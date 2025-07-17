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黑天鵝之父：美債危機迫在眉睫，比特幣是電子鬱金香

17/07/2025

 

黑天鵝之父：美債危機迫在眉睫，比特幣是電子鬱金香

 

　　美國暢銷書《黑天鵝》的作者塔勒布周三（16日）受訪時表示，美債危機迫在眉睫。

 

　　他表示，美國經濟存在「很多風險」。他特別提到美國聯邦債務，認為美國背負著沉重的債務，馬斯克完全有理由對兩黨制感到不滿。

 

　　數據顯示，在過去的25年，美國聯邦債務增加了兩倍多，達到37萬億美元，隨著特朗普「大而美」法案預計在未來10年至少再增加3萬億美元債務，美國聯邦債務將進一步膨脹。

 

比特幣是電子鬱金香，不可能成為一種貨幣

 

　　此外，他重申對比特幣的批判立場，表示比特幣是一種「電子鬱金香」。他指的是17世紀的荷蘭鬱金香泡沫，當時的投機狂潮將鬱金香的價格推到了令人瞠目的水平，但後來價格突然暴跌，令很多投機者血本無歸。

 

　　塔勒布表示，比特幣「不可能成為一種貨幣」，他強調了比特幣的波動性，以及加密貨幣愛好者希望比特幣繼續上漲的願望，而穩定性是成為一種可靠的交易媒介的核心。他認為在許多政府都不希望比特幣削弱本國貨幣的情況下，比特幣難以被廣泛採用。

 

撰文：經濟通國金組

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