《魚缸博客》以太幣突破3600美元，有鏈就炒得起？

今日見以太幣突破3600美元，主要原因係各間大行細行都開始搶貨，為應對全世界都推出穩定幣做好準備。

以下內容屬於比較技術性，大家坐穩了。

其實穩定幣都係「加密貨幣」一種，都需要係區塊鏈上運行，目前市面上嘅「鏈」有好多款，主流就係以太坊鏈，或者幣安鏈，其次就好多近期好出名，例如ADA、SOL之類。每條「鏈」都有自己發行嘅相應TOKEN，以太坊嘅TOKEN就係「以太幣」，幣安鏈嘅TOKEN就係「幣安幣」。

呢堆Token主要係用於交易上，買家需要支付所謂「手續費」（gas fee)，由礦工幫你記帳呢筆交易，搵礦卡經過計算複雜數學問題來驗證交易，寫上區塊鏈，礦工稱呢個行為叫「挖礦」。

所以要推出「穩定幣」，第一件事就係班大行要係主流區鏈鏈上掃定堆Token，用作第日gas fee所用。不過，要當以太幣係比特幣咁炒，就有難度了，前者係無限供應，後者只有2100萬粒，所以以太幣好難好似比特幣呢種瘋狂模式成長。

幣圈內成日有個比喻，比特幣係黃金，以太幣只某間銀行發行嘅法定貨幣；你拎張港紙當想佢好似黃金咁爆升就有點兒發夢，但唔代表港元唔可以升值，純粹係多少問題囉。

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