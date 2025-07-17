車股｜國務院規範行業競爭秩序，可遏止車企「內卷」現象？
17/07/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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2025-07-17
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
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|專訪17/07/2025
易經看世界 | 從臨卦看馬斯克成立美國黨：美政圈將起波瀾？（有片）
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