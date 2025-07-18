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開市Go | 天才法案快生效，內地擴豪車徵稅，聯邦制藥強抽水

18/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，納指與標普500再創新高。市場正評估最新企業季績。美國經濟數據向好，6月零售銷售超預期，上周初近領失業救濟人數連續第五周下降。道指收市升229.71點，或0.52%，報44484.49點；標普500指數升33.68點，或0.54%，報6297.38點；納指升153.78點，或0.74%，報20884.27點。中國金龍指數上升93點。日經期貨截至上午7時36分上升5點。

 

2、美國6月零售銷售數據遠超市場預期，環比增長0.6%，反映消費動力仍然充足。此次升幅大幅高於市場預期的0.1%，扭轉了5月0.9%的跌勢。按年比較方面，6月零售銷售按年升3.9%。扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務後，6月核心零售銷售同樣按月回升0.5%，高於預期的0.3%，顯示美國居民基本消費仍具韌性。

 

3、美國聯儲局理事庫格勒表示，隨著美國政府關稅影響開始傳導至消費者價格，聯儲局在一段時間內不應該進行減息，而是需要採取限制性貨幣政策以抑制通脹心理。另外，聯儲局前理事、下任主席潛在候選人沃什指，在鮑威爾領導下的聯儲局已進入權威缺失的政策領域，並再次批評聯儲局擔心特朗普關稅可能推高通脹。

 

4、美國國會眾議院周四（17日）通過《GENIUS法案》、《CLARITY法案》及《反CBDC監控國家法案》的加密貨幣相關法案。當中，GENIUS法案預計於周五（18日）簽署正式成為法律。

 

5、《路透》報道，奧地利私隱關注組織「noyb」對阿里(09988)旗下AliExpress、字節跳動旗下TikTok及騰訊(00700)旗下微信提出數據私隱投訴，指控相關機構未能遵守歐盟關於向用戶提供完整數據副本的法律。

 

6、美國商務部公布，裁定由中國進口至當地的石墨，獲得中國政府的不公平補貼，故決定向相關貨品加徵93.5%反傾銷稅。若計及現有關稅，中國進口至美國的石墨須支付160%有效關稅。

 

7、歐盟中國商會汽車工作組日前首次與歐委會官員，以及歐洲議會國際貿易委員會主席舉行會晤，呼籲讓中國車企在歐洲獲得公平的市場准入。雙方亦討論中歐汽車產業合作的三方面重點議題，包括全球貿易變局對歐盟政策的影響、對中國電動汽車關稅政策，以及中國在歐投資環境與前景。

 

8、香港政府統計處公布，本港今年4月至6月經季節性調整失業率為3.5%，與3月至5月的數字相同；就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.4%的水平。另外，總就業人數365.73萬人，減少約7400人；總勞動人口為379.35萬人，減少約7000人。失業人數（不經季節性調整）為13.62萬人，與3月至5月的數字大致相若；就業不足人數跌至5.26萬人，減少約1000人。

 

9、外電引述知情人士透露，作為全球最大的手機玻璃蓋板製造商之一，伯恩光學正在考慮重啟在香港首次公開募股(IPO)的計劃。知情人士稱，可能尋求最早於今年向港交所提交文件。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 09:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 09:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 09:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 09:35
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