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盤前攻略 | 美股上日微升惟前景未樂觀 恒指料二萬五大關爭持

21/07/2025

　　美國總統特朗普推動對歐盟徵收更高的關稅，美股上周五（18日）高開低走。道指反覆收跌142點，報44,342點；標指跌0.01%，報6296點；納指轉升0.05%，報20895點。全周累計，道指微跌0.1%，標指漲0.6%，納指升1.5%。惟美歐關稅談判尚未有定案，預料股市走勢仍不確定。美國銀行策略員哈特內特指，美股泡沫正在醞釀，若市場無視通脹預期上升，以及債息升至新高，將是最明顯的泡沫訊號。

 

盤前攻略 | 美股上日微升惟前景未樂觀 恒指料二萬五大關爭持

（網絡圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.6%。阿里巴巴升2.49%，報120.23美元；京東升3.76%，報33.92美元；百度升0.34%，報87.81美元；理想升1.43%，報31.80美元；小鵬升0.49%，報18.31美元；蔚來跌0.22%，報4.39美元；嗶哩嗶哩升2.48%，報25.20美元。

 

上周五夜期高水57點，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期升28點，報24883，高水57點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高5.04%，折合133.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.29%，折合48.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.17%，折合518.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.14%，折合57.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.15%，折合430.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.45%，折合98.6港元。


　　
黑期今早高水，恒指料高開


　　  
　　展望本周，市場關注歐洲央行周四的議息結果，普遍預計歐央行今次議息將維持利率不變。日，法，德等多國將公布PMI數據。而美國本周將公布7月採購經理指數PMI和周四公布的申領失業救濟數據。市場預計標普全球反映商業活動表現的7月美國綜合採購經理指數PMI跌至52.7，至於製造業PMI跌至52.5；服務業PMI則估計微升至53。另外，標指500間成分企業內，112間公布季績，其中最觸目的是科技七雄內的特斯拉及Alphabet周三公布季績。


　　
　　 　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升126點，報24935，高水110點，預料恒指高開數十點。不過，恒指上周累升686點，連升第二周，兩周累升909點，雖然預計本周有機會挑戰25000點，惟在25000點附近仍然爭持激烈，關鍵還看科技股表現。

 

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