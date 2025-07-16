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港交所 | 研縮短港股結算周期至「T+1」，邀市場9月前交意見

16/07/2025

　　港交所(00388)今天（16日）刊發了有關縮短香港股票現貨市場結算周期的討論文件，旨在引導市場就此展開討論，並與業界就如何及何時縮短結算周期達成共識。文件顯示，港交所評估將現時「T+2」縮短至「T+1」，並預計需要數年才能正式轉向「T+1」，反饋意見可於9月1日前提交。

 

港交所 | 研縮短港股結算周期至「T+1」，邀市場9月前交意見

（資料圖片）

 

料2027年底前全球股市88%交易將採用T+1或T+0

 

　　港交所股票現貨市場自1992年以來一直採用T+2結算周期，而其他國際股票市場在過去20年間也逐漸將結算周期縮短至T+2。近年來，許多市場已轉向或正在考慮轉向T+1或更短的結算周期。根據世界交易所聯合會和國際交易所的統計數據，港交所預計，到2027年底，全球股票市場88%的交易將採用T+1或T+0結算周期。

 

　　本討論文件列出了縮短香港股票現貨市場現行T+2結算周期的潛在好處和挑戰，並參考了其他主要市場在縮短結算周期過程中的經驗，為所有市場參與者展開深入討論提供了基礎。

 

陳翊庭：在充分考慮市場意見下制定詳細實施時間表

 

　　港交所集團行政總裁陳翊庭表示，香港金融界必須攜手合作、積極行動，落實必要的優化措施。通過引導市場討論，希望凝聚共識，並在充分考慮市場意見的前提下制定詳細的實施時間表。

 

　　如討論文件所示，香港向T+1結算周期過渡既有好處，也面臨挑戰。潛在的好處包括提高市場效率、降低系統性風險，以及讓香港市場與其他國際市場更緊密地接軌。同時，轉向T+1也會帶來挑戰，尤其是對於需要應對時區差異、外匯轉換以及更短結算時間窗口的市場參與者來說。為適應這種變化，市場參與者需要升級系統、實現流程自動化，並與整個市場協調配合，以保持營運效率和營運穩定性。

 

　　此次討論的結算周期僅限股票現貨市場二級市場交易的結算，不涉及一級市場交易（例如新股認購）的結算。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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