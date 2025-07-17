  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

防詐騙聲明：切勿誤信金融投資詐騙廣告 

17/07/2025

　　《經濟通》一直致力於為您提供值得信賴的財經資訊。然而虛假投資廣告猖獗，當中不乏冒充知名財經專家、股評人的廣告，透過Google網絡廣告在《經濟通》網站上發布金融投資香港的虛假廣告（如下圖），疑誘導讀者點擊廣告及加入WhatsApp群組，並墮入投資陷阱。

 

防詐騙聲明：切勿誤信金融投資詐騙廣告 

 

　　《經濟通》特別嚴正聲明，類似上述的廣告並非由《經濟通》發布或認可，《經濟通》對此類欺詐行為表示強烈譴責，並已採取積極措施嘗試防堵相關廣告並與Google平台緊密聯絡，由源頭去做規範。

 

　　然而，Google表示持續有人以更熟練的方式和更大規模的運作，使用各種策略規避Google的偵測。這些詐騙行為包括同時創建數以千計的帳號，並操弄廣告元素企圖規避自動偵測，或是透過偽裝對審查員和系統顯示不同於其他使用者的內容，而這些違規內容更難以被偵測和處置。


　　為了保障您的財產安全，切記保持警惕、提高警覺，切勿點擊或分享連結，更不要輸入個人資料及匯款，謹慎辨別任何投資相關資訊，並採取以下措施以防範詐騙：

 

1) 謹慎辨別投資資訊、不輕信不明來源的投資建議

　　高回報、低風險的承諾往往隱藏詐騙風險。合法的投資建議通常來自可信的金融機構，且不會透過WhatsApp等非正式渠道推廣。

 

2) 驗證資訊來源的真實性

　　若您遇到聲稱來自知名人士或機構的廣告，請勿輕易點擊連結或加入任何群組。您可直接聯絡《經濟通》或相關人士的官方渠道進行核實。

 

3) 保護個人及財務資訊

　　請勿向任何不明身份的個人或平台提供個人資料，例如身份證號碼、銀行帳戶資訊或密碼，以免遭受詐騙或身份盜用。

 

4) 積極舉報可疑行為

　　若您在我們的網站上發現可疑廣告，請透過我們的客戶服務渠道或Google Ads的舉報功能舉報相關廣告。我們將全力配合，打擊不法行為。



免責聲明


　　《經濟通》始終以提供專業、可靠的財經資訊為己任，但對於第三方廣告的內容無法完全掌控。因此，對於因點擊或參與任何詐騙廣告所導致的任何損失，《經濟通》無法承擔責任。我們強烈建議您在進行任何投資決策前，諮詢專業財務顧問並進行充分的背景調查。


　　我們十分重視用戶的信任及安全。《經濟通》將持續努力優化網站環境，並與相關平台合作，減少詐騙廣告的出現。如有任何問題或疑慮，請隨時聯絡我們的客戶服務團隊，我們將竭誠為您提供協助。


　　謝謝您的理解與支持，讓我們攜手打造一個更安全的財經資訊環境。

 


此致
《經濟通》
2025年7月16日

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02570

重塑能源

175.400

異動股

03010

安碩亞洲除日

64.140

異動股

02268

藥明合聯

50.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02570 重塑能源
  • 175.400
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 64.140
  • 02268 藥明合聯
  • 50.250
  • 01676 高地股份
  • 0.640
  • 01114 華晨中國
  • 3.080
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.980
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 30.600
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.950
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 目標︰$15.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.500
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 02318 中國平安
  • 51.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 20.250
  • 目標︰$25.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 37.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/07/2025 16:12  恒指全日悶跌18點成交稍回落，車股藥股落鑊，賭股趁利好出逃

17/07/2025 16:54  《本港經濟》最新失業率維持3.5%，建造業及餐飲業失業率上升

17/07/2025 16:45  【Ｔ＋１】黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度

17/07/2025 11:53  《外資精點》花旗升德昌電機目標價至29元，看好人形機器人業務

17/07/2025 10:54  據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行」，參照內地不良資產管理公司

17/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０３億元，買美團沽騰訊

17/07/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股

17/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７１，一個月拆息微升至０﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從臨卦看馬斯克成立美國黨：美政圈將起波瀾？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 德昌電機涉足人形機械人受追捧，理想i8開啟預訂午後飆升新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞DSE打氣Party︰玩遊戲攤位贏巨無霸換領券，1:1Cute版麥當勞叔叔打卡位
人氣文章

Foodie What’s On

KFC推全新「開心果脆粒葡撻」，最平$11／件！
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜創新月餅推薦：DA CHOCO中秋朱古力，港麗酒店開心果味 提前預訂享75折
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

以為對方是個好對象，怎知有著糜爛情史！玩弄感情的人，真的有想過定下來嗎？
人氣文章

Art & Living

展覽「唐風萬里」：一睹千年唐代文物，穿梭於唐朝生活日常
人氣文章

Art & Living

「6絕」電影的兩個路向⸺《不赦之罪》與《私家偵探》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
食物安全 │ 連鎖壽司店用隔夜預製壽司飯，存放16小時無冷藏，曱甴出沒廚餘桶旁新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/07/2025
易經看世界 | 從臨卦看馬斯克成立美國黨：美政圈將起波瀾？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處