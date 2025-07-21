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水泥股 | 西藏雅魯藏布江水電工程動工，水泥股獲券商唱好齊飆升仍可追入？

21/07/2025

　　西藏雅魯藏布江下游水力發電工程於上周末正式開工，總投資高達1.2萬億元人民幣。受此一世紀工程動工刺激，水泥、電力設備及鋼鐵等相關股今早(21日)齊炒上。大摩指水泥和鋼鐵行業將直接受益，中國建材(03323)及海螺水泥(00914)都升逾半成，華新水泥(06655)更飆七成。值得留意，中國建材日前才發了盈喜，料中期虧轉盈賺13.5億元人民幣，而隨著行業加速推進「反内捲」，水泥股也再獲券商看好，是否仍可追入？

 

西藏雅魯藏布江水電工程動工，水泥股齊飆升仍可追入？

（中國建材網頁截圖）

 

雅魯藏布江下游水力發電工程動工　總投資約1.2萬億人幣


　　位於西藏自治區林芝市的雅魯藏布江下游水力發電工程於上周六(19日)正式開工。該工程主要採取截彎取直、隧道引水的開發方式，興建5座梯級電站，總投資約1.2萬億元人民幣。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。據新華社報道，當日開工儀式在西藏自治區林芝市盛大舉行。值得一提，中國雅江集團有限公司成立大會近日在京舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席並為該公司成立揭牌。

 

　　去年12月央視新聞亦曾報道「雅下」項目已獲中國政府正式核准，而根據2025年1月23日外交部援引的印度主流英文報紙《印度快報》中題為《助力綠色目標—雅魯藏布江下游水電工程不會傷害印度》的文章，該項目預計裝機規模約6000萬千瓦，是全世界範圍內目前規劃中最大的水電站。

 

大摩：水泥和鋼鐵行業將直接受益　華新水泥受益最大

 

　　摩根士丹利發表研報指，西藏雅魯藏布江下游水電項目正式動工，總投資達1.2萬億元人民幣，裝機容量60至70GW，相當於三峽工程的3倍，項目建設期預計達18至20年，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運，預期在建設階段，水泥和鋼鐵行業將直接受益，預計項目總水泥需求量達2000萬至3000萬噸，年均需求100萬至150萬噸。其中，華新水泥西藏生產基地距離項目僅400公里，預期華新水泥將成為最大受益者，同時中國建材及海螺水泥西藏產能也將受惠。

 

　　該行又指，後期水電站設備及輸電電纜將帶動銅及鋁材需求，項目投產後年發電量超過3000億度，除優先外送電力外，充裕的電力供應或將刺激當地數據中心等用電密集型項目投資，進一步利好銅及鋁的需求，但可能對火電及動力煤需求構成壓力。

 

中建材料中期虧轉賺13.5億人幣　受惠水泥等售價升成本降

 

　　另方面，中國建材於上周發盈喜，預期截至6月30日止中期權益持有人應佔利潤約13.5億元人民幣，而去年同期權益持有人應佔虧損約20.18億元人民幣。

 

　　集團指，預期轉虧為盈主要由於主要產品水泥及玻璃纖維的銷售價格上升和銷售成本下降、商品混凝土的銷售成本下降、風電葉片及塗料的銷量增加，以及按公允價值於損益帳確認的金融資產公允價值變動淨損失減少所致，但部分被水泥的銷量下降所抵銷。

 

花旗：中建材業績勝預期　瑞銀：予目標價5.2元

 

　　花旗發表研報指，中建材公布2025年上半年初步業績，淨利潤達13.5億元人民幣，相比2024年同期淨虧損20.18億元人民幣扭虧為盈，達到該行全年預測的35%及彭博預測的33%。2025年第二季淨利潤為19.95億元人民幣，相比第一季淨虧損6.45億元人民幣及2024年第二季淨虧損5.33億元人民幣均有顯著改善。業績表現優於該行預期，主要受惠於水泥及玻璃纖維產品平均售價上升及成本下降。預計2025年第二季水泥及熟料銷量約為5800萬噸，平均售價約每噸245元人民幣，每噸毛利約48元人民幣。這些數據顯示銷量低於預期，但每噸毛利高於預期，維持「買入」評級，目標價4.2港元。

 

　　瑞銀稱，中建材第二季初步業績勝預期，預期投資者會有正面的反應。該行認為中建材的顯著利潤增長來自水泥及新材料業務。水泥業務轉虧為盈，根據中國建材主要水泥子公司天山材料(深:000877)的盈利預告，其第二季度業績有望轉虧為盈，淨利為4.94億至6.94億元人民幣，維持中建材「買入」評級，目標價5.2港元。

 

水泥行業加速推進「反内捲」　高盛：有望迎估值修復和盈利改善


　　另外，近期「反内捲」風潮席捲各行各業，水泥行業也正積極推進「反内捲」。7月1日，中國水泥協會發布《關於進一步推動水泥行業「反内捲」「穩增長」高質量發展工作的意見》，明確將優化產業結構調整，進一步推動水泥行業「反内捲」、「穩增長」，實現高質量發展。


　　高盛近日發表研報指，隨著供給側改革從短期限產轉向長期產能削減，中國鋼鐵、水泥、化工等傳統周期性行業有望迎來估值修復和盈利改善。水泥行業產能出清進程啟動，預計22%至27%過剩產能將被淘汰，使行業產能利用率從當前的50%提升至70%，行業利潤有望顯著回升。


　　中國銀河證券也指，近日召開的中央財經委員會第六次會議進一步深化了「反内捲」工作部署，建材行業更多領域加入「反内捲」號召，對行業產能布局規劃及產品價格進行調整。水泥行業後續供給有序可控，助力行業高質量發展；玻璃纖維企業理性定價有望延續，盈利有望保持穩中向好態勢；防水行業開啟 「反内捲」 攻堅，企業利潤有望實現底部修復。

 

何啟俊：單一大型基建刺激料短暫　行業下半年難看好不宜追入

 

水泥股 | 西藏雅魯藏布江水電工程動工，水泥股獲券商唱好齊飆升仍可追入？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，雅魯藏布江水電工程確實是一個規模很大、投資額超過1萬億的大型基建項目，但料對水泥股刺激偏向短暫，記得疫情前內地也曾推出一個很大的基建項目——雄安新區，當時水泥股也是炒過一輪，但經過一段時間消化，大家又再關注其基本因素，股價很快回落。而水泥行業下半年表現料仍麻麻，首先內地房地產市場不算處於特別好的時間，仍要做去庫存工作，新樓動工或房地產投資仍有待改善；另方面，過去一段時間，中國固定投資增長仍較慢，不單止房地產，連基建項目亦如是，故料下半年水泥需求不會特別好，水泥價格在需求相對疲弱下暫看不到大升機會。


　　何啟俊續指，今年一些龍頭水泥股盈利表現可能比去年有改善，但礙於不論基建及房地產市場都未見明顯復甦情況下，對整個水泥行業前景偏向審慎。而水泥股近期股價上升，或因近期大家都憧憬7月召開的政治局會議可能有些新利好政策出台，但相信都以炒憧憬為主，炒完後水泥股也有機會回落，包括中建材及海螺水泥等都暫不建議於現時追入。

 

　　水泥股今早普遍急升，中建材半日升6.19%收報4.63元，海螺水泥升5.84%報23.55元，華新水泥飆70.66%報17.1元，西部水泥(02233)升7.39%報1.89元，金隅集團(02009)升11.11%報0.9元，亞洲水泥(中國)(00743)升4.42%報2.6元。

 

西藏雅魯藏布江水電工程動工，水泥股獲券商唱好齊飆升仍可追入？

 

西藏雅魯藏布江水電工程動工，水泥股獲券商唱好齊飆升仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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《Ａ股異動》海螺水泥A漲停，現報24.7元人幣
《異動股》中建材(03323) 升逾一成，現報4.83元

 

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