大增13%，淨資金流入更急升81%。

 

證監會：本港去年管理資產總值增13%，資金流入急升81%

 

本港去年底管理資產總值增13%至35.1萬億

 

　　截至2024年底，香港資產及財富管理業務的管理資產總值升至35.1萬億元（4.53萬億美元），增長動力主要來自於7050億元（910億美元）的淨資金流入。尤其是私人銀行及私人財富管理業務的分項，管理資產按年增長15%至10.4萬億元（1.3萬億美元）。

 

　　在香港註冊成立的證監會認可基金亦展現穩健增長，其截至2024年底的資產淨值增加22%至1.64萬億元（2110億美元），至2025年5月底更進一步上升21%至1.99萬億元（2560億美元）。這些基金的淨資金流入於2024年達到1630億元（209億美元），而2025年首五個月則為2370億元（305億美元）。

 

管理資產中59%配置到內地及香港以外市場

 

　　香港的資產管理人發揮其全球化投資管理能力，管理的資產中59%配置到中國內地及香港以外的市場。過去五年，他們的非股票投資提升了13個百分點至59%，反映出資產配置策略趨向更多元化，以應對急速變化的全球環境。

 

資產管理及基金顧問業務淨資金流入飆升5.7倍

 

　　另外，資產管理及基金顧問業務於2024年的淨資金流入飆升571%至3210億元（413億美元）。獲註冊的開放式基金型公司數目持續增長，於2024年按年大幅上升93%，反映資產管理公司進一步善用香港的公司型基金結構及相關政府資助。

 

　　香港的內地相關機構持續擴張，其資產及財富管理業務的管理資產增長15%至3.1萬億元（3970億美元），連續五年表現優於行業平均水平。這些機構的淨資金流入急升68%。在香港獲發牌進行資產管理（第9類受規管活動）的機構數目增加4%至2212家。

 

　　證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，受惠於強勁的資金流入、金融創新及持續壯大的人才庫，香港作為國際資產及財富管理樞紐的影響力正節節攀升。證監會致力透過拓展固定收益及貨幣市場，支持香港持續發展為提供全方位服務的國際金融中心及領先的離岸人民幣樞紐。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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