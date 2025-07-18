  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

《魚缸博客》以太幣突破3600美元，有鏈就炒得起？

18/07/2025

《魚缸博客》以太幣突破3600美元，有鏈就炒得起？

 

　　今日見以太幣突破3600美元，主要原因係各間大行細行都開始搶貨，為應對全世界都推出穩定幣做好準備。

 

　　以下內容屬於比較技術性，大家坐穩了。

 

　　其實穩定幣都係「加密貨幣」一種，都需要係區塊鏈上運行，目前市面上嘅「鏈」有好多款，主流就係以太坊鏈，或者幣安鏈，其次就好多近期好出名，例如ADA、SOL之類。每條「鏈」都有自己發行嘅相應TOKEN，以太坊嘅TOKEN就係「以太幣」，幣安鏈嘅TOKEN就係「幣安幣」。

 

　　呢堆Token主要係用於交易上，買家需要支付所謂「手續費」（gas fee)，由礦工幫你記帳呢筆交易，搵礦卡經過計算複雜數學問題來驗證交易，寫上區塊鏈，礦工稱呢個行為叫「挖礦」。

 

　　所以要推出「穩定幣」，第一件事就係班大行要係主流區鏈鏈上掃定堆Token，用作第日gas fee所用。不過，要當以太幣係比特幣咁炒，就有難度了，前者係無限供應，後者只有2100萬粒，所以以太幣好難好似比特幣呢種瘋狂模式成長。

 

　　幣圈內成日有個比喻，比特幣係黃金，以太幣只某間銀行發行嘅法定貨幣；你拎張港紙當想佢好似黃金咁爆升就有點兒發夢，但唔代表港元唔可以升值，純粹係多少問題囉。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06886

HTSC

16.580

異動股

01672

歌禮製藥－Ｂ

11.620

異動股

00200

新濠國際發展

4.890

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 11.640
  • 00200 新濠國際發展
  • 4.880
  • 09923 移卡
  • 15.900
  • 00966 中國太平
  • 16.120
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 128.300
股份推介
  • 00489 東風集團股份
  • 4.370
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.940
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 12.200
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 31.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 429.400
  • 02318 中國平安
  • 52.750
  • 00005 滙豐控股
  • 97.950
  • 00001 長和
  • 48.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.660
報章貼士
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 8.590
  • 目標︰$9.20
  • 02005 石四藥集團
  • 3.160
  • 目標︰$3.50
  • 00179 德昌電機控股
  • 25.350
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/07/2025 09:23  恒指高開258點報24757再攻頂，阿里率科網股高開

18/07/2025 09:05  《盤前攻略》最新經濟數據佳美股三指齊升，中概股續升恒指料攻頂

18/07/2025 08:50  【開市Ｇｏ】天才法案快生效，內地擴豪車徵稅，聯邦制藥強抽水

18/07/2025 07:57  《國金頭條》經濟數據向好，道指升近230點，納指與標指創新高

18/07/2025 07:53  【穩定幣】眾院通過《天才法案》，特朗普擬允加密幣投資退休市場

18/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒５５億元，買美團沽泡泡瑪特

18/07/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標三成，大行續升中生製藥目標

18/07/2025 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９２，隔夜拆息較上日軟至０﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

澳門博監局︰明年博彩中介數目上限保持不變，增四個中介進入市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破一刻 就係醫藥股散水之時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

英皇國際據報修改債務重組計劃，尋求延長貸款期限新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本政壇的動盪即將開始
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蔡瀾快樂成功相格︰鼻頭耳珠有肉、印堂開闊、眼神帶笑及唇型靚
人氣文章

小薯茶水間

熱帶風暴韋帕逼近預測：今晚一號風球，周六或改掛三號波，周日離岸及高地風勢達10級！持續狂風雷暴至下周
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本人氣雜貨店3COINS登港！盤點女生必收的3大美容好物，CP值超高！
人氣文章

港女講男．妮洛

後悔離婚了？天真地以為能重拾舊情，一切卻只是覆水難收
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《我生如是繼續》及《小婦人尋夫記》—— 生命是一場至死方休的儀式
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腰痠、背痛急救法：4個簡單動作，床上輕鬆放鬆筋骨
人氣文章
肝癌 │ 哈佛最新研究：某早餐食材為肝癌元兇，醫生教4招降低致癌攝取
人氣文章
易經名家山今老人講飲水的學問！一日8杯原來唔夠？水溫幾度最啱飲？留意2大飲水時段保持血液流通
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 15:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 15:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 15:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事18/07/2025
澳門博監局︰明年博彩中介數目上限保持不變，增四個中介進入市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處