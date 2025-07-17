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T+1 | 耀才：公司系統可銜接「T+1」，不會影響孖展息

17/07/2025

　　港交所(00388)昨天（16日）刊發有關縮短香港股票現貨市場結算周期的討論文件，旨在引導市場就此展開討論，並與業界就如何及何時縮短結算周期達成共識。文件顯示，港交所評估將現時「T+2」縮短至「T+1」。

 

T+1 | 耀才：公司系統可銜接「T+1」，不會影響孖展息

耀才證券行政總裁許繹彬（資料圖片）

 

若實施「T+1」不會對「孖展」利息構成影響

 

　　耀才證券金融(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由於公司的業務範圍除港股外，亦有美股及國內A股，而上述兩者國家的結算體系均是「T+1」交收；因此整體來說只要港交所的結算系統更改，公司系統便可銜接。

 

　　他指出，在現行實施「T+2」的情況下，當孖展客戶透過融資買入股票後若「T+2」沒有入錢交收，該客戶便需開始計算孖展利息；相反，透過融資借貸買入股票後倘若沽出該股票，在「T+2」交收日起便不會再收取孖展利息，因此整個流程是對等的；若未來正式實施「T+1」對等的現象是不會改變，因此不會對「孖展」利息構成影響。

 

改為「T+1」交收不會突然增加吸引性

 

　　對於縮短至「T+1」會否有助提升港股市場吸引力，他提及，股票市場的好壞，在乎整體市場氣氛及成交量是否足夠；而港股近半年對比過往三年不論成交及氣氛已超越全球市場，即使現在仍是「T+2」交收，在良好的氣氛下，港股成交亦有超過2000億，有時更高達3000億；現階段恒指升至24500水平，可見跟縮短至「T+1」完全沒有任何關係；而香港在外匯管制一向優於其他國家，因此港股不論是1日交收或2日交收，亦無損投資者對投資港股的意欲，故此即使改為「T+1」交收，亦不會突然增加吸引性。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

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