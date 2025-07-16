穩定幣 | 洪丕正：穩定幣不是用來投機，香港制訂法則具領先地位

本港《穩定幣條例》將於8月1日生效，金發局主席洪丕正表示，未來在穩定幣的使用方面，相關發展過程需要時間，並需要有序進行，但指香港在制訂法規方面實領先於其餘兩個金融中心，因此香港能夠吸引頂尖企業在這裏立足，開展交易和業務，並指數字化將成為金融業的下一個篇章。

穩定幣不是用來投機，投資者不應過於聚焦短期因素

被問及最近穩定幣概念在股市受到炒作，他強調，穩定幣並不是用來投機，現時在穩定幣相關發展只是剛起步，認為投資者不應過於聚焦在短期，反而應著重其長遠因素。

他指出，隨著全球不確定因素增加，大部分企業及投資者均在研究如何分散業務，香港要把握相關機遇，幫助他們分散業務及風險，以成為財資中心以及人民幣風險管理中心等，把相關的結構性優勢做好，若能聚焦在結構性趨勢，料香港下半年會表現不錯。

中美局勢不穩定，企業正重新分配供應鏈

對於關稅，他提及，因為中美局勢仍然非常不穩定，企業正在尋求多元化。他們正在考慮重新分配供應鏈，這樣就不會把雞蛋放在一個籃子裏，預期「中國加一」將會加速發展，這正是香港的角色所在，香港可以為這些供應鏈的轉移提供支援和幫助，香港必須更加面向全球。

鄭志剛缺席記者會，金發局洪丕正：鄭志剛不在香港

洪丕正表示，儘管部分行業例如零售餐飲等受到北上消費的影響，但香港經濟多元化，而金融業佔香港GDP超過20%，為其中一個最大的支柱，「呢方面表現唔差」，現時香港的保險業、IPO及財富管理等方面頗為蓬勃。

對於香港房地產，他指出，香港作為全球金融中心具有競爭優勢，而房地產佔香港經濟以及香港銀行業的借貸敞口不是很大的百分比，不認為此為「Too big to fall」，香港能夠承受相關的周期風險。

對於金發局上周向傳媒更新邀請函，K11集團創辦人鄭志剛突然取消參與，洪丕正表示，鄭志剛不在香港未能參與是次記者會，而不久前曾與鄭志剛共進午餐，形容鄭志剛對香港傳承學院工作很雀躍。

金發局：全球金融格局正經歷深刻轉變，香港應積極應對並把握機遇

香港金融發展局於今日公布其2024/25財政年度報告，於該年度共發表七份政策報告及其他刊物，聚焦香港金融發展的重點領域，包括資產及財富管理、綠色和可持續金融、金融科技，以及全球市場聯通。涵蓋的議題主要包括：提升本港資本市場的流動性與效率；鞏固香港作為全球領先保險樞紐的地位；打造亞洲影響力投資樞紐引領改變；香港在推動轉型金融的關鍵作用；推動中國碳市場國際化；善用數碼身份，加速金融服務業的數碼轉型；賦能Web3及金融科技創新的監管框架。

金發局表示，自2013年成立以來，金發局已提出266項政策建議，其中193項獲香港特區政府跟進，即73%的實施率，彰顯金發局在推動香港金融生態圈發展方面於政策制定的影響力。

洪丕正表示，全球金融格局正經歷深刻轉變，涵蓋貿易路線、資本市場、財富流動及科技快速發展。香港應積極應對並把握機遇，致力成為資本市場、財資中心、風險管理及數碼轉型的領先樞紐。憑藉其無可比擬的獨特優勢、與內地的緊密聯繫、穩健的法治基礎及自由市場政策，香港具備充分條件在拓展國際連繫，吸引全球人才，以及鞏固其全球資金流中不可或缺角色方面發揮作用。

金發局行政總監區景麟表示，今年的成果充分體現了金發局於推動香港金融服務業的堅定承諾。透過政策研究、策略性夥伴合作、市場推廣和人才培育，局方進一步鞏固香港作為全球金融樞紐的地位。展望未來，局方將在這些成果的基礎上繼續努力，應對各種新挑戰，打造一個可持續且充滿韌性的金融未來。

撰文：經濟通採訪組

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