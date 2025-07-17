防詐騙聲明：切勿誤信金融投資詐騙廣告

《經濟通》一直致力於為您提供值得信賴的財經資訊。然而虛假投資廣告猖獗，當中不乏冒充知名財經專家、股評人的廣告，透過Google網絡廣告在《經濟通》網站上發布金融投資香港的虛假廣告（如下圖），疑誘導讀者點擊廣告及加入WhatsApp群組，並墮入投資陷阱。

《經濟通》特別嚴正聲明，類似上述的廣告並非由《經濟通》發布或認可，《經濟通》對此類欺詐行為表示強烈譴責，並已採取積極措施嘗試防堵相關廣告並與Google平台緊密聯絡，由源頭去做規範。

然而，Google表示持續有人以更熟練的方式和更大規模的運作，使用各種策略規避Google的偵測。這些詐騙行為包括同時創建數以千計的帳號，並操弄廣告元素企圖規避自動偵測，或是透過偽裝對審查員和系統顯示不同於其他使用者的內容，而這些違規內容更難以被偵測和處置。



為了保障您的財產安全，切記保持警惕、提高警覺，切勿點擊或分享連結，更不要輸入個人資料及匯款，謹慎辨別任何投資相關資訊，並採取以下措施以防範詐騙：

1) 謹慎辨別投資資訊、不輕信不明來源的投資建議

高回報、低風險的承諾往往隱藏詐騙風險。合法的投資建議通常來自可信的金融機構，且不會透過WhatsApp等非正式渠道推廣。

2) 驗證資訊來源的真實性

若您遇到聲稱來自知名人士或機構的廣告，請勿輕易點擊連結或加入任何群組。您可直接聯絡《經濟通》或相關人士的官方渠道進行核實。

3) 保護個人及財務資訊

請勿向任何不明身份的個人或平台提供個人資料，例如身份證號碼、銀行帳戶資訊或密碼，以免遭受詐騙或身份盜用。

4) 積極舉報可疑行為

若您在我們的網站上發現可疑廣告，請透過我們的客戶服務渠道或Google Ads的舉報功能舉報相關廣告。我們將全力配合，打擊不法行為。









免責聲明



《經濟通》始終以提供專業、可靠的財經資訊為己任，但對於第三方廣告的內容無法完全掌控。因此，對於因點擊或參與任何詐騙廣告所導致的任何損失，《經濟通》無法承擔責任。我們強烈建議您在進行任何投資決策前，諮詢專業財務顧問並進行充分的背景調查。



我們十分重視用戶的信任及安全。《經濟通》將持續努力優化網站環境，並與相關平台合作，減少詐騙廣告的出現。如有任何問題或疑慮，請隨時聯絡我們的客戶服務團隊，我們將竭誠為您提供協助。



謝謝您的理解與支持，讓我們攜手打造一個更安全的財經資訊環境。



此致

《經濟通》

2025年7月16日

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