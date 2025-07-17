港股 | 午市前瞻 | HIBOR低位回升 專家推介部署兩類股

美國總統特朗普否認炒鮑威爾魷魚傳聞，美股震盪過後升市收場，港股方面早段維持窄幅上落，盡管汽車及生科板塊當炒，惟部分科網股及中字頭下跌，總結半日恒指收報24534，升17點或不足0.1%，主板成交近1287億元。恒生中國企業指數報8865，升4點或不足0.1%。恒生科技指數報5434，升15點或0.3%。

麥嘉嘉：恒指試探上升通道頂部，憧憬外圍資金回流港股

恒生指數今早高開113點，不過其後走勢反覆，盤中曾一度倒跌最多68點，低見24447點。永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指今年以來累計升幅超過20%，主要受惠於北水偏好部分長線的國有或保險資金。她提及，港股今日的資金流向仍處於積極的表現，不過恒指現階段正接近年內高位，現時走勢似乎在試探上升通道頂部，預計短期阻力位為24800水平，至於支持位為23800水平。

麥嘉嘉補充，外圍資金現時對包括港股和A股在內的亞洲股市給予「低配」水平，其中亞洲股市配置佔整體投資組合仍屬相對偏低水平。若環球外圍資金日後重新流入港股，加上北水的持續青睞，相信恒指後續有望上試25200水平。

拆息料穩步回升至2厘合理水平

香港銀行同業拆息（HIBOR）持續回升，與按揭利率相關的一個月拆息周三（16日）升至1.17482厘，並創一個月新高。麥嘉嘉提及，HIBOR早前的跌勢較為急速，現時正處於相對調整階段。加上港匯近期數次觸發弱方兌換保證，金管局多次入市買入港元，本港銀行體系總結餘跌穿1000億元。她預計，HIBOR往後會穩步回升至2厘的相對合理水平，惟上升速度未必太快，對市場整體影響性亦不會很大。

麥嘉嘉建議，投資者可以留意內銀、中資電訊等高息防守板塊，以及高啤打系數(Beta coefficient)的人工智能(AI)概念股。當中，最為看好值博空間較大的建設銀行(00939)，預計在高息環境重臨及內銀板塊估值重估的推動下，將能帶動該股穩步上揚。她認為，可待建行股價回調至8.2元才部署買入，半年目標價則定於8.9元。

建行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

工行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

中移動股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

生科、創新藥股下半年仍有望跑贏大市

中生製藥日前宣布全購禮新醫藥股權。（互聯網圖片）

中生製藥(01177)周一(15日)收市後公布，以對價不超過9.51億美元收購禮新醫藥95.09%股權，所持禮新醫藥股權由4.91%升至100%，於交割後，禮新醫藥將成為其間接全資附屬公司。剔除禮新醫藥集團於交割日的估計現金及銀行存款約4.5億美元，就收購事項待作出的付款淨額約為5.01億美元。該股今早(17)升3.4%，中午收市報6.66元。該股暫連升7日，累計升幅24%。

麥嘉嘉認為，中生製藥現時受惠於增持及收購的利好消息，估計短線股價走勢仍相對較強勁，籲投資者可待股價回落至6.4元才考慮買入，中線目標價定於7.8元。她亦指，生物科技、創新藥板塊下半年仍有投資價值，相關股份擁「出海」優勢之餘，同時亦開始受到外國市場認可，建議相關板塊可作中長線吸納，料下半年仍有機會跑贏港股大市。

中生製藥股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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