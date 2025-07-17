  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | HIBOR低位回升 專家推介部署兩類股

17/07/2025

 

　　美國總統特朗普否認炒鮑威爾魷魚傳聞，美股震盪過後升市收場，港股方面早段維持窄幅上落，盡管汽車及生科板塊當炒，惟部分科網股及中字頭下跌，總結半日恒指收報24534，升17點或不足0.1%，主板成交近1287億元。恒生中國企業指數報8865，升4點或不足0.1%。恒生科技指數報5434，升15點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

 

麥嘉嘉：恒指試探上升通道頂部，憧憬外圍資金回流港股

 

　　恒生指數今早高開113點，不過其後走勢反覆，盤中曾一度倒跌最多68點，低見24447點。永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指今年以來累計升幅超過20%，主要受惠於北水偏好部分長線的國有或保險資金。她提及，港股今日的資金流向仍處於積極的表現，不過恒指現階段正接近年內高位，現時走勢似乎在試探上升通道頂部，預計短期阻力位為24800水平，至於支持位為23800水平。

 

　　麥嘉嘉補充，外圍資金現時對包括港股和A股在內的亞洲股市給予「低配」水平，其中亞洲股市配置佔整體投資組合仍屬相對偏低水平。若環球外圍資金日後重新流入港股，加上北水的持續青睞，相信恒指後續有望上試25200水平。

 

拆息料穩步回升至2厘合理水平

 

　　香港銀行同業拆息（HIBOR）持續回升，與按揭利率相關的一個月拆息周三（16日）升至1.17482厘，並創一個月新高。麥嘉嘉提及，HIBOR早前的跌勢較為急速，現時正處於相對調整階段。加上港匯近期數次觸發弱方兌換保證，金管局多次入市買入港元，本港銀行體系總結餘跌穿1000億元。她預計，HIBOR往後會穩步回升至2厘的相對合理水平，惟上升速度未必太快，對市場整體影響性亦不會很大。

 

　　麥嘉嘉建議，投資者可以留意內銀、中資電訊等高息防守板塊，以及高啤打系數(Beta coefficient)的人工智能(AI)概念股。當中，最為看好值博空間較大的建設銀行(00939)，預計在高息環境重臨及內銀板塊估值重估的推動下，將能帶動該股穩步上揚。她認為，可待建行股價回調至8.2元才部署買入，半年目標價則定於8.9元。

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

建行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

工行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

中移動股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

生科、創新藥股下半年仍有望跑贏大市

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

中生製藥日前宣布全購禮新醫藥股權。（互聯網圖片）

 

　　中生製藥(01177)周一(15日)收市後公布，以對價不超過9.51億美元收購禮新醫藥95.09%股權，所持禮新醫藥股權由4.91%升至100%，於交割後，禮新醫藥將成為其間接全資附屬公司。剔除禮新醫藥集團於交割日的估計現金及銀行存款約4.5億美元，就收購事項待作出的付款淨額約為5.01億美元。該股今早(17)升3.4%，中午收市報6.66元。該股暫連升7日，累計升幅24%。

 

　　麥嘉嘉認為，中生製藥現時受惠於增持及收購的利好消息，估計短線股價走勢仍相對較強勁，籲投資者可待股價回落至6.4元才考慮買入，中線目標價定於7.8元。她亦指，生物科技、創新藥板塊下半年仍有投資價值，相關股份擁「出海」優勢之餘，同時亦開始受到外國市場認可，建議相關板塊可作中長線吸納，料下半年仍有機會跑贏港股大市。

 

港股 | 午市前瞻 | HIBOR回到一個月高位 專家推介部署兩類股

中生製藥股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【你點睇？】特朗普正逼迫鮑威爾下台，你認為鮑威爾短期內會否辭職？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02570

重塑能源

175.400

異動股

03010

安碩亞洲除日

64.140

異動股

02268

藥明合聯

50.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02570 重塑能源
  • 175.400
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 64.140
  • 02268 藥明合聯
  • 50.250
  • 01676 高地股份
  • 0.640
  • 01114 華晨中國
  • 3.080
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.980
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 30.600
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.950
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 目標︰$15.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.500
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 02318 中國平安
  • 51.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 20.250
  • 目標︰$25.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 37.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/07/2025 16:12  恒指全日悶跌18點成交稍回落，車股藥股落鑊，賭股趁利好出逃

17/07/2025 16:54  《本港經濟》最新失業率維持3.5%，建造業及餐飲業失業率上升

17/07/2025 16:45  【Ｔ＋１】黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度

17/07/2025 11:53  《外資精點》花旗升德昌電機目標價至29元，看好人形機器人業務

17/07/2025 10:54  據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行」，參照內地不良資產管理公司

17/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０３億元，買美團沽騰訊

17/07/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股

17/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７１，一個月拆息微升至０﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從臨卦看馬斯克成立美國黨：美政圈將起波瀾？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 德昌電機涉足人形機械人受追捧，理想i8開啟預訂午後飆升新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

拆解「秘密上市」的秘密 1
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜美國上游通脹有所放緩？第四範式折讓接近9%配股！吉利股價有望挑戰高位？
人氣文章

生財有道

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

乘著志摩之風觀光列車，探索伊勢「奇遇」：皇宮神餚與人間煙火，令人敬佩的堅守與傳承
人氣文章

Fashion

戴上後一秒小顏！2025年太陽眼鏡推薦 ：$4,000以下入手CHANEL、Dior名牌太陽眼鏡！還有親民韓系小眾品牌
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店聯乘香水主題下午茶！鮮嫩番石榴龍蝦肉卷、香烤焦糖巴斯克芝士蛋糕、清新西柚乳酪杯，為夏日充電！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 │ 哈佛最新研究：某早餐食材為肝癌元兇，醫生教4招降低致癌攝取
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/07/2025
易經看世界 | 從臨卦看馬斯克成立美國黨：美政圈將起波瀾？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處